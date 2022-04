El Gobierno ha asegurado que seguirá “reforzando” el acceso a sus derechos

En la provincia de Buenos Aires, “el 18% de las mujeres asalariadas de la provincia trabajan en casas particulares”

La ministra de la Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo este domingo que el Gobierno “seguirá fortaleciendo el acceso a sus derechos” de quienes se desempeñan como trabajadoras de casas particulares.

“Este día de las trabajadoras de casas particulares, quiero agradecer a las mujeres y LGBTI+ que están haciendo un trabajo crucial para que el mundo se mueva”, publicó el funcionario en su cuenta de twitter.

“Para cuidar a los que cuidan, seguiremos fortaleciendo el acceso a sus derechos a través de políticas como el Programa Registrado”, agregó Gómez Alcorta.

Este Día de los Trabajadores de Casas Privadas quiero agradecer a las mujeres y LGBTI+ que están haciendo un trabajo crucial para mantener el mundo en movimiento. Para cuidar a quienes cuidan, seguiremos fortaleciendo el acceso a sus derechos a través de políticas como el programa Registrados.



por su parte La ministra de la Mujer, Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, aseguró que su cartera reafirma el “compromiso con la defensa de los derechos laborales”.

Desde Twitter, Díaz Reconoce papel del Ministerio de Trabajo provincial en “garantizar el registro” Recordó un “precedente inédito” en el que la cartera multó a “dos administraciones con 2.438.321 dólares por entorpecer las labores de inspección y negarse a aportar documentación relativa al ingreso de trabajadores de domicilios particulares”.

“Necesitamos la responsabilidad de quienes emplean para reconocer este trabajo con derechos”, dijo.

En el Día del Trabajador Privado, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales. Necesitamos la responsabilidad de quienes emplean para reconocer este trabajo con derechos.

Necesitamos la responsabilidad de quienes emplean para reconocer este trabajo con derechos. pic.twitter.com/7G8ZmKtDtf – Estela Díaz (@EstelaEDiaz) 3 de abril de 2022



Díaz dijo que “El 99% de las personas que trabajan como empleadas de casa particular son mujeres”, con referencia al informe del Viceconsejero de Empleo “Empleados de casas particulares”.

El funcionario provincial explicó que “El 18% de las mujeres asalariadas de la provincia trabaja en casas particulares”, que el “76%” de ellos “no están dados de alta en la seguridad social”, además “el 74% no tiene seguro social”, mientras que “el 72% no tiene cobertura de días de enfermedad”, otro “70% no recibe aguinaldo ” y “69% no tiene vacaciones”.

“Su registro es justicia social”, concluyó.

El programa registrado fue creado en colaboración con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social promover el acceso y la sostenibilidad en el empleo de las amas de casa, garantizar sus derechos e inclusión financiera y avanzar hacia la igualdad de género.

En 2013 se instituyó el Día del Trabajador de Vivienda Particular, en memoria de la promulgación de la ley del trabajo en casas particulares.