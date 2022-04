Reflexiones de la vida cotidiana: La transición del perfume a la fragancia

Transición de perfume a fragancia

Además de convivir con nuestros vecinos, con animales, con virus, con tierra plana, con etiquetas de precios, y con panelistas de televisión de dudoso coeficiente intelectual -tanto que dudo que sepan el significado de “coeficiente intelectual, mucho menos “intelectual”– en todos los días de la vida. Vivimos con sentimientos que se transmiten a nuestros sentidos.

Y eso no se puede evitar. Cuando algo huele mal o bien, lo sientes. Y De eso es de lo que voy a hablar: de lo que nos entra por la nariz. Ojo: Hablo de asuntos legales. Me refiero a los olores. Y desde el principio, hay que definir las cosas con las palabras adecuadas.

Porque olores, perfumes, esencias, olores son palabras que describen positivamente una cosa. Por otro lado hedor, olor, escamas, barandillas, hedor, peste, sputza, Ya no quieres ni respirar. Pero los olores están vivos. Especialmente si vives con una pareja maloliente. Pero no lo decía en serio, sino que es uno de nuestros sentidos más valiosos: nada como el olor del café mañanero o el de la cebolla y el ajo tostados o fritos, que en cualquier momento del día, abren el apetito, así que antes de comer una olla entera de callos españoles.

¿Qué tienen estos aromas como el café recién hecho? Son capaces de sacarte de la cama sin abofetearte. Por supuesto: despiertan el apetito, la sed, el anhelo de placer. Por otro lado, el olor a hierba fresca, lluvia, hierba mojada no te sacará de la cama. Al contrario, te obliga a hibernar.

Hay un problema con los aromas. cuando el olor no se puede definir lo que es: Por ejemplo, el olor de la pureza. No es un olor a limpio, pero generalmente se asocia con el olor a jabón de lavar, suavizante de telas, cera para muebles, e incluso algunos tienen un olor agradable a lejía, champú anticaspa, bañeras resbaladizas. Es un aroma puro, incluso si no lo es. Solo tira un chorro de lejía y no limpias y ya te sientes limpio. Por lo tanto: cuidado con los sentidos. Son como algunos eslóganes políticos: muy engañosos.

Y el concepto de un aroma agradable varía de persona a persona. “Nada como el aroma del napalm por la mañana” dijo el personaje de Robert Duvall en “Apocalypsis Now”. Pero sin ir tan lejos, ¿a cuántos de vosotros os gusta el olor a gasolina recién cargada? Y lo creas o no, hay personas cuyo olor a coliflor hervida les abre el apetitoe incluso las ganas de beber un vaso de gasolina recién cargada.

Hay gente que tiene un gusto más extremo. Prefiere que su pareja, como el olor a perfume francés, huela a pollo asado con patatas. Es absolutamente subjetivo. Hay gente a la que le gusta el olor a perro mojado y para mí es la segunda cosa más desagradable del mundo. Primero: es una pareja con olor a perro mojado.

Se educa el olfato, así como el gusto y otros sentidos. Y las madres lo hacen inconscientemente. Cuantas veces íbamos de niños por la calle y tu madre te hacía abrir la ventana y te decía: “olor, olor verde”, como si el olor fuera en color. Y todos abrimos las ventanas e inhalamos el “olor a verde”. Hasta que cruzó la mofeta, y entonces sí, cerraste las ventanas, los conductos de ventilación, y te enteraste tal vez tan famosa lo que olía en Dinamarca no era sopa de brócoli, sino goulash de mofeta…

Y como necesitamos que las cosas huelan bien, a alguien se le ocurrió desodorantes para habitaciones. Y hay algunos nombres aterradores para los aromas de los desodorantes de habitaciones: el que viene con “aroma de bebé”, por ejemplo: ¿Cuántos niños sacrificas para hacer uno de esos tubos? Y una pregunta más terrible: olor a bebe, es olor a bebe recien bañado o sigue en pañales sin cambiarlo?

Y nombres exóticos que dan olores: “Campos de algodon” (como si el campo de algodón no pudiera oler a estiércol), “Despertar de la energía” – (Créeme, no me lo estoy inventando, existe). ¿Qué tipo de energía? ¿Gasolina, queroseno, frijoles en escabeche? “brisa polar” (y te mostrarán una foto de la Antártida), como si fuera el agradable olor de una brisa polar que trae el olor de las focas o las ballenas de la isla.

Y la gente cree que el desodorante neutraliza otros olores, y no es así. Lo único que haces cuando te echas un desodorante para tapar el hedor… ¡es tapar y mezclar con otro aroma! Gran error. el único el resultado es un olor aún más sucio que el original. E incluso advierten al visitante desprevenido que intentaste ocultar el olor desagradable antes de que llegaran.

y yo Tengo un problema con ciertas personas y ciertos olores. Me fastidia la gente que viene y te dice: “Olí el olor a podrido que tiene”, y sin escrúpulos te lo llevan a la nariz. Si huele a podrido, ¿por qué me lo haces sentir?

Y no me importan los que no comen naranjas o mandarinas “porque les deja mal las manos”, pero van a lavar el carro y Te permiten dar el primer paso de hacer que el coche huela a refugio temporal durante una semana.

Como dijo una vez una comediante llamada Rita Rudner: “Lo que nunca entiendo acerca de los olores es ¿Por qué las mujeres se suicidan usando perfume? que huele a flores si a los hombres no les gustan las flores. ¿No sería mejor que usaran, no sé, un nuevo perfume para interiores de autos o un perfume para balones de fútbol?”.

Y es cierto: huele a nuevo: a libro nuevo, a coche nuevo, a CD nuevo, a muebles nuevos, a billete nuevo… aunque esto en general y sin importar su valor nominal cueste mucho menos de lo que piensas. el aroma vale la pena..