El cuerpo recupera fuerzas en espectáculos que catalizan los efectos de las pandemias y el feminismo

Foto: Godoy Camila

una serie de muestras como “Toda institución es política” en el Centro Cultural Borges, feminista “No más que mi madre, mujer e hijo” y Wunsch Gallery a “¿Qué cuento con mi cuerpo?” en la Usina del Arte, así como desde otra dimensión “Hermana, suelta el vientre” en el centro o proyecto cultural Recoleta “Escuela de la Adolescencia” de Ana Gallardotestimonia la importancia que toma hoy el cuerpo como expresión expresiva que revela y otorga significados tan diversos como las sugerencias que lo toman como eje.

El cuerpo es un lugar común que combina atribuciones, ideas, representaciones y formas de vivir la vida humana, y quizás por eso, con una pandemia que empieza a apaciguar su catástrofe y que de alguna manera parece haber revivido la mirada de las personas. un tema sobre sí mismo, rrecupera discursos, búsquedas, artivismos, identidades y disidencias feministas para ser colocados en el centro de las exposiciones que comparten una amplia gama de artes visuales permeables con el arte escénico en vivo.

La relevancia del cuerpo como manifestación expresiva que revela y expone queda fuertemente volcada en exposiciones como “Todo cuerpo es político”, que representa Palacio de Glace en su sede temporal Centro Cultural Borges– o “Non più madri, moglie e figlie” (“No más madres, esposas e hijas”) en la Galería Wunsch, que recibe alemán por primera vez en Argentina Tina Bara e italiano Alba D’Urbanoen diálogo con locales Lena Szanky.

Hay dos razones principales para la “ola” de muestras relacionadas con el cuerpo: por un lado la necesidad de reconfirmar el cuerpo como un objeto real, activo y tridimensional, después de tanta virtualidad y pantalla durante una pandemia. Por otro lado, el feminismo como conciencia. En el caso de Alba y Tina y también de Lena Szankay, esta mirada feminista es el eje central de su obra. Son sus propios modelos, hacen preguntas autobiográficas, trabajan con el cuerpo”, opina la curadora julio agosto Télam, quien articuló la historia que encabeza la exposición de tres artistas.

El nombre de la exposición que acabamos de elegir hace referencia a “el lema del feminismo italiano de los años 80, para referirse a la antigüedad de esa lucha, que no es nada reciente, aunque a veces lo parezca”, explica. Y este posible interés por los cuerpos lo pone en contexto: “Se ve la misma tendencia en Alemania: aunque hay más ‘arte por arte’, el campo del arte es menos político. Pero está cambiando”, dice August.

La curadora explica que “siempre ha existido la presencia del cuerpo en el arte, no solo en el arte figurativo, sino también en la abstracción, que de alguna manera busca liberarse de un cuerpo particular, pero también está presente en esa negación”. Instalado en Buenos Aires desde 2014, junto con preparación para 2023 Kateřina Kochová una exposición sobre cuero que se presentará en Alemania como parte de un movimiento que permea la apariencia.

¿Cómo se entiende el embarazo de los cuerpos en este tiempo? “Básicamente, se trata de pensar si la comunidad artística puede integrarse con personas de diferentes grupos corporales, cómo se leen socialmente estos cuerpos, si son raciales, estigmatizados, porque no pueden basarse en una sociedad normativa binaria basada en su género -o política social del cuerpo- tiene que ver con las consecuencias sociales específicas que miran estos cuerpos, los adjetivos que piensan”, explica Federica Baeza, directora del Palais de Glace.

La cuestión es que el espacio presente en el Centro Cultural Borges, que se extenderá hasta finales de abril, conserva en su agenda el “estado político del cuerpo” traducido en reformas del Salón Nacional, que en la edición anterior incluía la paridad de género. y la fijación de una cuota travesti-trans del 5%, con una fuerte apuesta que abre el juego a la realización y autoconcepto de los artistas.

“El cuerpo se concentra en la sociedad de una determinada organización biopolítica, en la que su unidad sigue siendo el control de los cuerpos del mundo del trabajo, de la educación, de las representaciones artísticas”. -advierte-. Hablar de cuerpos es hablar de todas esas condiciones sociales de posibilidades y de lo socialmente aceptable para ellos”, concluye Baeza.

