Misma historia… pero distinta: cuando la ficción se inspira en los documentales

El cine y las series provienen de múltiples fuentes: mitos y leyendas populares de diferentes regiones, novelas, cómics, investigaciones periodísticas y, más recientemente, historias que incluso han aparecido en redes sociales o podcasts. Pero una de las tendencias recientes más extendidas está relacionada con largometrajes y series basados ​​en historias ya realizadas por documentalistas. Estos hechos reales, que han sido registrados muchas veces de manera visceral, urgente y descuidada, son luego recreados por directores e intérpretes dedicados a las licencias artísticas del caso, pero dirigidos a un público potencial mucho más amplio.

Hay infinidad de ejemplos recientes, pero podemos empezar por algunos, especialmente deportivos: “Lakers: Hora de ganar”serie de largometrajes HBO Max y “Me llaman magia”, Apple TV + serie documental. Aunque el primero es más completo porque reconstruye el surgimiento de un equipo multimaestro a finales de la década de 1970 que se convirtió en una de las grandes dinastías de la NBA, y el segundo tiene como eje la vida y obra de un personaje en particular, en ambos proyectos, la presencia de Magic Johnson es crucial.

De hecho, como en medio de la ficción “Lakers: Time to win” se incluyen algunas imágenes de archivo, se ve -como en “They Call Me Magic”- el momento en el que los Lakers derrotaron a los Chicago Bulls. ¡Dibuja una moneda al aire! definir quién tendrá prioridad en la elección de la entonces joven magia. Obviamente, los Lakers ganaron y este novato se convirtió en la principal estrella del extraordinario equipo. Y el propio Johnson es, por supuesto, la única estrella del documental de cuatro partes They Call Me Magic, que intenta, con suerte variable, emular el éxito de Michael Jordan. “El ultimo baile” (Netflix) recordando en cámara los hitos de su carrera llena de triunfos y vida, marcada por la lucha contra el VIH y diversos emprendimientos comerciales.

Otro gemelo es un largometraje “Todo sobre Ricardos” (“Being the Ricardos”), de Aaron Sorkin y un documental “Lucy y Desi”por Amy Poehler, ambos disponibles en Amazon Prime Video.

En la primera, los creadores de series como “El Ala Oeste” y “La Sala de Prensa” y de películas como “Red Social”, “El Juego de la Fortuna” o “El Juicio de los 7 de Chicago” reconstruyen los momentos clave de la vidas de Lucille Ball (Nicole Kidman) y Desi.Arnaz (Javier Bardem), capocómicas que convirtieron “I love Lucy” en uno de los mayores acontecimientos en la historia de la televisión. Poehler, por otro lado, enfatiza Ball, basándose en gran medida en grabaciones inéditas que revelan detalles poco conocidos de su vida, carrera y relación con Arnaz.

Continúan los “emparejamientos” recientes “Abandonar” (Star+), una serie de ficción sobre la historia de Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) y su empresa médica Theranos, que valió 10.000 millones de dólares y luego resultó ser una gran estafa, y “El inventor: en busca de sangre en Silicon Valley sobre Holmes y Theran”Documento de Alex Gibney disponible en la plataforma HBO Max con nombre local Sangrando a Silicon Valley que en 2019 reveló el mismo fraude.

Algo similar le paso a “Nosotros destrozamos”, una serie de dos estrellas de Apple TV+ (ambos ganadores del Oscar) como Jared Leto y Anne Hathaway, que cuenta la historia del auge, auge y caída de WeWork, una empresa de coworking que alquilaba grandes espacios en edificios semiderruidos, reciclados ellos y los dividió en pequeñas oficinas para empresarios independientes), que alcanzó $ 47.000 millones; un documento “WeWork: la creación y disolución del unicornio de $ 47 mil millones”filmado por Jed Rothstein.

Pero si bien esta tendencia se ha intensificado en esta época dorada del streaming, que necesita producir cada vez de forma más continua, lo cierto es que podríamos retroceder varias décadas y encontrar decenas de ejemplos similares: “Jardines grises” (1975), un documental legendario de Albert Maysles, David Maysles, Muffie Meyer y Ellen Hovde, inspiró la película de 2009 del mismo nombre protagonizada por Drew Barrymore y Jessica Lange; “El pequeño Dieter necesita volar” (1997), del gran Werner Herzog, fue reciclada a su vez casi diez años después “Rescate al amanecer”con Christian Ball; “Hombre en un alambre” (2008), James Marsh, fue una semilla “En la cuerda” (2015), Robert Zemeckis, con Joseph Gordon-Levitt; Dogtown y Z-Boys (2001), sobre la cultura skate de Venice Beach en la década de 1970, fue un origen “Los amos de Dogtown” (2005), película de Catherine Hardwicke con Emil Hisch y Heath Ledger; Y Tiempos de Harvey Milk (1984), un retrato de Rob Epstein, el primer hombre abiertamente gay elegido para un cargo público en Estados Unidos (concretamente en San Francisco), desató la ficción “Leche” (2008), largometraje de Guse Van Santa con Sean Penn (ganador del Oscar por esta interpretación), Emil Hirsch, Josh Brolin, Diego Luna, Alison Pill y James France. Un cartel tan recurrente “basado en una historia real” debería ser reemplazado muchas veces por “basado en un documento anterior”.