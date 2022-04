El jefe de gabinete abrió otra polémica al mencionar a Hitler en una propuesta para construir carreteras

El jefe de Gabinete de Perú, Aníbal Torres, desató este jueves una nueva polémica al proponer un programa de construcción de carreteras y contar una anécdota sobre cómo se le ocurrió a Adolf Hitler “llenar Alemania de carreteras”.



Torres señaló que se necesita al menos un “buen camino” para que los agricultores puedan transportar sus productos desde la finca hasta los mercados. Recordó el momento en que Hitler visitó a Mussolini y vio el camino que conducía de Milán a Brescia. Luego dijo que cuando regresó a Alemania ordenó la construcción de carreteras y aeropuertos, informó el diario peruano La República.



“En una ocasión, Adolf Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra la carretera construida de Milán a Brescia. Hitler vio esto, fue a su país y lo llenó de carreteras, aeropuertos e hizo de Alemania la principal potencia económica del mundo. Debemos esforzarnos, sacrificarnos, en mejorar nuestras vías de comunicación, no sólo las que llevan de una ciudad a otra, sino también, aunque sea un buen camino el que va de la finca al mercado hasta el momento. que el agricultor pueda obtener sus productos (sic)’, dijo durante los trabajos del Consejo de Ministros desconcentrado en Huancayo.

Premier Torres: No me malinterpreten, no tomo a Hitler como un ejemplo a seguir, porque también dije que era un gran criminal. Embajador de Israel, si cree que lo he ofendido, le pido disculpas, hablaremos en persona. pic.twitter.com/vQlxcwlHUK

