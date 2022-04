El cantautor tucumano Martín García lanza “15 Seis”

Martín García llega con todo lo nuevo de su última producción.

Cantante y compositora tucumana Martín García lanzaron su cuarto álbum “15 seis”una obra que reflexiona sobre un puñado de temas intimistas que componen una melodía y en la que se escuchan sonidos del folk, el rock y el folclore.

“En este álbum, decidí experimentar con sonidos y capas para crear un clima único -dijo el músico a Télam-. En el pequeño espacio de mi ‘HomeStudio’ buscaba profundidad y amplitud que me diera oxígeno creativo para respirar y superar estos tiempos difíciles de aislamiento”..

Este trabajo, registrado en plena pandemia, nació básicamente como un ejercicio de sublimación artística, diseñado por un músico junto a un grupo de amigos de compositores argentinos y uruguayos que se propusieron crear cada semana sus propias canciones y compartirlas entre ellos y combinarlas. ideas y aportes.

“Esta situación inusual me dio una oportunidad valiosa de hacer un disco que tenía mucho de mí, todo lo que quiero decir y también mi silencio. añadió. Las melodías surgieron nota a nota, decidí que cada una de ellas me resonara de una manera especial, que me hicieran cosquillas en el cuerpo antes de que fuera parte del trabajo, traté de encontrar canciones que me gustaría escuchar”

Dado que la casa del músico fue el lugar de creación, este álbum lleva simbólicamente el nombre del apartamento y su apartamento.

“15 Seis” tendrá su presentación este miércoles a las 21 horas en San Miguel de Tucumán (Teatro Municipal Rosita Ávila), que también es la productora del disco.