El director iraní Asghar Farhadi ha sido condenado por plagio en su última película

Un grave accidente para el cineasta iraní Ashgar Farhadi.

Director iraní galardonado Asghar Farhadi fue declarado culpable por el juez de su país por el plagio de la conspiración de su última película “Héroe” de uno de sus estudiantes de cine.



Un tribunal iraní se ha pronunciado así sobre una dos veces ganadora del Oscar Robó la premisa de su última película de un documental que realizó su alumno durante un taller que Farhadi realizó en su país.



El tribunal dictaminó que el exitoso director infringió los derechos de autor al tomar elementos clave del documental de Azadeh Masihzadeh “All Winners All Losers” sin mencionarlo.



La decisión del tribunal con sede en Teherán sobre el plagio no puede ser apelada y ahora el segundo juez evalúa qué castigo se le impondrá al director, medida que Farhadi podrá impugnar en otra instanciaInformaron medios especializados de Hollywood.



abogado de Farhadi, kavehradescribió en su cuenta de Instagram que el investigador del litigio había rechazado la solicitud de Masihzadeh de una parte de las ganancias de la película si el director era declarado culpable.



película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes el año pasado y ganó el Gran Premio del Jurado, y recaudó 2,5 millones de dólares en taquillas de todo el mundo.



Farhadi admitió que su película se basó en la misma historia real que su proyecto de estudiante de documental, pero el director Masihzadeh no atribuyó la idea y afirmó haber realizado su propia investigación.



Ambas historias siguen un hombre que sale de la prisión de deudores y encuentra una bolsa llena de monedas de oro, que decide intentar devolvérsela a su dueño.



Farhadi demandó originalmente a Masihzadeh por difamación y su ex alumno por plagio.



Farhadi ganó dos premios Oscar a la mejor película extranjera en 2011 y 2016 “indicador” y “Viajero”resp.