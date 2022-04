El proyecto de ampliar una lección al día recibe apoyo de las provincias

“La idea de aumentar la jornada escolar es una buena idea”, dijo Sileoni, quien agregó que “habría que trabajar y ver las condiciones” y consideró que “no es necesario que todas las escuelas estén incluidas en este programa”. ” (Foto Eva Cabrera)

La iniciativa del gobierno nacional de agregar una hora diaria a la enseñanza primaria el miércoles fue apoyada por varias provincias, mientras que el líder de la cartera de educación, Jaime Perczyk, dijo que significaría “más aprendizaje para los niños” y “más y mejores salarios”, así como “más trabajo para los docentes”. “.

“Hay más días, más horas y más aprendizajes para los chicos”, El ministro dijo que en diálogo con el canal de noticias C5N la mañana de este miércoles agregó que la iniciativa -que será analizada en el Consejo Federal de Educación este viernes- consiste en “más y mejores salarios” además de “más trabajo para los docentes”. .”

Como se anunció el martes, El gobierno nacional propondrá que las escuelas primarias de todo el país dicten una hora más por día a partir de mayo, por lo que el número de turnos por turno aumentará de cuatro a cinco horas.

La propuesta afectará aproximadamente a 10.000 escuelas y requerirá una inversión de 18.000 millones de pesos, dijeron fuentes oficiales.

El ministro dijo que “el 86% de los niños en Argentina tienen actualmente cuatro horas de primaria” y que el propósito es “hacer cumplir un mínimo de 25 horas para todas las escuelas”.

Perczyk explicó que el objetivo es poner “a los niños en el centro del debate sobre la educación, su necesidad de educación superior”.

“Más horas de clase son sin duda mejores condiciones para aprender”, concluyó.

En tanto, Alberto Sileoni, director de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, consideró “buena idea” la decisión del Gobierno Nacional de proponer que las escuelas primarias de todo el país dicten una hora más por día. .

“La idea de aumentar la jornada escolar es una buena idea”, dijo Sileoni, quien agregó que “habría que trabajar y ver las condiciones” y consideró que “no es necesario que todas las escuelas participen de este programa”. . “

“Si se pudiera organizar en todo el país, sería un gran paso para el sistema educativo, porque significa más clases de matemáticas, más idiomas, más horas de estudio”, dijo un funcionario de Radio Provincial.

El gobernador de Fire Country, Gustavo Melella, dijo que era “importante tener un debate” sobre si los estudiantes de primaria de todo el país deberían tener una hora más.

Acompaño el debate iniciado por el Ministerio de Educación de la Nación y su Ministro @jaimeperczykque propone que las escuelas primarias de todo el país enseñen una hora más por día, lo que fomentaría un mejor aprendizaje y formación de nuestros niños y niñas.@EducacionAR -Gustavo Melella (@gustavomelella) 6 de abril de 2022

Melella, a través de su cuenta oficial de Twitter, dijo que “acompaña” la idea de presentar una iniciativa a discusión en la próxima reunión del Consejo Federal de Educación (CFE) en Ushuaia este viernes.

Las medidas buscan “promover un mejor aprendizaje y formación de nuestros niños y niñas”, dijo el Gobernador Fueguino. Agregó que “cuando volvamos a la normalidad después de una pandemia, es importante tener estos debates”.

El ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, por su parte, ratificó que la propuesta de la Nación es una idea que “es pertinente y su adecuada implementación debe ser consensuada con todos los miembros de la comunidad educativa”.

Sedoff dejó en claro en las redes sociales el miércoles que escucharían la propuesta, pero buscarían una “propuesta federal e inclusiva”.

El Ministerio de Educación de la Nación ha propuesto una ampliación de una hora lectiva diaria en el nivel primario, idea que nos parece pertinente y que debe ser consensuada con todos los miembros de la comunidad educativa provincial para su adecuada implementación. – Miguel Sedoff (@miguel_sedoff) 6 de abril de 2022



El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Matías Cánepa, volvió a asegurar que todo lo que signifique sumar lecciones es bueno, aunque consideró necesario analizar la propuesta de su homólogo nacional Perczyk de aumentar una hora diaria por jornada escolar en escuelas primarias estatales de todo el país para saber cómo implementarlo.

“Cualquier cosa que implique sumar lecciones es muy buena, pero en base a una propuesta que presentará el Gobierno Nacional, cada una de las provincias tendrá que analizar cómo se puede implementar”. dijo Cánepa, quien agregó que “hay varios factores que hay que estudiar”.

