Murió Estelle Harris, la estrella de “Seinfeld” y la voz de “Mrs. Potato Head”

Estelle Harris, la actriz que brilló como la madre de George Costanza en la serie “Seinfeld” y que le dio su voz a la Sra. Potato Head en la saga animada “Toy Story”, falleció de muerte natural a los 93 años, informó su representante Michael Eisenstadt. confirmado. a sitios especializados de variedades.

Harris tuvo una extensa carrera que comenzó en comerciales hasta su debut cinematográfico en 1977, pero aunque estuvo involucrado en varias películas, su reconocimiento vendría a partir de 1992, cuando formó parte de la exitosa sitcom “Seinfeld”.

Empujar, la actriz se destacó en las escenas en las que tuvo que participar, esencialmente en aquellas en las que interactuaba con su hijo ficticio George, interpretado por Jason Alexander, y su marido en la serie, en el papel de Jerry Stiller.

Harris, quien apareció en 27 episodios, demostró ser dueña de un encanto incomparable, tanto por su penetrante tono de voz como por su postura.

Quizás la voz característica fue la que convenció a los productores “Historia del juguete” sobre su convocatoria para dar vida al personaje de Mrs. Potato Head, presente desde la segunda película de la saga.

Antes de estos hitos, la actriz ha interpretado papeles menores en varias películas desde su debut en “Looking Up”, incluida una breve intervención en “Once Up and a Time in America” ​​de Sergio Leone.

en la televisión, Harris protagonizó las series “Casados ​​con hijos” y “Night Court”, donde interpretó un papel recurrente.

Sin embargo, su rostro siempre estará asociado con las escenas hilarantes de “Seinfeld” y su voz con la protectora y enfocada Sra. Potato Head de “Toy Story”.