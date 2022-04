“Mega Causa Zona V”: Comenzaron las primeras declaraciones de testigos

El Tribunal Federal de Justicia (TOF) de Bahía Blanca comenzó este jueves a escuchar las primeras declaraciones en un juicio conocido como “Mega Causa Zona V”.

El juicio acusa a 38 personas, entre militares, ex policías federales y provinciales, de delitos en perjuicio de 334 víctimas del último golpe cívico-militar, dijeron fuentes judiciales.

Una audiencia presencial y virtual a cargo del TOF, integrada por los jueces Ernesto Pedro, Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido, se llevó a cabo en el juzgado de las calles Chiclana y Lavalle, en el centro de Bahía Blanca.

El primero fue ejecutado en la sala de audiencias por Carlos Entraigas, que vive en España tras exiliarse en 1978 tras ser detenido en la Comisaría de la Policía Federal de Viena, en la sede del V Cuerpo y la unidad penal del 4º equipo de Bahía Blanca, para ser posterior en el penal 9 de La Plata.

“Yo estudié en la Universidad del Sur y salí de la escuela el 21 de marzo de 1975 porque me buscaba, al parecer con intención de matarme, una banda de la Triple A”. Carlos Atrae-testigo

“En 1976 yo trabajaba en el departamento de planeación de Río Negro, específicamente en estadística y censos, no tenía filiación política”, dijo.

El testigo dijo que “Estudié en la Universidad del Sur y salí de la escuela el 21 de marzo de 1975 porque al parecer la multitud de la Triple A me buscaba con la intención de matarme”.

“Yo era cristiano, como cristiano me reuní con grupos que trataban de ayudar a los más pobres de los barrios marginales, y también milité en el grupo Cristianos por el Socialismo, que estaba en el Frente Antiimperialista y por el Socialismo”, dijo. .

En ese sentido, afirmó que “estuve en Viena la noche que me fueron a buscar, no regresé a Bahía Blanca y, entre otras cosas, esta banda al parecer se comunicó con alguien porque un empleado de Telefónica se enteró de que estaban buscando a mátame.”

El testigo recordó que el 27 de marzo de 1976 en su domicilio de Viedma, Río Negro, “entraron 8 ó 10 civiles en tres carros diciendo que eran de la policía federal buscando armas. Mi padre era juez de Paz, tenía un revólver , o “Le mostramos las armas, los permisos correspondientes y la identificación, entonces dijeron que no era lo que buscaban”.

“Luego me llevaron a la comisaría de la policía federal de Viena en la calle Garrone y había gente con uniformes militares de combate, como cascos”, dijo.

Entraigas dijo que “estos tenían cascos y también recuerdo por qué me rompieron el hueso de la coronilla derecha con esos cascos, nadie me miraba y el hueso se estaba soldando solo”.