Magnasco se centra en Macarrón como el “verdadero asesino” de Norin

Marcelo Macaroni. (Foto por Laura Lescano)

Un abogado que fue mencionado como un amante. nora damasso e investigado como suspicaz aseguró este miércoles que la versión del crimen en la localidad cordobesa de Río Cuarto “Cubrir al verdadero asesino sentado en el banco“, en referencia al viudo de Marcel Macarron.

“Sigo afirmando que fue creado para encubrir algo. Lo hicieron para acusarme y encubrir al verdadero asesino sentado en ese banco”, dijo Magnasco, refiriéndose al viudo de Macarron, quien es el único acusado en el juicio con jurado.

El abogado explicó que no “conocía” a Nora antes del hecho y que ha experimentado “sufrimiento” desde que estuvo involucrado en el caso.

Quiero que la causa termine me lastimó mucho. No debería estar sentado aquí”, dijo el miércoles un exfuncionario de Magnasca en un juicio popular y técnico, y agregó que acudió a la instancia “por rumores”.

Nora Dalmasso fue asesinada en 2006 en la localidad cordobesa de Río Cuarto.

El testigo recordó que dos días antes del asesinato de las mujeres, se enteró a través de una llamada telefónica de un amigo que corrían rumores sobre el presunto romance con Dalmass: “Esta persona me dijo ‘¿Estás saliendo con Nora Dalmass?'”. y yo le dije que no se lo dijera porque tenía mujer e hijos y no quería meterse en líos”.

“Lo mío era sufrir. No debería estar aquí, debería disfrutar de otras cosas. Todo sucedió hace 16 años”, dijo Magnasco, y agregó que “quien estaba hablando de la causa por mí era el vocero Daniel Lacase con el acusado Marcelo Macarrón. “.

“Arrojaron un cadáver en mi puerta. Sufrí y gané durante más de 15 años por algo que no hice”.Él testificó.

El testimonio del abogado apareció al día siguiente de la declaración de su hermano Justo Magnasco y su ex cuñada María del Carmen Garro, quienes también señalaron a Macarrón y a su abogado Lacas como los autores de la instalación de esta versión del romance. .

“Sigo diciendo que fue creado para encubrir algo. Lo hicieron para acusarme y encubrir al verdadero asesino sentado en ese banco”. Rafael Magnasco

Más temprano este día, el viudo Macarrón pidió el testimonio para desmentir el testimonio y acusar a ambos de ser “mentirosos”: “Quiero defenderme de la gente que miente”.

“marita garro es una mentirosa. Nunca estuvo en mi casa, nunca subió, nunca le dije que si el que mató a Nora era su cuñado, nuestra amistad debía continuar.

Así lo dijo este miércoles el psiquiatra Jorge Manuel Rocha (68), quien habló sobre su paciente Alice Cid, la ex amante de Macarrón durante más de 20 años, según su testimonio ante el pedido de juicio de la querellante.

Aunque el profesional dijo que no la atendía desde hace cuatro años, está consciente de que “ella no puede declarar (en la corte). Fue citada a renunciar en 2018, colapsó nerviosa, entró en pánico y tiene trastornos mentales en su familia”, dijo. explicado.

Exsecretario de Seguridad Provincial antes del juicio Alberto Berta Dijo en la puerta del juzgado que Macarrón “tiene cierta responsabilidad” en el crimen de su mujer, y también vinculó el hecho del abogado Lacas.

El juicio continuó hasta mañana a las 9 en una sala intermedia para continuar con una rueda de testimonios.

El traumatólogo Macarrón está acusado de presunta instigación al delito de “homicidio calificado por conexión, traición y promesa de premio o recompensa en concurso ideal” que contempla la cadena perpetua.

Los investigadores sospechan que Macarrón contrató a otras personas que aún no habían sido identificadas en el caso para matar a su esposa “por discordia conyugal”.

En el momento del crimen, el imputado participaba en un torneo de golf en Punta del Este.

Entre las 20:00 horas del 24 de noviembre de 2006 y las 03:15 horas del día 25, se espera que al menos una persona haya ingresado a la casa de Norina en la colonia Villa Golf de Río Cuarto y “aprovechó la indefensión de la víctima, esperando para hacerla”. rutina antes del descanso, y mientras dormía, se acercó a ella en la habitación de su hija, ubicada en el último piso de la casa.