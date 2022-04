Esos “recomendadores”, desde el gusto y los consejos hasta el fenómeno de la publicación sin parar

(Archivo de foto)

En el mercado editorial, que suele estar marcado por un ritmo vertiginoso de noticias, los “recomendadores” cautivan e invitan a otros lectores con los gustos personales más caprichosos.: Cristina Kirchner ha creado un libro en el que Juan Carlos Torre registra lo que vivió en el equipo económico de Raúl Alfonsín, Beyoncé lo citó y popularizó en Chimamanda Ngozi Adichie, Barack Obama lo convirtió en su diez clásico y la actriz Emma Watson fundó un club de lectura de medio millón seguidores.

¿Cómo nacen los booms editoriales que recomiendan? Lo dejáis leyendo según los autores ¿Qué tiene en cuenta una buena recomendación?

Recomendaciones CFK

Horas después de que Cristina Kirchner dijera durante un homenaje a los caídos en Malvinas que le había enviado al presidente un “Diario de Temporada de la Quinta Temporada” y que también había sugerido que Sergio Massa lo leyera, el editorial de Edhas se agotó. copia del libro. Los libreros de pensamiento rápido ordenaron un intercambio y se quedaron sin suministros disponibles para un libro que no encontrará en las librerías hoy.

La recomendación fue literaria y política. y quizás por su impacto: Torre, contratado por el equipo económico de Raúl Alfonsín, describe en el texto los hechos de la época y tras bambalinas de la Secretaría de Economía en el quinto piso en negociaciones con el FMI y la hiperinflación de mediados a finales años 80

Fernando Fagnani, crítico, editor y director general de Edhasa en Argentina durante más de una década, dice que aunque el libro “funcionó muy bien”, la recomendación del expresidente provocó una especie de boom de ventas. El pasado domingo, la editorial encargó una cuarta edición de decenas de miles, que pronto llegarán a las librerías, y también lanzó una campaña para difundir la lectura del e-book.

Fagnani cree que el libro es un texto único: “Torre publica su experiencia y no pide disculpas. Los textos con una especie de componente autobiográfico en política siempre apuntan a la supervivencia. Eso no es una disculpa. Analiza, describe su participación y tiene la mirada del testigo de un narrador”. Señala, sin embargo, que la calidad de la obra por sí sola no explica tal fenómeno. No se trata solo de una cuestión de ventas, sino que el “Diario de la Quinta Temporada” se ha convertido en una referencia obligada para una conversación sobre la política económica actual y para entender los matices que mueven los distintos sectores del oficialismo.

“Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces. Solo sucede una vez y no hay forma de prepararse para ello. Siempre es importante prestar atención a lo que dicen los libreros para que tengamos una temperatura de lo que está pasando fuera de nuestro mundo”, asegura.

¿Por qué un libro de ensayos que dialoga sobre economía con política e historia se agota en horas? Fagnani cree que la “fuerza” de la recomendación del vicepresidente fue apartar el libro del camino esperado de un lector especializado. Y su hipótesis se basa en la anécdota más común. “Edhasa ha estado en la misma oficina durante unos 15 años. El administrador del edificio nunca me habló de ninguno de los libros que revisamos. Pero el lunes, después del comentario de Cristina, me felicitó por el libro de Torre. Creo que eso da una pista de hasta qué punto su recomendación arrancó el libro de su entorno natural y lo puso en diálogo con cada vez más socios”, dice.

Esta no es la primera vez que el ex presidente, y el éxito de ventas con “Saludos”, se presenta como un recomendador e involucra los libros en un debate nacional. En 2018, en medio del trato arancelario en el Senado, aseguró que en la sala se veía leer el “Fraude aduanero” de Federico Bernal, actual contralor del Enargas. Si bien esta lectura no provocó un boom, proporcionó una pista sobre la posición de la entonces senadora antes de su intervención.

La recomendación de Obama

El expresidente estadounidense Barack Obama Hacia el final de su presidencia relató lo crucial que era para el ejercicio del poder mantener su hora de lectura diaria. Cada año, su lista de libros recomendados sorprende e influye en las calificaciones de las librerías. El lector ecléctico pasa de la historia al periodismo y la literatura con curiosidad y soltura. Llamó a su lista anual parte de “una sustancia que ayuda a dar forma a la vida” y, con suerte, puede “mejorar nuestras experiencias diarias”.. En los últimos años ha incluido a autores latinoamericanos al recomendar la lectura de la novela “Desierto sonoro”. en el que la mexicana Valeria Luiselli cuenta un viaje familiar para encubrir las críticas a la política migratoria de Estados Unidos y “Verdor terrible”, Chilan Benjamin Labatutun libro que prescinde de géneros y resuelve los misterios de la mecánica cuántica, las cámaras de gas de los campos de exterminio nazis o la abstracción de las matemáticas.

