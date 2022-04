“Trabajo redondo” en la noche de Ricotts

El “trabajo redondo” vuelve a escena.

“trabajo redondo”una pieza que ha viajado en teatro y diversas artes durante 25 años Patricio Rey y sus Ricotta Roundsvolverá a los escenarios de Buenos Aires el próximo sábado a la medianoche en El Teatro Flores como parte de una noche dedicada a la legendaria agrupación, en la que no faltará la banda tributo superlógico.



Una actuación que ha sacado buenas notas Solari, Beilinson y la mayoría de los integrantes del legendario e influyente grupo se estrenó en La Trastienda en septiembre pasado con tres funciones agotadas y luego recorrió los teatros de San Just, Morón, Monte Grande y La Plata antes de regresar al teatro de Monserrat. el distrito donde se despidió del año.



Pero junto a un recorrido por la historia de Los Redondos desde 1976 hasta 2001, período en el que se mantuvo unido y activo, el diseño con 30 intérpretes en escena representa un corte temporal que remite a la situación social y política del país.



director de actuación, Vero Fucciexpresó: “Creo que la obra lleva un trozo de nuestra historia: te gusten o no las redondas, seas rico o no, hay cosas que te identifican, te evocan empatía y te llevan a distintos momentos de la vida. La vida, ya no las bandas, sino todas y cada una”..



De todos modos fernando casasencargado de la creación artística y el guión de la obra, contribuyó a esta “Cuando tomamos contacto con el público después de las funciones, nos pasa algo muy significativo: los mayores, entre 40 y 50 años, nos cuentan que el juego los llevó a los lugares donde alguna vez los vio Redondos, ya sea el río o la esquina del sol.



Este año, “Una Obra Redonda” volvió a la escena el pasado lunes en el Club Encuentro de San Justo y el sábado se unirá a Superlógico en un local de rock en Avenida Rivadavia 7806.