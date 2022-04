Diputados bonaerenses cuestionaron a Larreta por falta de diálogo

Diputados de la FdT de Buenos Aires se reunieron con funcionarios del Ministerio del Interior.

Representantes del Frente de Todos (FdT) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires advirtió contra el “procedimiento unilateral” del presidente del Gobierno bonaerense Horacio Rodríguez Larreta en las negociaciones sobre el traslado de los policías y aseguró que “excluye a la oposición sin responsabilidad ante el legislativo”.

Dijo después de la reunión del martes. con funcionarios del Ministerio del Interiorencabezado por Eduardo ‘Wado’ De Pedro, para conocer de una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema entre el gobierno nacional y el gobierno porteño por traspasos económicos de la policía.

“Larreta aboga por el diálogo y el consenso, pero no llama ni escucha a los legisladores municipales. No dialoga con la oposición y no cumple con lo pedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fijó un plazo de 30 días para que el GCBA y la Nación lleguen a un acuerdo y se niega a aumentar el número de operaciones. transparente. Policía en la ciudad”, dijeron en un comunicado de prensa.

A la reunión asistieron el Senador Nacional Mariano Recalde, diputado por Buenos Aires por el Frente de Todos Claudia Neira; y sus pares Javier Andrade y Manuel Socías, en representación del Ministerio del Interior, fueron los Ministros Provinciales Silvina Batakis y los Abogados de Cartera Laura Manin y Luciano Molusso,

La reunión fue solicitada por funcionarios de la FDT “por falta de información al interior de la administración de la ciudad, por lo que tras conocer el estado actual de la audiencia, llamaron al presidente del ejecutivo bonaerense para que proponga una resolución sobre diferencias ante el gobierno nacional, según lo dispuesto por la Ley 27 606, que mejoró los traslados policiales. “Aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional hace 15 meses”, señala el comunicado.

Asimismo, las Comunas de Buenos Aires exigen al Ejecutivo porteño “en contravención del artículo 9, fracción G de la Ley 23.548 de Participación Federal, que exige el establecimiento de un sistema para la distribución de las rentas derivadas de dicha ley. mientras que la ciudad es la única jurisdicción en todo el país que no lo hace. CABA recibe de la participación primaria el 1,4% de los recursos que maneja el Estado Nacional”.

“Los gobernadores provinciales han dicho que han recibido más de 500 mil millones de pesos desde 2016, cuando Macri triplicó los recursos nacionales para la ciudad”, dijeron.

En la reunión advirtieron contra las “procedimientos unilaterales” del jefe de Gobierno en Buenos Aires durante las negociaciones sobre el traslado de los policías.

Señalaron además estas fuentes “no fueron a la seguridad de los porteñosalgo que se puede ver no solo en el análisis de los presupuestos y proyectos de ley de la ciudad, sino también en la realidad de cada día en las calles de cada uno de nuestros barrios”.

“La política de seguridad de Larreta es insuficiente y selectiva: el 67% de los delitos se cometen en solo cuatro distritos, donde cientos de miles de bonaerenses y bonaerenses quedan a su suerte sin comprobar los éxitos de seguridad anunciados por Felipe Miguel y Horacio. Rodríguez Larreta”, dijeron en un comunicado.

La semana pasada, el gobierno nacional entregó una nota a la Corte Suprema con una propuesta aprobada por los gobernadores sobre los fondos entregados por la administración del expresidente Mauricio Macri a Buenos Aires para financiar un traslado policial a un distrito donde funcionarios provinciales reclamaron “justicia, violaciones de la solidaridad y la igualdad de oportunidades en todo el país’.

Lo hizo a través del Ministerio del Interior luego de que los gobernadores se reunieran en la Casa Rosada el pasado miércoles con Eduardo de Pedro, titular de la cartera, y el Jefe de Estado Mayor Juan Manzur; reunión, a la que luego se sumó el presidente Alberto Fernández.

El reclamo de los gobernadores se da en una disputa entre el Gobierno Nacional y el Gobierno porteño por estos fondos, que tiene rango judicial y está siendo valorada por la Corte Suprema, donde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ha hecho un pedido cautelar de cancelación de la redistribución. de recursos

El tribunal ordenó a ambas jurisdicciones buscar una solución a través de audiencias de conciliación, que se realizan cada semana, antes de que se emita una resolución antes del 26 de abril.