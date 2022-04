El rock de los 80 en provincias, la otra cara del mainstream porteño

(Foto de Victoria Egurza)

Mientras El Museo Nacional de Historia se enfoca en el rock de los 80 organizando una mega exposición que reúne instrumentos, fotografías, discos, afiches, vestuario, manuscritos y archivos audiovisuales de bandas y artistas como Charly García, Fito Páez y Los Redondos., Manzana de las Luces ha inaugurado una exposición que conduce directamente con este diseño pero se enfoca una roca que apareció en las provincias durante la misma década y habló fuera del escenario en Buenos Aires.

Exposición titulada “Manzana Rock Provincial: La Efervescencia Interior” ahonda en la ruptura del rock en la década de los 80 en provincias, una investigación emprendida por Manzana de las Luces como una especie de trabajo en curso que espera se complete con la interacción del público, y que a priori muestra una gran cantidad de heavy metal y punk.

“Las provincias son de metal”, dice Gustavo Blázquez, antropólogo musical y director de la Manzana de las Luces de Télam.

El itinerario de la exposición está ambientado en el tiempo no solo de bandas y artistas, sino también del movimiento subterráneo de personajes y lugares. los cuales se convirtieron en íconos del encuentro de la transición del rock a la masividad que vino después de la última dictadura cívico-militar.

La muestra estará hasta el 31 de julio de miércoles a domingo de 12 a 19 horas en el histórico Complejo Cultural Manzana de las Luces en Perú 294 con entrada gratuita.

Esta muestra dialoga con la muestra del Museo Histórico, pero mientras la primera destaca la corriente principal de Buenos Aires, lo que pasó en la capital también pasó en provincias.

“Si bien muchas de estas bandas no llegaron a Buenos Aires, tuvieron un eje de resonancia importante en sus propias provincias, mucha importancia y muchos seguidores”, explica Blázquez.

“Hay una percepción de que la música provinciana es folklore, pero no lo es. La escena underground con este género musical no se ‘atreve’, sino que directamente ‘rompe’ con ella. Entonces en provincias no solo era difícil hacer rock , pero hizo que el rock fuera menos interesante para el mercado porteño: el rock pesado”analizar.

Cientos de globos de colores serpentean por el suelo de las dos salas en las que se ubica la exposición, hay que abrirse camino entre ellos, mientras luces de colores acompañan el ambiente que busca crear esta propuesta federal: un carácter lúdico, interdisciplinario, experimental, que apunta a las emociones romper con la percepción cotidiana. Allí mismo, una especie de tótem -una “torre kitsch”- con tres televisores de antes, con grandes cajas, proyectaba fragmentos de recitales y fotografías de archivo.

“Lo que se llama ‘bajo’ aquí en Buenos Aires no existía allá. El folklore era oficial, así que “debajo” de la provincia está la escena del rock”.Blázquez, directora de este emblemático edificio de Buenos Aires, investigadora del Conicet y doctora en antropología social, se derrumba.

Mientras bandas como Los Abuelos de la Nada, Los Twist, Soda Stereo, Sumo, Virus, Los Redondos, Viuda e Hijas de Roque Enroll acaparaban la atención nacional, ¿qué pasaba en cada una de las provincias? Se ensayaban acordes en el garaje o en el apartamento de estudiantes, se creaban letras y se organizaban bandas de rock.

Las presentaciones también tuvieron lugar en bares donde se reunían seguidoras y seguidores que también estaban en la tienda de discos o en el patio del colegio. Sin embargo, pocas bandas lograron grabar discos y aparecer en la escena porteña sin poder conquistarla.

“Se supone que no se escribe nada sobre el peñón en provincias, pero hay muchas, muchas encuestas locales publicadas por publicaciones universitarias que no llegan a la capital ni a los diarios locales. Y cuando no llegan a Buenos Aires, parece que no existen, y eso es lo que queremos discutir: la idea equivocada de que aquí pasó todo y allá nada”, explicó.

