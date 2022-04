Leyenda del tango Bombay BsAs es recreada de “Noche Herida”

Tango Bombay presentará su nueva oferta musical esta semana.

Un grupo de guitarras y canto. Bombay BsAs tocará el viernes y sábado en el CAFF de Buenos Aires, donde se reunió el repertorio “Noche herida”el noveno disco del proyecto con más de dos décadas de trayectoria, nacido bajo el nombre 34 Puñaladas y que insufló nuevos instrumentos y posibilidades al tango actual.



“En los primeros años, como parte de un pequeño grupo de no más de cinco o seis grupos, la reorganización de una escena tanguera muy dispersa fue un gran beneficio. Entonces la tarea era ampliar el repertorio, consolidar la escena y ampliarla, otros como los primeros de la siguiente generación”.análisis del guitarrista edgardo gonzalez en entrevista con Télam.



Cantante Alejandro Guyotpor otro lado, insiste “Al principio fue un codazo para hacerse un lugar en la escena musical que ignoraba y hasta despreciaba al tango. Después, cuando empezamos a componer nuestras propias obras, la tarea era mantener, ampliar y renovar e incluso inventar un público para nuestra música”..



“Durante -el artista estaba lleno de esta agencia- También nos sorprendió que compañeros de nuestra generación y generaciones posteriores se apropiaran de nuestras canciones para reinterpretarlas en otros estilos y formaciones”.





Bombay BsAs “34 Apuñalamiento” VER VIDEO



Con esta bulliciosa y relevante historia, el grupo también se integra Maximiliano Cortés y Juan Lorenzo (guitarras) un lucas ferrara (guitarrón) y donde cinco integrantes participaron en la composición, “Noche Herida” aparece como un gesto lúgubre y cautivador en 14 canciones.



“Por un lado, es una nueva fundación, excepto que somos los primeros en cambiar el nombre de la banda. Es un disco que pasa y termina en medio de una pandemia, así que también es un alivio. Por otro lado, es una reafirmación; reafirmando estilo, manera e identidad”postula Cortez Télam.



El reciente cancionero de Bombay BsAs se estrenó en Mendoza el 10 de marzo y ahora se ofrecerá en dos funciones el próximo viernes y sábado a partir de las 21 hs en el salón Fernández Fierro de Sánchez de Bustamante 772.



Luego “Noche Herida” programó más bautismos en vivo durante mayo en Buenos Aires Pigüé (7) y La Plata (13).



“En otro momento, la presentación del nuevo disco fue muy agradable, pero también hubo situaciones estresantes. Hoy considero que esto es el comienzo de una reconstrucción del vínculo con el público que nos ha acompañado durante tantos años, y también anhelo que vengan personas que nunca nos han escuchado en vivo. Es una celebración de la ausencia”. el guitarrista González arriesga la presentación en vivo del disco.



Marechal pone en boca de Adán Buenosayres el pesar de que “anda como quien duda y no confía en imágenes vanas, lee en el signo de las cosas mucho más de lo que literalmente dicen”. edgardo gonzalez



Y a eso contribuye su compañero de banda y compañero instrumental Cortez. “Hay ansiedad, una expectativa que va más allá de la idea de un nuevo disco”. Sale y ve cómo están las cosas, como si estuviera velando por una tormenta”.



Télam: El disco suena casi como un trabajo conceptual sobre las fronteras y quienes viven en ellas. ¿Fue la idea original o las canciones te llevaron a estas zonas?



Edgardo González: A lo largo de sus 24 años de carrera se ha construido un amplio y completo conjunto de ideas, pensamientos y materializaciones que han definido estéticas muy consolidadas en este punto. Trabajamos por partes en esta matriz sin predeterminar nada, y confiamos en que al final del camino surja un concepto que incluya la diversidad.



Alejandro Guyot: Hay momentos en que “la mano se mueve sola”, o más bien las historias y los personajes la ponen en movimiento… el concepto también muchas veces termina en una formación a posteriori, donde puedes tomar distancia de la obra y pensar en como un arco narrativo con diferentes puntos de inflexión.



Maximiliano Cortez: Sí, “la mano se mueve sola”, estoy de acuerdo. Hay un estilo, una identidad, una síntesis que trasciende la personalidad y el gusto de cada integrante como individuo, y ya en este punto sentirlo presente, incluso homogeneizando el repertorio y el sonido, aunque hagamos un cover o canción que no es nuestro



T: En las pandemias de Buenos Aires, sobre todo cuando cae la noche en distintos puntos de la ciudad, se puede apreciar lo que respira el disco. ¿Ha afectado la crisis del coronavirus al espíritu del nuevo repertorio?



EG: La fase de composición, individualmente o en parejas, fue prepandemia. En cualquier caso, hay varias imágenes en la letra y la música que parecen previsoras. Y no es casual. Hay una mirada y un pensamiento artístico que se desvía de la linealidad cotidiana. Marechal lamenta en boca de Adán Buenosayres que “anda como quien duda y desconfía entre imágenes vanas, lee en el signo de las cosas mucho más de lo que literalmente dicen”. En esas dudas, en esa particular búsqueda (ni mejor ni peor que las otras, pero concretas) presagiábamos algo de lo que estaba por venir.



MC: Tomando lo que dice Edgardo, aparte de las letras y la música “literal” que se han escrito antes, hay algo en la música, en su interpretación, que creo que ha sido tremendamente influenciado por la pandemia. Cada reunión y ensayo que teníamos en los locales de la pandemia dejó de ser algo tan esperado o dado. Como todos, muchas de las cosas que hacíamos, en nuestro caso, ensayar, tocar, grabar, se vieron afectadas e impedidas. De repente, la realidad te despierta a lo importante que es en tu vida, cuánto la necesitas, cómo te hace. Creo que le dio al álbum mucha emoción en general.



T: ¿Qué te motiva a apoyarte en el trabajo conjunto y cómo contribuyó este nuevo cancionero a este proyecto grupal?



AG: Hay una enorme afinidad musical, estética y hasta filosófica que nos une. Amistad de años y kilómetros acumulados. Acero inoxidable de humor corrosivo y penetrante. Con ganas de trabajar juntos, se puede tener lista la canción en casa, pero cuando la obra entre a Bombay BsAs, cambiará. Eso es genial.



MC: Como una puta familia. En cuanto al poste, se ve, hay que sacarlo y tocarlo y dejarlo rodar. No sé si hay una actitud muy consciente de aportar, pero en la situación actual de la cultura, especialmente de la música, el hecho de apostar por componer, renovar el repertorio, añadir canciones, coros y seguir buscando nuevos sonidos sin cambiar ni agregar diferentes instrumentos, creo que es un beneficio en sí mismo para los demás.