Bueno Te Va Gustar lanza la gira mundial “Luz”, que incluye dos giras en Argentina

La banda uruguaya comienza a tocar y actuar en varios escenarios argentinos.

banda de rock uruguaya No te gustará (NTVG) La primera parte de la impresionante gira mundial de Argentina comienza esta noche en Rosario, donde presentarán su décimo álbum de estudio “Luz” con el que viajarán hasta el 10 de julio 22 ciudades de varios puntos de la república.



Diego Bartaburuel baterista de la banda, prometió hacer una gira “Haremos un show súper fuerte con algunas canciones de ‘Luz’ y casi todas ellas que no se pueden perder”.



“Fuerte preparación con unos 40 ensayos fue para el regreso a los escenarios el año pasado, antes de las funciones en el Estadio Centenario de Montevideo y el Único de La Plata. Ahora la preparación es bastante emotiva para mí para volver al viaje después de tanto tiempo”.Bartaburu señaló a Telam.



El músico, quien forma parte de un octeto estable formado en 1994 en Montevideo, agregó “Hemos podido volver a la vida familiar y rutinaria (en el buen sentido) y ahora volvemos a la locura de la eternidad. Viajar, esperar, jugar, viajar, esperar… Tenemos una vida bastante especial, somos muy afortunados. Pero incluso eso tiene su precio. Estar lejos de tu familia y de las cosas buenas y malas que le pasan a tus seres queridos es sin duda el precio más alto”..





Un grupo que también incluye Emiliano Brancciari, Martín Gil, Denis Ramos, Mauricio Ortiz, Guzmán Silveira, Pablo Coniberti y Francisco Nasserinició su gira internacional el pasado sábado, que llenó la Plaza de Toros de Colonia.



Hoy y mañana, NTVG tocará en el Anfiteatro de Rosario (donde ya agotó las localidades para la primera función) y luego llegará a Cuyo, donde actuará en San Luis, Mendoza y San Juan los días 8, 9 y 10.



El martes 12 llegan a Santa Rosa, La Pampa; 14. hacer Bahía Blanca; Los días 15 y 16 tendrán dos recitales en Neuquén, una noche después actuarán en Bariloche y el segmento patagónico terminará en Trelew (20) y Comodoro Rivadavia (21).



Las dos últimas noches de esta primera gira por Argentina serán en Mar del Plata el 23 y en Tandil el 24 y posteriormente, en mayo, pasarán por Santiago de Chile y viajarán a México para tocar en la capital Guadalajara. , Monterrey y Querétaro. .



“Somos honestos con lo que hacemos y no tenemos miedo de experimentar con diferentes estilos y sonidos”. Diego Bartaburu



Entre fines de junio y julio, la agrupación regresará a nuestro país para presentarse en Junín (23), Río Cuarto (24), Córdoba (25), Jujuy (30), Salta (1 de julio), Tucumán (2), Posadas (7), Corrientes (8), Santa Fe (9) y Marcos Juárez (10), como antesala de una escapada europea con actuaciones en Alemania y España.



Télam: Este año la banda está celebrando 28 años desde sus inicios ¿Cuál es el secreto para mantenerse al día?



Diego Bartaburu: Creo que lo primero es que nos importa mucho la relación entre nosotros. No hay batallas de ego, y cuando surgen conflictos, sabemos cómo manejarlos. Nos reímos mucho juntos, tenemos una gran química y esa es la clave. Por otro lado, nunca estamos atados a lo que fuimos en un momento determinado, crecemos, cambiamos como todos los demás y la música crece y cambia con nosotros. Somos honestos en lo que hacemos y no tenemos miedo de experimentar con diferentes estilos y sonidos.



Además, Emiliano es un compositor excepcional con una inspiración que parece inagotable.



T: Como parte de esta gira, la NTVG estará una vez más en Bariloche, donde se presentarán en el estadio de bomberos voluntarios Pedro Estremador el 17 de abril con mucha expectativa del público local, ¿qué significa volver a esta ciudad?



DB: No llevamos mucho tiempo aquí, pero no es posible cansarse de volver a Bariloche. Siempre lo disfrutamos mucho, nunca perdemos tiempo para un paseo y una buena cerveza artesanal y extrañamos el hermoso lago rodeado de montañas. Tenemos muchas ganas de reconectarnos con nuestra gente, y la banda suena mejor que nunca.