“Además, tenemos todos los grandes festivales de rock nacional en las provincias. Uno de ellos, La Falda, será el precursor del Cosquín Rock de hoy. En Cipolletti, Formosa y otras ciudades del interior se realizaron mega festivales, tanto de artistas locales como de Buenos Aires. En La Falda se ordenaron muchos músicos que luego se hicieron famosos”, describe Blázquez.

Manzana de las Luces es uno de los edificios más famosos de Buenos Aires. Adentro no hay habitaciones blancas tipo cubo, y en estas paredes, donde late el eco de la historia argentina, hay veinte carteles, tramas -imágenes y texto- en las paredes que valoran lo mejor de cada una de las provincias argentinas.

Los agitados años de la década de 1980, que coinciden con “una ola que ha recorrido el territorio nacional para provocar un grito de libertad y pasión en jóvenes y adolescentes; un deseo infinito de probar otra subjetividad”, se lee en la entrada de la primera sala de la exposición en un cartel de bienvenida en referencia a una ola que “movió las aguas de ciudades y pueblos”.

“En ese momento, el rock provincial estaba creciendo y tratando de llegar a Buenos Aires, que en ese momento y aún hoy parecía ser la única forma de hacerlo. Pero en 1989, con la crisis económica, la hiperinflación acabó con ese paso porque estos jóvenes no pudieron profesionalizarse, no triunfaron en los parámetros de su época, entonces el movimiento cultural comenzó a desarmarse y convertirse en otra cosa”, dice el director.

Y agrega: “Algunos ya llegaron a Buenos Aires. Grabar el disco fue muy barato. Las empresas estaban muy interesadas y les quedaban horas de estudio, pero luego no invertían en distribución. Así que había muchos registros que nadie sabía que existían. Esto se repite provincia a provincia”, describe Blázquez.

Por eso esta muestra quiere recuperar la experiencia de los años 80 y dar cuenta de la gran producción cultural que hubo allí. Para ello, Apple realizó una investigación para liberar a todas las bandas que operaban en provincias en la década de los 80.

Cada provincia tiene su propio cartel, repleto de bandas, artistas, lugares y personajes del rock que allí aparecen. En medio de la escena, la sala, un enorme mapa del territorio argentino colocado sobre una mesa, muestra alfileres que perforan a cada una de las bandas de rock que allí aparecieron. Las insignias están notoriamente abarrotadas en algunas áreas (supuestamente cercanas a la vida universitaria), en otras se vuelven raras en el mapa. No hay nada en las Malvinas.

La bandeja, similar a aquellas en las que se han exhibido tiendas de álbumes, ubicada cerca del mapa, permite que cada visitante complete su conjunto, agregue sus recuerdos y complete este rescate si se le escapa el nombre o el proyecto que conoce. “Si la banda no está aquí, el visitante podrá agregarla, la confirmaremos y luego la incorporaremos a una demostración de que queremos que sea una construcción colectiva de conocimiento”, dice Blázquez.

Está claro que la ciudad de Buenos Aires no tiene un cartel aquí -ya tiene toda una exposición con 800 objetos en el Museo Histórico-, pero lo que hay es una referencia a Manzana de las Luces: “Había mucha roca”. y el punk aquí en los 80. bandas principiantes, Los Cadillacs, Vivi Tellas y sus presentaciones Todos tus muertos”.

Una última cosa, aclara el director La Manzana: todo lo analógico que se puede ver aquí tiene su contraparte digital, en una aplicación especialmente diseñada bautizada como Provincial Rock: “No hace falta que vengas a Buenos Aires a ver el show”, dijo. se jacta

Finalmente, Blázquez aprovecha un momento de conversación para leer los curiosos nombres de los grupos de la época -“impensables hoy”, dice- como Los viejos putos (de Córdoba), Hijos de mil (de Santa Cruz), Sangre en Polvo ( de Jujua), Meada Korrosiva de La Pampa, Agresor de Río Negro, Big Bardo Brothers de Tierra del Fuego o Dokumentos por favor de Santa Fe. Estos nombres son inevitables de leer en relación con el tiempo. Como en la muestra del Museo Nacional de Historia, la presencia de la mujer en el rock de los años 80 es ínfima, independientemente del lado mundial.