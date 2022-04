Uruguay cancelará la emergencia médica por coronavirus

Ministro Salinas ha anunciado que ya no será obligatorio el uso de barbijos y ya no habrá restricciones laborales

Uruguay pondrá fin a “los próximos días” emergencia sanitaria sancionada por pandemia de coronavirus hace más de dos años, dijo el presidente el lunes Luis Lacalle Pou.



El presidente dijo esto en Twitter Tomó la decisión luego de recibir información sobre el desarrollo de la enfermedad en el país, afirmando que “firmará el decreto correspondiente en los próximos días”.



“En reunión con el ministro (Salud) Daniel Salinas y el diputado José Satdjian, decidimos levantar la emergencia médica con base en la información que recibimos sobre el Covid-19”, explicó Lacalle Pou.

En una reunión con el ministro @DrDanielSalinas y subsecretario @JoseSatdjian , en base a la información recibida respecto al COVID 19, decidimos cancelar la emergencia médica. En los próximos días vamos a firmar el decreto correspondiente. – Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) 4 de abril de 2022





Por lo tanto, El uso de dorsales dejará de ser obligatorio y no se limitará el aforo de espacios abiertos y cerrados.Salinas dijo en una conferencia de prensa después de la reunión.



El Ministro aclaró el uso Se recomendarán velos en determinadas circunstancias, como el transporte público y los hospitales.– no solo por el riesgo de Covid-19, sino por otros virus que también están circulando.



además La exigencia de test con resultado negativo seguirá aplicándose a quienes vengan del extranjero y no estén vacunados contra el coronavirusespecificado.

El presidente uruguayo firmará un decreto de levantamiento de la emergencia en los próximos días. Foto: AFP



Salinas esperaba reunirse el martes con Robert Silva, presidente del Directorio de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para definir el ámbito de actuación en esta materia.



“Tenemos una propuesta de salud muy específica” para el sector educativo, dijo, aunque no dio detalles, según el Portal de Medios Públicos de Uruguay.



Por otro lado, Salinas ha anunciado que reportarán contagios semanales y muertes por coronavirus a finales de mes.en lugar de diariamente, debido a una disminución en la incidencia de la enfermedad.