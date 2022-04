Fernández dedicó el disco Spinette de Boric con una dedicatoria a su propio manuscrito

Boric con su regalo (Instagram: @gabrielboric).

El presidente de Chile, Gabriel Boric, agradeció en la noche de este domingo un obsequio de su homólogo argentino, Albert Fernández, Disco original de Luis Albert Spinetta, junto a una carta manuscrita del presidente reseñando algunas letras del músico.

“Este disco me lo regaló Alberto Fernández, presidente de Argentina. Es el disco Pescado Rabioso de Artaud de (Luis Albert) Spinetta, pero tuvo la sutileza de que me escribió a mano líneas de canciones que tenían más sentido de lo que yo pensaba que podrían ser. útil. “ Boric afirmó esto a través de un video que publicó en su cuenta personal de Instagram.

La grabación comenzó con Boric tocando la melodía central de Spinett “Bajan” en el tocadiscos durante unos segundos.

“Por cierto, es un disco original de esa época. Me llegó como un hermoso regalo”, agregó.

La carta manuscrita del presidente Fernández decía: “Luis les deja esta noticia en este registro hoy”.

Y citó unos versos de un ex integrante del grupo Almendra: “Las almas rechazan todo encarcelamiento… es la fiebre de los que esperan ser despertados”; “Aunque me obligaran, ya no diría que todos los tiempos pasados ​​fueron mejores”; “No creas que no existe la oscuridad, solo hay que entenderla”; “Tengo tiempo para saber si lo que estoy soñando acaba en algo”; “Sueña siempre, nunca creas”; y “Las calumnias del mundo no nos pueden atrapar”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó este domingo una visita oficial a la Argentina para iniciar una nueva etapa en las relaciones bilaterales, con una intensa agenda que comenzará el lunes con una reunión con su compañero Albert Fernández en la Casa Rosada, donde firmará una serie de convenios bilaterales.

Este es su primer viaje al extranjero desde que asumió la presidencia de Chile el 11 de marzo.

Carta de Albert Fernández