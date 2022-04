¿Cuál será el sistema de bonificación de puntos por infracciones de tráfico?

Foto: Archivo

Ministro de Transporte, alexis guerreroempujado este jueves ante autoridades y expertos en seguridad vial solicitud y sistema de puntuación a nivel nacional que consiste en la deducción de puntos por sanción de los infractores de tráfico en el permiso de conducción y cuya implantación será un paso clave para conseguir la unificación de la política vial en todo el país.

Guerrera prácticamente participó en el Consejo Federal de Seguridad Vial, que se llevó a cabo en San Luis, Potrero de los Funes. Revisaron las bases de consenso para la puntuación a nivel nacional. Su redacción irá a la órbita del Estado nación, que analizará sus sanciones por decreto, un paso antes de que cada jurisdicción las incorpore a su normativa local para su aplicación.

Télam fue anunciado este jueves por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo encargado de organizar el Consejo Federal.

Así funcionará el sistema La denominada puntuación nacional -solicitudes pendientes desde 2011- tendrá 20 puntos por cada conductor o conductores que dispongan del permiso de conducción nacional. A la primera pérdida de 20 puntos asignados por infracciones acumuladas, el conductor quedará excluido de conducir durante 60 días.. cuando sucede el plazo se ampliará a 120 días y la tercera vez a 180 días. A partir de este número, el sistema asegura una duplicación gradual del tiempo, dijo el ministerio en un comunicado. Mientras tanto para punto de restauración y Los automovilistas tienen que tomar cursos de seguridad vial, mientras que los conductores profesionales pueden aprovechar esta oportunidad cada año. Una vez finalizado el periodo de descalificación, el corredor recibirá de nuevo el resto de puntos. Entre consenso alcanzadoDestacan los siguientes: ➤ Circular con permiso de conducir caducado: 5 puntos ➤ Circular sin inspección técnica obligatoria (RTO): 4 ➤ Conducir una motocicleta sin casco: 5 ➤ Conducir sin el cinturón de seguridad abrochado: 4 ➤ Falta de respeto a los semáforos: 5 ➤ Conducir bajo los efectos del alcohol y/o drogas: 10 ➤ Incumplimiento de los límites de velocidad: de 5 a 10 ➤ Conducir discapacitado o con permiso de conducir suspendido: 20 ➤ Asistir y/o concertar refrigerio: 20 “Principalmente estamos tratando de romper la vieja tradición en nuestro país, donde las infracciones de tránsito se tratan con dinero. Lo que estamos tratando de decirle a ANSV es que conducir es una responsabilidad y que si un conductor hace algo mal, puede perder su conducción. licencia”, dijo Martínez Carignano.

Su director general, Pablo Martínez Carignano, también anunció el lanzamiento del Plan Federal de Educación Vial el 21 de abril en la provincia de San Juan y la apertura de la primera base de operaciones de la organización en San Luis, hecho que describió. como “un hito, porque nunca antes habíamos tenido una cooperación tan estrecha con la provincia”.

Respecto a la futura aplicación de la bonificación del permiso de conducir a nivel nacional -la llamada puntuación única-, Martínez Carignano ha señalado: “Creemos, y creemos todas las provincias, que conducir, más que la ley, es la responsabilidad y que si alguien hace eso, amenaza a los demás, rompe las reglas, no convive pacíficamente en el espacio público, no puede resolver dinero, debe haber un estado que diga “por el momento no vas a seguir conduciendo“.

En relación al futuro introducción de la puntuación nacional a través de un decreto presidencialel funcionario subrayó que “es algo que era un hecho exigido por la ley y en el que han pasado 11 años y nunca se ha avanzado”.

Durante la reunión en San LuisAsimismo, se discutió una propuesta para reformar la normativa nacional sobre infracciones de tránsito cometidas por conductores extranjeros en el país; presentación de rumbos 2022 del Plan Federal de Educación Vial; y normativa vigente para remolques, aspectos técnicos y actualizaciones.

Acerca del lanzamiento Plan Federal de Educación que se celebrará en La Rioja anunció que “tras la formación de miles de docentes durante 2020 y 2021, estarán disponibles folletos para todos los colegios, material audiovisual, canciones para los más pequeños del músico argentino Luis Pezzeti y, sobre todo, seguridad vial en la las aulas creemos que es un lugar donde se tiene que enseñar, entonces el esquema tradicional de dar una lección a una ONG en un momento determinado y sin continuidad”.

base de operaciones

Carigagno agregó que se inauguró en San Luis, Justo Daract la primera base de operaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial porque “está claro que nuestra decisión es que la seguridad vial sea federal y llegue a todas las provincias”

“La nueva base de operaciones supone la presencia de personal sanluiseño, agentes de control, celulares, radares, alcoholímetros para trabajar con la policía provincial y llevar mayor seguridad vial a las rutas”.

“En esta primera fase -precisó- hay doce puestos de trabajo para 6 mujeres y 6 hombres seleccionados por la provincia, personas de Zona Villa Mercedes y Justo Daractquienes forman parte de la selección nacional y trabajarán con la policía provincial y el Organismo de Control de Ruta de San Luis en los controles tan necesarios para seguir reduciendo la siniestralidad año tras año.

La primera base operativa de control e inspección de la ANSV en la provincia tendrá zona de cobertura en varios puntos de las rutas nacionales 7 y 55 y los agentes de la Agencia realizarán, en particular, las tareas de organización y señalización de vehículos, patrullas preventivas, control de documentos, control de alcoholemia y velocidad, información vial y asistencia en caso de accidentes o incidentes en las rutas.

La base de San Luis es la cuarta que la ANSV inaugura este año -antes en Tunuyán y Santa Rosa (mendoza) y la autopista Ricchieri (Buenos Aires) y desde el inicio de la administración en diciembre de 2019, el número de puestos de agencia se ha duplicado desde su creación en 2008. Próximamente se inaugurarán las nuevas bases operativas de San Pedro (Buenos Aires), Villa La Angostura (Neuquén) y Laboulaye y Río Cuarto (Córdoba).

Finalmente, el funcionario resaltó que en 2021 “murieron 68 personas en San Luis, frente a 117 en 2019 hubo un fuerte descenso” y aclaró que “de cada 10 muertos, hay 8 hombres, 2 mujeres y que viene el usuario vulnerable”. Primero son los motociclistas con un 45 por ciento de muertos.