Beyoncé citó a Chimamanda

No sólo los políticos están surgiendo como referentes. La reconocida artista pop Beyoncé Probé el famoso discurso feminista de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichi titulado “Todos deberíamos ser feministas” en su canción “Flawless” y este texto se volvió viral en las redes y se convirtió en un éxito de ventas. Sin embargo, ha habido grises e interpretaciones que toda lectura implica. La autora nigeriana aclaró que aunque le dio permiso para usar el texto y esto llevó al feminismo a mujeres que nunca habían estado en contacto con él, no estaba del todo de acuerdo con la representación: “Su tipo de feminismo no es el mío”. .

¿Qué recomienda Dadatina?

Dadatina, la técnica quirúrgica de Daniela López, quien se ha convertido en la mayor referencia del cuidado de la piel en Argentina con más de medio millón de seguidores en Instagram, recomienda a sus seguidores libros que poco tienen que ver con el nicho de las cremas y los sérums. Desde su cuenta en Goodreads, una red social para lectores, crea breves reseñas de libros como “De Vidas Ajenas” de Emmanuel Carrère, “Estado del Malaise” de Nina Lykke o “La Hija Only” de Guadalupe Nettel. “No he alcanzado el objetivo de lectores de Goodreads este año, el primer año que he fallado desde 2014, pero quiero recomendar encarecidamente ‘My Year of Rest and Relaxation’ de Ottessa Moshfegh porque fue lo mejor que leí. “, dijo en diciembre.

Emma Watson y sus lectores

La actriz británica Emma Watson también “Crea una comunidad” con libros y abrió una especie de club de lectura online en el que comparte recomendaciones. además lo es fanático del cruce de libros, actos callejeros consistentes en dejar libros en cualquier lugar de la ciudad para encontrar -destino por medio- a su lector.

A diferencia de la crítica literaria, la recomendación presta atención a la obra, pero también a quién la leerá. Y estos grandes recomendadores, que pueden mover sus consejos con un amperímetro editorial, suelen despertar admiración, confianza y curiosidad en sus socios.

Eugenia Zicavo y Daniel Meca recomiendan

La periodista y socióloga Eugenia Zicavo lleva años haciendo recomendaciones, algo que la hace reflexionar sobre lo que se esconde detrás de este gesto, que en ocasiones poco tiene que ver con la crítica literaria. “Recomiendo libros que me hayan influenciado por alguna razón, ya sea por su trama, estilo o diseño estético. Me emociona pensar que otros pueden mudarse por un tiempo al mismo mundo que me aprisionó. Escucha la misma voz y encuentra algo valioso que te pueda acompañar en la vida”, reflexiona, diciendo que con la difusión de recomendaciones, sobre todo en redes y radio, hay una audiencia que ya conoce y comparte sus gustos. . “Luego está la relación de confianza, excepto que es imposible predecir cómo todos se apropiarán del texto. Me gusta pensar en ella como una familia literaria, gente que ha leído y se ha conmovido con las mismas historias. Se arma una agenda común de lectura y debate, porque también pone en perspectiva distintos ángulos”, dice Télamu.

“Un buen recomendador debe partir de lo básico y recomendar fuera de su gusto personal. Puede que no te guste la poesía Beat o el barroco poético español, pero no puedes dejar de leer a Allen Ginsberg o Francisco de Queved y entender y -recomendar- la talla de estos autores para la historia de la poesía.Esto lleva a la segunda suposición: que un buen recomendador debe ser definitivamente un buen lector. Borges decía que leer es una actividad posterior a la escritura, más civil, más intelectual.analiza el periodista, poeta y docente Daniel Meca, quien acaba de lanzar el Centro de Atención al Lector, una cuenta de instagram dedicada a las recomendaciones.

En tercer lugar, cree que lo recomendado se fortalece con una cierta experiencia: “Si sabes ‘todo’ en literatura, no tienes que ser más listo ni más listo. No se trata de la cantidad de información -que sin duda es importante tener- sino de tener ideas sobre esa información y poder vincularla a otras narrativas”.

Contrariamente a la lógica del “gran recomendador”, la comunidad de Reader Service funciona de forma horizontal. “Hay ganas de leer, pero también de recomendar, de intercambiar. Esta pregunta es privilegiada y la convierte en un bien preciado, no en un escenario descalificador para quien la formula. Preguntar es buscar conocimiento”, dice Mecca.

Con la verticalidad que se da a los lectores aclamados, o con la horizontalidad que se genera en las distintas comunidades de lectura, la recomendación —gesto que da gusto a la conversación con la obra, el momento y el lector— se convierte en una certera flecha para acercar leyendo. más cerca de la mitad de un número de posibilidades que a menudo son impersonales.