la negación es un crimen

Para denotar negacionismo, este término debe definirse antes para el exterminio y el genocidio -o fenómenos relacionados- que para la negación de la realidad fáctica. Sin esta distinción, estaríamos atrapados en aceptar el debate sobre el reconocimiento de los hechos, aunque poco tenga que ver con él.

El primer paso para atrapar a un negador es aceptar la separación entre a) el hecho que se niega yb) la negación. No se trata de dos cosas distintas, sino de un mismo problema, anterior al genocidio o al exterminio.

A diferencia del exterminio, las guerras se sustentan en antiguas tradiciones, doctrinas, bibliotecas, armas diseñadas según estrategias, innumerables ejércitos adiestrados y preparados: todo a la luz del día, coherente, deliberado, legal, asociado a la moral o incluso a las religiones.

El exterminio, en cambio, no anuncia ni previene nada de eso. Se prepara en el orden del lenguaje, mediante segregaciones, acusaciones y eufemismos. Mientras tales preparativos están en marcha, como aquellos que no quieren el asunto, cualquiera que sepamos que informará de un incendio será ignorado o se opondrá a las declaraciones no nacionalistas; Dirán que los eufemismos, la segregación y las acusaciones son opiniones y que cualquier prohibición es censura.

Una vez que el exterminio está en pleno apogeo, sus hechos son secretos, mencionados por nuevos eufemismos y segregaciones que siempre son desmentidas por afirmaciones: lo que está pasando no está pasando, las denuncias y testimonios son falsos, y nada de eso podría pasar.

Una vez consumado el genocidio o exterminio, si no se logra todo lo que se ha propuesto, se tiene por consumado, aunque la sentencia de liquidación, la solución final, es irrevocable porque nunca ha sido declarada como tal. En otras palabras, es una declaración negada como tal que, cuando se hace, no es explícita. Al finalizar, se dice que nunca antes, se implementan diversas medidas como la desnazificación y los juicios con las Juntas, la institucionalidad democrática y la libertad de expresión.

Es cuando cómplices y cómplices del genocidio o del exterminio, deslegitimados, marginados y prohibidos, encuentran en lo que llamamos negacionismo una vía para encaminar la continuidad de sus fines. El problema no es que nieguen lo que pasó: no lo niegan, o niegan que nieguen, pero…; y usan fórmulas pertenecientes al orden retórico y veritativo que le han dado al lenguaje del huevo de la serpiente. Vuelven a acechar en el hilo descuidado de una sociedad que no pudo primero prevenir el terror, luego evitarlo o erradicarlo definitivamente. Y volvemos a caer en la trampa.

Frente al negacionismo, la estatalidad no puede sino ser responsable y caracterizarla jurídicamente. Después de todo, surgen efectos adversos, dudas e incertidumbres como con todo lo que se puede enjuiciar; No se puede deducir de todo esto solo.

La negación es un delito inseparable del exterminio y como tal debe ser reconocido por el Estado y la sociedad.

Autor Alejandro Kaufman, Profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes. Participó en el panel de presentación “Negacionismo”, primer número de la colección Repertorios. Perspectivas y debates sobre derechos humanos realizado por la Secretaría Nacional de Derechos Humanos.