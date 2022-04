Guerra: “Hay unidad de criterio en el oficialismo para avanzar en el proyecto”

El presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, Ricardo Guerra, aseguró que “hay unidad de criterio en el oficialismo” con el proyecto de condonación de la deuda de Argentina, y consideró que “se podrá contar con votos para ser aprobado” en el Congreso Nacional.

“Este fondo consistirá en la evasión fiscal creada en nuestro país y llevada al exterior. Nos permitirá crear un fondo de pago de la deuda”, dijo el Senado por La Rioja en un comunicado.

Guerra defendió un proyecto de ley impulsado por el bloque Frente Nacional de Senadores por Todos (FdT), que dijo buscaba que “el peso de este sobreendeudamiento heredado del gobierno anterior no recaiga sobre la gran mayoría de los argentinos que no no evitar la evasión fiscal”.

“El proyecto provoca si alguien estará a favor o en contra de los morosos”, dijo en declaraciones a Radio Rioja Virtual en relación con el rechazo a la iniciativa opositora Juntos por el Cambio (JxC). que esta actitud “cuando llegue el momento, habrá que analizarla a la luz de la sociedad”.

“Estamos buscando fondos que han evadido impuestos y se han ido al exterior”, insistió, y agregó que la deuda de 45.000 millones de dólares que el gobierno de Mauricio Macri había asumido con el FMI, “como entró, se fue al exterior”. y los argentinos nos quedamos con el peso de tener que pagar esta deuda”.

Sin embargo, aseguró que el proyecto de ley, que propone crear un “Fondo Nacional de Alivio de la Deuda del FMI” a partir de dineros que se han fugado al exterior y que está siendo discutido en el Senado, cuenta con el apoyo de todos los partidos de gobierno.

“En el oficialismo hay unidad de criterio para avanzar en el proyecto y optimismo de que se podrá contar con votos para su aprobación”, subrayó el Congreso Nacional.