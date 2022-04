Fotos desde el dolor: premian dos fotografías que atestiguan la realidad de género y clase

Con el dolor como hilo conductor que enfatiza y refleja diversos hechos, este año se dieron a conocer dos importantes premios fotográficos imágenes con un valor expresivo muy fuerte, entrelazadas con la condición de género y origen social: Por un lado, la ganadora del premio Ortega y Gasset de fotoperiodismo fue la mexicana Sashenka Gutiérrez con una foto de una mujer sometida a una mastectomía, por otro lado, la canadiense Amber Bracken recibió el premio World Press Photo por una fotografía en honor a la memoria de indígenas niños que fallecieron en el instituto.

Sashenka Gutiérrez y una foto de cáncer de mama

La ganadora fue Sashenka Gutiérrez Premio Ortega y Gasset de periodismo fotográfico 2022 con una imagen de Sandra Monroy, paciente de cáncer tras mastectomía bilateral. La escena muestra a una mujer con el torso desnudo y cicatrices en el pecho tras una intervención que le salvó la vida mientras otra mujer mayor le da un beso en la cabeza. Según el jurado de la 39 edición, que reconoce la mejor fotografía publicada en el medio de habla hispana en 2021, la película de Gutiérrez “capta un momento de máximo dolor en el que la herida es aún reciente y puede incluso transmitir esperanza”.

Con un registro íntimo, la película muestra una realidad que afecta a muchas mujeres en todo el mundo que no solo se enfrentan a la enfermedad, sino que están expuestas a otro estado después de la cirugía: la vida sin senos en un sistema que equipara los senos con la feminidad. La fotógrafa, que publicó el trabajo en Efe, compartió una publicación en su cuenta de Instagram en 2021 con la foto y el pensamiento: “¿Qué significa ser una mujer completa? A veces las mujeres que tienen que someterse a una mastectomía por cáncer de mama tienen que decidir si se someterán a varias cirugías para reconstruir sus senos o si vivirán sin ellos.

“Sandra Monroy @jodetecancer es una de las que decidió decirle adiós a sus senos para siempre y por eso dejó su imagen corporal antes del cáncer. Pero esta situación no la eclipsó y hoy muestra abiertamente sus cicatrices para contárselo a otras mujeres, no solo a aquellas. que han pasado por esta terrible enfermedad, que los senos, el tamaño o las medidas no definen quién eres”, escribió la fotógrafa.

Respecto a su nominación, la agencia de prensa publicó una entrevista donde la fotógrafa define esta imagen “como una foto de valentía; de movimiento. Las mujeres que rodean a Sandra están llenas de amor y de hermandad; aparte de la idea de terror, cuando hablamos de cáncer, esa foto habla de vida”Estoy considerando.

La foto, que rinde homenaje a los niños y niñas indígenas de Canadá, ganó el World Press Photo 2022

La canadiense Amber Bracken es la ganadora Foto de prensa mundial del año 2022 po foto con foto filas de cruces de las que cuelga un vestido de niña, ubicado cerca del “internado” canadiense, donde el año pasado se encontraron los restos de 215 niños indígenas.

📢 Uno de los premios más importantes del periodismo español, entregado a esta joven redacción en un contexto desfavorable para los reporteros en #Nicaraguadonde la dictadura silencia a la prensa independiente mediante fuerzas policiales y leyes represivas. https://t.co/HNv8wXXMdB – Divergentes (@DivergentesCA) 6 de abril de 2022

Se trata de un trabajo realizado por una fotógrafa documental canadiense en memoria de los niños y niñas que fallecieron en una escuela india de Kamloops, una institución creada para menores indígenas, luego de que se encontraran hasta 215 tumbas sin marcar en Kamloops, Columbia Británica. agencia de noticias AFP.

“Es un momento tranquilo para reflexionar sobre la historia de la colonización no solo en Canadá sino en todo el mundo”, dijo Rena Effendi, miembro del jurado, sobre la edición de la competencia, que por primera vez en la 67ª historia, Fotografía del Año es una película. sin ninguna persona.

La foto fue publicada en el New York Times y se puede ver el vestido rojo y ocre de una niña colgado en un cruce de carreteras en Kamloops, un pequeño pueblo de la Columbia Británica.

La visibilidad de las comunidades indígenas de todo el mundo también se destaca en otras fotografías premiadas este año. Este es el caso de la historia ganadora en la categoría “Historia del año”, aparecida en la serie Fire Rescue, que muestra cómo los nativos de Nawarddeken en el remoto Arnhem utilizaron el fuego como una herramienta eficaz de Gestión de Tierras contra el Cambio Climático de la mano de la australiana documentalista Matthew Abbott.

los El premio al proyecto a largo plazo recayó en la obra “Amazon Dystopia”, por Lalo de Almeida y reconoce historias que brindan una visión a largo plazo de un tema en particular mientras profundiza en los impactos sociales, políticos y ambientales de la deforestación, la minería y el uso de recursos en la Amazonía brasileña durante 12 años.

Mientras tanto, la narradora visual ecuatoriana Isadora Romero ganó el primer premio de formato abierto de fotografía de prensa mundial por su video “Sangre es una semilla”.

En esta obra, Romero emprende un viaje a la ciudad natal de su familia, Une, Cundinamarca, Colombia, donde espera conocer su historia y explorar recuerdos olvidados de la tierra y los cultivos y de su abuelo y bisabuela, quienes fueron los ” protectores de semillas” y han cultivado varias variedades de papas, de las cuales solo dos son predominantes.

Entre los ganadores de este año estuvo la argentina Irina Werning en la categoría Historias, luego de recopilar durante cuatro años una serie de fotografías de cabello de Antonella Bordón, de 12 años, con una iniciativa bautizada como “La Promesa”.

Una obra sobre una niña que prometió cortarse la melena cuando pudiera volver a la escuela, después de una pandemia y donde se evoca el tiempo, producto de una espera que parecía interminable.

World Press Photo entregó premios en cuatro categorías: Fotos individuales, Historias, Proyectos a largo plazo y Formato libre ya han elegido Foto del año, que fue seleccionada entre las obras premiadas.

Los ganadores recibirán un premio de 6.000 euros (unos 6.500 USD) y su trabajo se exhibirá en Ámsterdam a partir del 15 de abril y luego se exhibirá en todo el mundo.