Boric ha puesto en marcha un plan: transporte congelado, subidas salariales y apoyo a las pequeñas y medianas empresas

El presidente de Chile, Gabriel Boric, dio a conocer este jueves una iniciativa de 21 puntos que implica movilizar recursos públicos por poco más de $3.700 millones y que incluye medidas para congelar las tarifas del transporte público, apoyar a las pymes, elevar los salarios mínimos y apoyar la creación de 500 000 empleos.



“Chile apoya: Plan de Recuperación Incluyente” tiene seis ejes: reinserción del mercado formal pagado; inversión pública; apoyo a sectores rezagados; apoyo a las pequeñas y medianas empresas; ingresos y costos de vida; y la institucionalización de mecanismos de proyección económica y social.



de más de $ 3.700 millones que destinará el Ejecutivo para ayudar, 1.386 millones para la generación de empleo y apoyo a los sectores penales; 1.340 millones para ayudas directas al bolsillo familiar y otros 1.000 millones para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.



“Sabemos que este plan de recuperación es el punto de partida. Los grandes cambios no se logran de la noche a la mañana, y para que sean sostenibles en el tiempo, deben ser responsables de su implementación”, remarcó Boric en el acto de entrega, que se llevó a cabo en la comuna de Maipú.



El presidente explicó “Juntos, el plan creará 500.000 nuevos puestos de trabajo, 250.000 mujeres” y la congelación de los precios del transporte público regulado en todo el país y para el resto de 2022.



Para ello, se invertirán recursos en subsidios a la RED (antes Transantiago) y sistemas regulados de transporte público regional y rural, con el fin de evitar aumentos tarifarios provocados por el alza del precio internacional del petróleo.



La medida contradice la recomendación de un grupo de expertos que recomendaba subir las tarifas del transporte en 30 pesos (menos de un dólar), el mismo incremento que provocó protestas en octubre de 2019, que luego derivaron en un estallido social.





También se incrementarán los fondos para prevenir posibles alzas en los precios de las parafinas, el petróleo y las gasolinas, detallaron La Tercera y El Mercurio.



También se ampliará el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para el trabajo, con una ampliación de los plazos de solicitud hasta septiembre, pero centrándose en lo que Boric considera “grupos prioritarios: mujeres, jóvenes de entre 18 y 24 años, mayores de 55 años y personas con discapacidad”.



Esto se suma a “un incentivo más para las personas cuyo empleo se está recuperando más lentamente”, dijo.



El titular del Palacio de La Moneda reveló que ante un posible encarcelamiento general -por ejemplo a raíz de una pandemia- se activará automáticamente el IFE de “cobertura amplia” y se habilitará un fondo de emergencia para tal fin. establecido, que se utilizará para el pago de bonos, subsidios y aportes al seguro de desempleo.



Las medidas incluyen una extensión del bono Protege de 200.000 pesos mensuales ($248) por hijo para los trabajadores con hijos menores de 4 años -actualmente menores de 2- y que no cuenten con una red de apoyo.



La denominada Beca Alimentaria para Estudios Superiores (BAES) aumentará en un 15%.Aunque el propio Boric reconoció que no se trataba de un aumento de relevancia: “El aumento no será suficiente, pero el compromiso es dar un arranque importante”, subrayó.



Por otro lado, dijo que con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) analizó la posibilidad de subir el salario mínimo a partir de un proyecto que iría al Congreso.



“Estamos a punto de presentar un proyecto de ley para aumentar significativamente el salario mínimo. Nuestra meta es llegar a 400.000 ($ 496) este año. Ahí nos tenemos que ocupar de apoyar a los pequeños negocios para que nadie se quede atrás”, enfatizó.



Es para las pequeñas y medianas empresas afectadas por el Covid-19 que el plan contempla una mayor cobertura de los programas de apoyo a la reactivación de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) y Servicios de Cooperación Técnica (Sercotec)que se estima beneficiará de 120.000 firmas.

– El presidente Boric anuncia la prórroga de labores del IFE y el congelamiento de las tarifas del transporte público durante este año y la inyección de recursos para frenar la subida de la parafina en el invierno. EN VIVO 📺#T13Tarde » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/QK1QzJYegP – T13 (@ T13) 7 de abril de 2022





Esto complementará los programas de acceso al crédito para otras 100.000 micro y pequeñas empresas no bancarias.



Según el registro de febrero, Chile tuvo una suba de precios de 7,8% en los últimos 12 meses, aunque tras una recesión económica de 6% en 2020 mostró su recuperación tras una pandemia con un crecimiento récord del PIB de 11,7%, la mejor cifra por 30 años



El plan “Chile apoya” incluye incentivos económicos para el sector cultural, con la creación de una prima especial para los trabajadores de la zona.



Serán 450.000 pesos (558 dólares) para unos 30.000 empleados del sector que han sido “afectados” por la pandemia, dijo Boric.



“El mundo de la cultura no pide limosna, lo que quiere es trabajar. Por ello, hemos decidido acabar con el aforo de los programas culturales para que puedan reactivarse en la nueva “Fase Verde”, que se anunciará el martes y comenzará a funcionar el jueves. La cultura podrá volver con todo”, celebró el mandatario.



Para la pequeña minería se decidió crear una línea de crédito extraordinaria administrada a través de la Empresa Nacional de Minería (Enami).



El plan del gobierno también contempla la creación de un fondo de 300 millones de dólares para proyectos de inversión de los gobiernos locales que buscan “apoyar intensamente a la fuerza laboral, ser verdes y tener un efecto multiplicador en la actividad, el empleo y la inversión privada”, dijo Boric. .



“Tienen un gobierno que está comprometido a apoyarlos y hacer todo lo que esté a su alcance para responder a sus urgencias y deseos. Cometerán errores, los corregiremos y saldremos adelante en la medida en que trabajemos en equipo”, concluyó el mandatario. acompañado del Ministro de Hacienda Mario Marcel.



Pocas horas después de anunciar el plan, Boric lo confirmó en su cuenta de Twitter, donde escribió: “Pasamos un momento difícil con la pandemia y la crisis económica, y mucha gente lo estaba pasando mal. Hoy, estamos tratando de aligerar esta mochila brindando 21 respuestas específicas que afectan a cada una de ellas. Porque #ChileApoya, estamos reactivando la economía juntos”.