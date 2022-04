Chaves cree que ganó por el “grito popular” de los más necesitados

Chaves presidirá Costa Rica hasta 2026. Foto: AFP

El economista conservador Rodrigo Chaves, ganador de la votación del domingo en Costa Rica y por tanto presidente electo, calificó la victoria del lunes como un “llamado popular a mejores oportunidades para los menos minados” y prometió “finanzas públicas responsables y sanas” en su gestión. en el que deberá buscar una alianza en el parlamento para resolver la crisis económica del país.

60 años e interrogado tras una sanción por acoso sexual mientras trabajaba en el Banco Mundial, Chaves obtuvo casi el 53% de los votos contra el expresidente centrista José María Figueresy reemplazará al presidente Carlos Alvarado el 8 de mayo.

“El partido más nuevo, el partido con menos recursos, un partido que nunca ha estado en el gobierno, ni siquiera en la legislatura, finalmente ganó una campaña muy dura”, dijo Chaves. en su primera rueda de prensa como jefe de Estado electo.

En la noche del domingo, nada más conocerse el resultado de la votación, dijo que había aceptado “con la más profunda humildad esta sagrada decisión del pueblo costarricense”, porque el resultado no era “una medalla ni un trofeo, sino un enorme responsabilidad”. . “

Con sólo 10 diputados de su parte de un total de 57 legislaturas, Chaves pidió “humildemente” a Figueres del tradicional Partido Liberación Nacional (PLN) con 19 escaños trabajar juntos. lograr el “milagro costarricense”.

Más del 42% de los 3,5 millones de personas convocadas a elecciones no acudió a las urnas.

En Costa Rica, la pobreza afecta al 23% de la población del país, que sufrió una de las mayores caídas en el empleo de la región entre 2019 y 2020 (-14%), junto con Perú, según la CEPAL. Su deuda es igual al 70% de su PIB.

Sin embargo, según el último Informe Mundial de la Felicidad, América Latina se ubica entre los países “más felices” del mundo.

“La sociedad costarricense no era pobre, la empobrecieron. La sociedad costarricense no fue desigual, la hicieron desigual. Hablamos de progreso y de rechazar los fracasos”, dijo Chaves. quien fue ministro de Hacienda de 2019 a 2020 del gobierno saliente de Alvarada durante 180 días.

El presidente recién elegido fue brevemente ministro de Hacienda. Foto: AFP

En su conferencia del lunes, el recién electo presidente calificó de “indispensable” el acuerdo de su país con el FMI por 1.778 millones de dólares, pero dijo que esperaba “mejorar” las metas con planes de crecimiento económico más efectivos.

“El FMI no es una fuente de recursos para cubrir las necesidades financieras del gobierno. Lo vemos como una herramienta que le da dinero a la gente que tiene que prestarnos para que Costa Rica pueda pagar sus deudas”. explicó según la agencia AFP.

Esperaba que el FMI le dé al país “un reconocimiento por medidas de política pública más ambiciosas sobre reactivación económica y responsabilidad fiscal” que le permitan acceder a financiamiento de otros organismos.

“No vamos a aflojar nuestro compromiso con unas finanzas públicas responsables y sanas”, Sostuvo.

A fines de marzo, el FMI reactivó el programa de préstamos acordado hace un año con Costa Rica, aprobando un segundo desembolso de $284 millones y dándole más tiempo para implementar las reformas acordadas.

Costa Rica cerró 2021 con un déficit fiscal de 5,18% del producto interno bruto (PIB), inferior al 8,03% registrado en 2020. La deuda pública de más de $42.436 millones superó el 70% del PIB.

para Chávez, los pagos regulares del FMI “a los efectos del presupuesto estatal no resolverán el problema, porque son una gota de agua en el fuego”.

Una de las demandas para el desembolso de los fondos del FMI fue la aprobación de la Ley de Empleo del Sector Público, que regula las pensiones y equilibra los salarios para reducir los gastos. Chaves dijo que esperaba “poder cambiarlo”, ya sea a través de reformas o regulaciones.

Chaves ratificó hoy que no hablará más de la sanción del Banco Mundial por acoso sexual, y dio por hecho que eso no afectaría la imagen del país. “Te garantizo que no hace daño económico a Costa Rica”, dijo.