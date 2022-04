Áñez no se hace responsable de nada: ha confirmado que en Bolivia no ha habido ningún golpe de Estado

Foto: Archivo

La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, confirmó este viernes que su toma de posesión en noviembre de 2019 estuvo lejos de ser un golpe de Estado, explicó que su único objetivo era “pacificar el país” y reiteró su condena al “proceso político” y que ella misma es una “prisionera política”.

Además de ignorar un juicio en un caso denominado “Golpe II”, Áñez acusó a su antecesor, Evo Morales, de violencia en el país tras las elecciones de 2019.

La expresidenta, un año en prisión preventiva, se pronunció este viernes en un nuevo juicio en un juicio contra ella y varios militares por infringir deberes y resoluciones violatorias de la constitución.

“Lo que se quería era pacificar el país por tantas muertes violentas. Desde un principio yo fui muy claro cuando dije públicamente que tenía derecho (a la presidencia) por sucesión constitucional, pero que no quería forzarme. que si hay otras opciones, yo estoy para contribuir a la pacificación del país”, dijo, según DPA y los medios Sputnik y La Paz.

La exsenadora dijo que “no estaba en condiciones de dar instrucciones u órdenes a nadie” e incluso afirmó que no tenía “ni voto ni voto” en su propio partido, por lo que no se especula que su llegada a Palacio Quemado fue “orquestado”.

Explicó que había tomado la presidencia “bajo responsabilidad” con la idea de hacer un gobierno interino de tres meses, pero que las condiciones impedían ese objetivo.

“No lo hice solo, lo hice con todas las instituciones y organizaciones sociales. Hemos pacificado el país, hemos llamado a elecciones y ahora hay un presidente constitucional”, dijo.

Insistió en la responsabilidad de Morales en las protestas y manifestaciones, porque si el entonces presidente hubiera aceptado lo que la Constitución había fijado en cuanto a plazos, la situación se hubiera evitado.

Y aclaró que aunque nunca había pedido impunidad si había cometido un delito, la justicia le rendía cuentas al Congreso, no a la justicia.

“Este es un proceso político y yo soy un preso político. No reconozco a este tribunal, no acepto las acusaciones de los fiscales porque actúan políticamente. Y como exsenador y expresidente, les guste o no, yo tendría que ser objeto de una rendición de cuentas”, argumentó.

Reiteró que estuvo expuesto a juicios “absolutamente injustos” y señaló que “absolutamente todos” los recursos presentados por su defensa habían sido rechazados, por lo que se trató de “un proceso eminentemente político” en el que estuvo “completamente indefenso”.

“El que fue dictador presidencial (Luis García Meza, 1980-1981) tuvo un juicio de responsabilidad; Respetaron sus derechos, derechos que no se respetaban desde el inicio de este calvario”, agregó.

La fiscalía precisa que García Meza fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el ejercicio del poder, pero Áñez se encuentra en proceso normal por delitos anteriores a su presidencia.

Además de este caso, Áñez también está siendo investigada en la causa “Golpe I”, que analiza si cometió actos de terrorismo, conspiración o incitación.

Este viernes se llevó a cabo la primera audiencia de cara al proceso luego de varios días con problemas técnicos para la transmisión por internet.

La exgobernadora pareció desmayarse cuando cerró su renuncia, lo que provocó un receso tras el cual dos médicos confirmaron que estaba en condiciones de ser interrogada, aunque Áñez protegió su derecho a no responder preguntas.

La fiscalía también procesó el jueves y excomandantes militares y policiales fueron procesados ​​por una pena máxima de 14 años de prisión.