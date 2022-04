Kicillof dijo que el crecimiento “debe estar ligado a la inclusión social y la distribución de la riqueza” VER VIDEO

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este viernes “No hay manera de sostener políticamente el proceso de crecimiento a menos que implique un proceso de inclusión social y redistribución de la riqueza”.

“Néstor y Cristina nos han enseñado que el crecimiento no es suficiente, sino que hay que abordar la distribución. En 12 años, sus gobiernos han demostrado que no hay manera de sostener social y políticamente el proceso de crecimiento si no es un proceso de inclusión social. , dijo el gobernador Buenos Aires, quien enfatizó la necesidad de lograr una “distribución de la riqueza”.

Estas declaraciones las hizo el presidente provincial cuando, junto a la ministra de Medio Ambiente, Daniela Vilarova, encabezó el acto de lanzamiento del plan de esta cartera para los años 2022-2023, que se llevó a cabo en el Estadio Único Diego Maradón de La Plata.

“El tema que nos debe apoyar y emplear es que hay políticas en cada cartera que afectan a nuestra ciudad ya nuestra gente”.

“No hay que crecer primero y luego repartir, al contrario, la única manera de seguir creciendo por mucho tiempo es repartiendo la renta”, dijo Kicillof, quien también estuvo acompañado por el diputado. Máximo Kirchner y el Ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandie.

En ese contexto, Kicillof enfatizó que si no logran traducir estos espacios “en políticas públicas efectivas y eficientes que corten una provincia tan grande como esta”, no harán “más que promesas al aire”.

“Produciremos más y también nos preocuparemos por el medio ambiente. La discusión no puede ser sobre el medio ambiente o la producción. Nuestro modelo no es solo producir más, sino que la producción debe crecer y también distribuirse de manera justa”.analizado.

Dijo que “el Estado cuidando el medio ambiente es el eje del modelo redistributivo, porque cuando empeora, los que más sufren son los más pobres”, y agregó que “por eso el crecimiento con inclusión y el ambientalismo popular son dos caras”. de la misma moneda”.

leyes ambientales

Kicillof anunció más tarde que el gobierno terminaría y presentará un Plan Integral de Manejo de Incendios; Explicó que habría un Ley de adaptación y mitigación del cambio climático en la legislatura; Y Ley de Parques Provinciales Guardabosques y Ley de Gestión de Empaques de Inclusión Social.

“Era importante aclarar el enfoque político e histórico que le estamos dando a este ministerio. La OPDS ya implementó varias de las políticas anunciadas hoy, pero faltaba visibilizarlas”, continuó.

Para el gobernador, la creación de un ministerio es “para entender el papel central del medio ambiente en este momento histórico y en esta provincia, porque tenemos la participación del país en muchos sectores de la producción nacional“.

“A veces se habla mal de la provincia con intención política o solo se habla de sus deudas, pero se pasa por alto que es su trabajo el que impulsa las exportaciones y el producto bruto del país. Se necesita un contexto para seguir desarrollando el crecimiento de la provincia”, dijo. añadido. . estresado.

En ese sentido, subrayó: “Esperamos una política nacional que apoye la dinámica de la provincia. No discuto, pero expreso las necesidades de los habitantes de la provincia continuaron creciendo en las áreas de inclusión social, desarrollo, agricultura e industria“.

Política pública

En la reunión se presentaron las políticas públicas del ministerio, ordenadas en los ejes: gestión de residuos, fortalecimiento de áreas protegidas y espacios verdes, humedales, transición ecológica y cambio climático, alimentación sostenible, educación ambiental y participación ciudadana y producción sostenible.

En ese contexto, Vilar celebró la creación del primer ministerio de medio ambiente de la provincia y dijo que “el plan de gestión del ministerio es parte del paradigma del ambientalismo popular”.

“Cada política la construimos en contacto directo con cada alcalde y sus comunidades. Dejamos atrás lo que se pensaba del ambientalismo, que era algo pequeño, pequeño o sin importancia“Luego nos pidió que pensemos el medio ambiente desde una perspectiva integral que no se puede desligar de los procesos sociales, económicos y culturales de las naciones”.

Luego enfatizó que se está trabajando para lograr políticas “que permitan que Buenos Aires se reúna con confianza e identidad”, y enfatizó que en ese sentido la construcción de la identidad se gestionó a través de parques ecológicos en cada municipio.

Argumentó que se valuarían las reservas naturales, que ocupan el 5% del territorio bonaerense, y dijo que el ministerio cambiando la alimentación de los niños y niñas, para lo cual montaremos huertas en los jardines“.

“El ambientalismo popular es soberanía. Hay una crisis climática y su principal causa es la actividad humana. Hay que tomar medidas para reducir las emisiones. Lo haremos con una perspectiva soberana, como dijeron Néstor y Cristina”, dijo al analizar las naciones más vulnerables afectados por la crisis climática, por lo que tenemos que trabajar con los alcaldes en un programa para mitigar estos efectos”.

lo indicó irá acompañada de una ley de humedales de la provincia Y agregó: “Hemos venido a hacer una revolución ecológica junto con las comunidades, los cartoneros, la industria, las pequeñas y medianas empresas, los sindicatos y los líderes comunitarios”.

“El mayor problema del ambientalismo es la desigualdad y la pobreza, por eso estamos trabajando en políticas que las combatan y habiliten el futuro. Los números hay que cerrarlos con la gente adentro, sino no sirven para nada”, concluyó.

El teniente participó en el acto. Verónica Magario; dueña pami, Luana Volnovičová; Presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín; líder social Juan Grabois; propietario de Acumar, Martín Sabbatella; titular del INADI, victoria donda; representantes sindicales y líderes comunitarios de Buenos Aires.