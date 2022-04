Boric pide “acuerdos más amplios” para aprobar una nueva constitución

Foto: Paula Ribas

El presidente de Chile, Gabriel Boric, defendió “pensar” este martesacuerdo más amplio que las que ha habido hasta ahora” y “ajustar lo que hay que ajustar” para lograr una nueva constitución, tras encuestas “preocupantes” que dan la ventaja de rechazar la nueva Carta Magna en el plebiscito previsto para este año.

“Las encuestas de opinión (…) son preocupantes y un llamado de atención para todos los que confiamos en este proceso (constituyente), y para los que creemos que este proceso es necesario”, dijo Boric a periodistas en el ex órgano de la ESMA. durante una audiencia de Estado en Buenos Aires.

El presidente que asumió el 11 de marzo de este año Admitió que había hablado con la gente que votó en el plebiscito de 2020 para iniciar el proceso constituyente, “y que hoy tiene dudas”él dijo.

“Estamos en un proceso constituyente donde, por primera vez en nuestra historia, estamos discutiendo de manera democrática, con la participación de los pueblos indígenas, al igual que nuestra Carta Básica”, dijo.

“Estas dudas no pueden ser simplemente ignoradas. La discusión no es solo comunicativa, no puede ser seducida solo externamente, sino también ahí está la responsabilidad de los que creen en este proceso. Y mi misión es buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una constitución que sea un lugar de encuentroÉl dijo.

Boric quiso que el plebiscito “sea un lugar de encuentro entre chilenos y chilenas”.

“Y eso significa que tenemos que darnos espacio para pensar, para que los acuerdos sean más amplios de lo que han sido hasta ahora, para regular lo que hay que ajustar, y tengo mucha confianza en la convención”, continuó.

“Respeto su autonomía y al mismo tiempo no pretendo ser indiferente.. No me malinterpreten: es uno de los procesos más importantes de Chile, pero no es un proceso para nuestro gobierno. También es un error decir que la Constituyente está en el gobierno, la Constituyente está en Chile por otros 50 años”, agregó Boric.

De las protestas a la Convención

Chile comenzó a preparar una nueva constitución en 2020, proceso que surgió como una forma política de desmantelar la masiva protestas por la igualdad que comenzaron en 2019.

Una convención de tendencia progresista y con un gran número de ciudadanos independientes debe redactar la primera Carta Magna, que se sustenta en un proceso plenamente democrático en la historia del país.

En caso de aprobación va votarPrevisiblemente este año, este texto reemplazará a la actual constitución, heredada del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada por muchos como fuente de grandes desigualdades en el país a causa de la justicia neoliberal.

integración latinoamericana

Boric, por su parte, aseguró que se verá “Crear una comunidad latinoamericana y tener una sola voz”.

En ese contexto, recordó que en junio se realizará en Los Ángeles una reunión panamericana y señaló que espera que “mientras tanto podamos llegar a este punto con una posición común en temas tan importantes como el clima de crisis”.

“Estamos hablando de esto con nuestra Cancillería y con líderes de diferentes países y diferentes partidos políticos”, dijo.

Lo prometió sobre el mismo tema. “promover en América Latina y buscar una voz unida en foros, como la próxima COP, que llama a los países más contaminantes a unirse y cumplir con lo que se comprometió en los Acuerdos de París” “Si no, nos van a matar todos”convicto.

También indicó que estaba interesado “fortalecer Mercosur y CELAC” que calificó de “extremadamente importante”.

Finalmente, destacó la importancia que tiene la Alianza del Pacífico para su país, pero la Alianza del Pacífico también está ligada al Atlántico, también en lo que se refiere al Corredor Bioceánico, que incluye a Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

“Hay instancias multilaterales que no podemos hacer, y lo repito muchas veces, es someter las instancias multilaterales a la afinidad temporal de los gobernantes de entonces”, concluyó el mandatario chileno.