La iniciativa del Ministerio de Educación también respondió a familiares de estudiantes como Florencia Vázquez, madre de Victoria, una niña que dijo asistía a la escuela 64, Fragata Libertad en Quilmeña, San Francisco Solano. a quien la iniciativa “no me parece mal”, añade: “muchos niños tenían dificultad para leer”.

Por otro lado, en diálogo con Télam, se mostró preocupado por la introducción de esta hora extra: “no sabemos si la dictará la misma señora”.

En tanto, otra madre, Thanasis Vélez de la misma institución, indicó que la clase extra “me permitiría trabajar más” y “permitiría que los niños aprendan”.

“Cuando era más joven, tenía que hacer doble turno, lo que significa que si los niños se toman una hora extra, no será un problema”, dijo la madre, quien declaró.

Florencia Ríos, madre de Lucie, quien cursa segundo grado en la “Escuela N° 53, Almafuerte”, en Buenos Aires, San Francisco Solano, consideró que la medida “no representó ningún problema” porque a su hija “le gusta asistir a cursos”.

“Cuando era más joven, tenía que hacer doble turno, lo que significa que si los muchachos toman una hora extra, no será un problema”, dijo Ríos.

Por su parte, Juan Rodríguez, padre de Alma, alumna de primer grado del colegio Juan Azurduy de Quilmes, dijo a Télam que “una hora más es buena para los niños porque tienen más tiempo para aprender y también pueden merendar”. .

Mariano Randazzo, padre de un niño de 9 años que cursa el cuarto grado de la escuela de Tigre, sugirió que “los sueldos de los maestros y las condiciones escolares están lejos de ser las ideales” y que la iniciativa “no atiende las necesidades de las escuelas públicas”.

En la Escuela Primaria Mixta Hipólito Vieytes N° 21, ubicada en Perú 949, en el barrio bonaerense de San Telmo, Lucía dijo a Télam: “Me acabo de enterar de la medida. Me parece perfecta porque aprendiste un poco más personalmente. .me conviene, tengo un niño de 8 años y dos sobrinos, de 11 y 7. No complica nada, porque llego a tiempo al trabajo, en realidad tengo que salir temprano a buscarlos, pero sentir que les beneficiaría más que a mí”.

Otra mamá, Dalma, dijo: “Con el tema del relojito, porque los chicos perdieron un año entero en una pandemia, me parece bien que se hayan recuperado, además de salir un poco más, ser un poco más con los compañeros y recuperando el tiempo que estuvimos encerrados”.

Marcela, por su parte, dijo en la misma escuela: “No me va a cambiar por una hora más o menos. Mi novio tiene nueve años y se llama Joaquín, está en tercer grado. No creo que él cambiaría su tamaño. . “

En otra parte de Buenos Aires, Primera Junta, Yanina Rodríguez, madre de un alumno de 5° grado de la Escuela N° 3 de la 7, dijo: “Acepto la prórroga en una hora porque se perdió durante la pandemia. mucho tiempo y los muchachos no están al nivel que deberían estar, así que me parece perfecto, aunque fue el sábado, también me siento bien”.

“Se ajustará la agenda de muchos niños y de muchas familias porque muchos niños tienen actividades extraescolares, pero anticipo que si es a nivel nacional, el resto de actividades se adaptarán a los horarios específicos de la escuela”, agregó.

En tanto, Violeta Lauría, madre de un alumno de 5to grado de la misma escuela, dijo a Télam: “Es cierto que los chicos llegan tarde, pero no sé cómo se hará con los horarios. Por ejemplo, a mi familia los sábados le parecen poco prácticos porque mi esposo trabaja en una escuela de orquestas de música, que es sábado, entonces el proyecto se desmoronaría porque los niños no irían. No creo que se trate de sumar lecciones, porque no sé cuánto se puede aprender por hora, sino de la calidad de la educación”.

Alejandro Ochbon, padre de 1° y 4° grado y profesor de música en una escuela de un día, dijo: “No siento que deba recuperarme. No hay pérdida de tiempo para mí. Regresar a la rutina de la mejor manera posible. manera, aumentar los horarios y agregar el currículum, así que no sé si esta es la mejor manera, porque también significaría que es bastante difícil para nosotros concretar el “horario de tetris” de las familias y los trabajadores “.