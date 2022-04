Sospechosa vecina de Recoleta pidió su salida de prisión y allanaron su casa

Cristina Fernández en el Senado.

Un vecino del barrio de Recoleta en Buenos Aires, que fue investigado como presunto responsable de pagar a la prensa y pegar carteles difamatorios a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pidió la libertad y designó abogado en un caso pendiente ante una justicia penal nacional.

Mujer de 61 años que dijo ser monotributista jubilada y sostén familiary que, en un informe presentado ante el juez penal nacional, Manuel de Campos, solicitó que se levantara su orden de captura y que tuviera derecho a la libertad condicional, según el texto al que tuvo acceso Télam.

Mientras se procesa su pedido, El juez ordenó este jueves. Es una nueva incursión en tu hogar. en la ciudad de Buenos Aires, trámite que se sumó a otros pactados la noche del miércoles para encontrar su estancia, hasta el momento sin resultado.

El sospechoso designó como abogado a Matías Cúneo Libarónfuentes judiciales informadas.

La escueta referencia venía a “una posible denuncia del señor José Albistura (posible adjudicatario de vallas publicitarias en la vía pública) sobre la posible comisión de los delitos de hurto y estafa”.

“Me he enterado de la existencia de este caso y de los posibles cargos en mi contra -a raíz de diversas publicaciones en portales de Internet- y acepto ponerlo a disposición del juzgado”, dijo la mujer.

Además, insistió en que “considerando”, según varios medios y/o reportes en la web, medidas restrictivas provisionales para proteger la libertad de posibles sospechosos e incluso de mi pueblo” y “Con el fin de descartar cualquier posibilidad de riesgo procesal (posible fuga u obstrucción de la investigación), insisto en mi plena cooperación y consentimiento en cualquier citación”.

La mujer agregó que no tiene antecedentes penales, “nunca” se ha quejado con ella y vive en el mismo domicilio desde hace más de 20 años, con su hija, sostén económico y sin planes de salir del país “ni nada por el estilo”. .”

“No me parece razonable que se me imponga una medida restrictiva, más teniendo en cuenta que me pongo a disposición con esta presentación” para esclarecer el hecho que se investiga en el sumario, que aún se encuentra en un “ estado “embrionario”.

Además de designar al sospechoso, el tribunal recibió una solicitud similar de otro acusado en el caso, que también designó como abogado a Cúneo Libarona.

Se ha abierto una investigación en De Campos tras la denuncia de Albitur por el uso irregular de espacios publicitarios en la vía pública, en la que interviene el actor Leonel Gómez Barbella. Al mismo tiempo, el juez de la ciudad de Buenos Aires abrió oficialmente otra causa para investigar los hechos.