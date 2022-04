Dos monjes, música tecno, un hijo corriendo y un padre buscándolo en “Buen Exilio”

Alfredo Stafollani, responsable íntegro de la pieza que se puede ver en La Carpintería (Foto: Camila Godoy)

Alfredo Stafollánsoy autor y director “Buen exilio”obra escrita durante una estancia creativa en el Teatro Residenz de Munich, que tuvo su versión y estreno en alemán y que se ha presentado en La Carpintería Teatro de Buenos Aires durante tres semanas.



La versión criolla, más corta que la versión alemana (que tiene una duración de tres horas) y que adapta el impresionante escenario de la Residenz, uno de los teatros públicos más importantes de Múnich, a una sala independiente de Buenos Aires, propone recorrer la zona para contar la historia de un joven que, huyendo del acoso de su padre, llega a un monasterio, donde dos monjes específicos que escuchan música tecno esperan la llegada del Mesías.





El autor escribió la obra durante su estancia creativa en el Teatro Residenz de Múnich (Foto: Camila Godoy)



“En la versión alemana (que tenía su director), la obra se volvió un poco más lírica, la interpretación no ocupa un lugar crucial en la producción para ellos, era algo más como una opereta con letras con influencias sonoras, muy seria. a veces al borde de una celebración, mientras que aquí es al revés”dice Staffolani en la primera evaluación de la versión de Munich con esto de La Carpintería.



“Tal vez porque hay algo de la idea de un monasterio que hoy ocupa un lugar algo distorsionado. La vida de la iglesia fuera de las casas de formación sacerdotal ya no existe en Argentina, mientras que en Alemania viven monjas, sacerdotes y monjes en la comunidad que visitan hasta el último muere y luego la iglesia se convierte en otra cosa, puede ser un supermercado o una bolera con música tecno”advierte el autor de “Un tiempo después”, que estrenará su propia versión en la segunda mitad del año “Juan Gabriel Borkman”, de henrik ibsenen el Teatro Real.



“Me basaba en escribir obras que siempre iban en una dirección bastante clara, y en este caso me interesaba examinar los recortes, los remanentes, los descartes; también tenía algo que ver con la retórica y el tema de la obra, que sentí que no podía calcularse de manera estrictamente lineal”. Alfredo Stafollani



“Cuando estaba pensando en el material para el trabajo que iba a desarrollar, mi primera intención fue seguir el círculo de Rainer Werner Fassbinder (1945-1982; director de cine y teatro), que vivía cerca de donde yo vivía en Munich. pero para cada Por cierto, encontré una iglesia: dos estaban en la cuadra donde vivía, otra a la vuelta de la esquina, un día entré en una y encontré a un extraño sacerdote polaco, vestido con ropa Adidas, escuchando música de Spotify en el iglesia, al mismo tiempo comencé a ver y volverme fanático de un reality show español sobre sacerdotes llamado “Vida consagrada”, moderado por un sacerdote que visita monasterios que están a punto de cerrar; estos materiales me dieron los primeros tips de como empezar a desarrollar un proyecto”dice Staffolani.



Télam: Al contrario de lo que dices sobre la seriedad de la versión alemana, en esta versión argentina, dos monjes son una especie de payaso.



Alfredo Stafollani: Sí, son como dos payasos, los pensé como dos arlequines que roban un poco la estructura de Shakespeare, donde cada vez que entra el rey pasan cosas porque en la siguiente escena hay otros dos payasos que vienen a hablar de lo que Además, quería trabajar de una manera más expresionista y permitir que los lenguajes coexistieran, no quería hacer un trabajo que se asemejara al realismo de Netflix. Me pasó antes de escribir ‘Buen Exilio’ que veía obras que eran de dos formas: o por autoestima de personas que por alguna razón se perciben como muy importantes, o por otras donde la idea de verdad y realismo se dio tan lejos que se abandonó toda la complejidad de los textos y la puesta en escena.



T: En cuanto a los idiomas, los idiomas de los monjes son diferentes de los idiomas del hijo que viene al monasterio y del padre que lo busca.



AS: También me interesó el hecho de que la herida masculina que está presente en la obra debe haber convivido con esta tontería, que creo que pasa cuando uno va a una de estas instituciones, donde va la iglesia, por ejemplo, a buscar compasión. y te encuentras abusando de un cura y una institución muy reglamentada, o vas a la comisaría porque te robaron el auto y te encuentras una institución que está muy por delante de lo que te pasó y parece que la han puesto en marcha.



T: Los textos también son diferentes, más poéticos de padre e hijo y mucho más terrenales de monjes.



AF: Algo más de epifanía, otra sabiduría relacionada con el hecho de que unos viven más en contacto con la tierra, mientras que otros piensan en el cielo. A veces me pregunto si el hijo y el padre están vivos, si están al mismo nivel que los monjes; de hecho, las formas del padre en la obra son un tanto misteriosas, en relación a él, todo podría estar en un nivel de pensamiento.



T: Las técnicas de actuación también son diferentes.



AS: Unos tienen que ver con monólogos que son como la construcción de un documento falso, luego hay una farsa que tiene que ver con estos dos curas idiotas y un padre que es para mí una voz de afuera que tiene un cuerpo. porque ese padre lo determina la voz. La tensión, la contradicción del hijo se juega a través de la voz de su padre: lo que escuchó, lo que sabe; lo que preocupa al hijo es la voz del padre.



T: Están sucediendo muchas cosas en el trabajo que constantemente resuenan con el espectador, pero parece que no les importa a dónde va.



AS: Porque el episodio no juega un papel crítico. Hay dos de ellos que quieren que suceda un milagro, que un milagro puede ser el secuestro de un niño para ellos, y parece darles la ilusión de prosperidad, pero no toma el centro del escenario o el camino del héroe. La configuración del tiempo está más en las impresiones del joven personaje, una suerte de desarrollo de los acontecimientos más parecido a lo que ocurre en las pesadillas, donde elementos de un conjunto ligeramente cruzado aparecen en los restos de fragmentación y uno acumula lenguaje para ver qué pasa.



T: En este sentido, la obra parece tener una intención o estructura poética sobre la narrativa.



AS: Partí de escribir obras que siempre se desarrollaban en una dirección relativamente clara, y en este caso me interesaba examinar los fragmentos, los remanentes, la exclusión; También tenía algo que ver con la retórica y el tema de la obra, que sentí que no podía decirse de manera estrictamente lineal. Con este material quise contar los mundos, involucrarme de una manera un tanto determinada y explorar los universos que me interesaban un poco, pero sin desistir, fueron los personajes quienes tomaron el texto y le dijeron que esos textos estaban escritos y pensamiento con movilidad en el relato y que sigue la estructura, que es una idea algo extinguida en Alemania, donde a veces parece que cuanto más rotas, indescifrables y cifradas son las obras, más se verifican para el espectador, algo parecido a lo que está pasando con el arte contemporáneo, donde cuanto menos lo comprende el espectador, más valor le otorga como “culto”.



“Buen Exilio” se podrá ver el viernes a las 22.30 horas en La Carpintería Teatro (Jean Jaures 858) con letra y dirección de Alfred Staffolani, actuaciones de Nicolás Balcone, González Bourren, Javier Rodríguez Can y Marian Sayavedra.