Desde su perspectiva artística, Szankay señala que la serie expuesta en la Galería Wunsch surgió de una performance fotográfica en plena pandemia, un registro de sus uñas creciendo “como certeza de vida, de continuidad”, explica. Continúa: “Al mismo tiempo, tomaron carácter, como actrices con diferentes roles. Se convirtieron en garras, cansancio, desesperación, todo lo que pasamos en ese momento. El acto de vanidad inicial también mostró su lado banal, superfluo, no necesario.”

Las manos de la artista tienen la misma corporeidad que estéticamente comparte con su serie “Parada de amor”donde “los cuerpos de los ravers se perfilan contra el cielo en colores brillantes”, explica.

La artista, que trabaja las cicatrices de las mujeres como una constante desde 1986 hasta 2008, señala que la presencia del cuerpo como centro “tiene relación con el feminismo de esta ola. El cuerpo sigue siendo un campo de disputa, regulación y valoración”. evolucionar y cambiar algo en el futuro”.

Al mismo tiempo, la propuesta presentada Fábrica de arte en la exposición colectiva se superpone con el tema del cuerpo “¿Qué cuento con mi cuerpo?”que podrá visitarse de viernes a domingo en la sala Laberinto, comisariada por Melisa Boratyn, y que es una “sencilla muestra de performance-arte” e incluye un diálogo intergeneracional entre 13 artistas con enfoques diversos que reflejan la normalización y los estereotipos de género.

La muestra, que debía inaugurarse en abril de 2020 y se presenta este año, surgió por tanto del diálogo y cercanía de la curadora con la artista visual. Delia cancelay activista política y performer Nataša Voljakovskij. Luego aparecen otros nombres que se incorporan a la exposición y una propuesta para ampliar la mirada sobre la idea de federalización, p. Flavia Da Rin, Liliana Maresca, Celeste Leeuwenburg, Elena Dahn, Inti Pujol, Verónica Meloni, Natacha Ebers, Ornella Pocetti, Geli González, Soledad Sánchez Goldar y Lucía Von Sprecher.

Los artistas dialogan y entrecruzan política e historia, sexualidad, fantasía o intimidad, tejiendo la textualidad que se encarga de “el cuerpo como campo de experimentación y herramienta de expresión”.

La exposición surgió del “miedo a querer empezar a investigar artistas que han trabajado con el cuerpo a lo largo del tiempo -son muchos y no es un tema nuevo- y sin embargo genera incertidumbres o interrogantes para el gran público”. Boratyn explica sobre la génesis y elección del lugar y su audiencia.

“La Usina es un lugar que atrae a otro tipo de público, más abierto que una galería o incluso un museo de arte. Para un niño pequeño era una oportunidad de ver estos cuerpos, conocerlos, su propio cuerpo, adolescente, adulto. Afortunadamente, los tiempos cambian ”, dice.

“El cuerpo como campo de experimentación y herramienta de habla o de trabajo me parece crucial porque Es lo más cercano que tenemos, lo habitamoscómo entonces no pudo entrar en el campo del arte. Me gustan los grises porque son artistas que son performers y artistas que no lo son, y cada uno usa el cuerpo de una manera completamente diferente”, enfatiza.

La representación o autorrepresentación, como herramienta directa, como es el caso de Da Rino o Dahn, la obra de transición catalogada por el comisario: la materia y la referencia indirecta del cuerpo se han vuelto más directas “hasta incorporar su corporeidad” ; o la obra esencial de Maresco. A esto se suma el político, que también se activa “cuando hablamos de la maternidad íntima, doméstica” de otros artistas.

Boratyn sugiere “mirar alrededor de la habitación y relacionarse con el arte, pero también sanar con la corporeidad (revelada)”. Según subraya, “es interesante ver cómo hay tantas herramientas y posibilidades como artistas en el mundo, y cómo todo el mundo puede trabajar con esta herramienta y generar todo este espectro de trabajo, mensajes, posibilidades, preguntas. , errores, dudas y certezas”.

Paralelamente a esta muestra, Artivismo dice que hay una muestra “Hermana, suéltate la barriga”, que la activista y abogada Lala Pasquinelli presenta en el Centro Cultural Recoleta: la iniciativa hace un hueco en el cuerpo social de la mujer y regurgita inalcanzable. Imágenes declaraciones auditivas.

Por otro lado, con la experiencia del proyecto “Escuela de Envejecimiento”, que fue impulsado luego de más de diez años y cerrado por la artista Ana Gallardo en el Parque de la Memoria luego de más de diez años, los cuerpos muestran deseos, son impreso en las paredes de la habitación. , en fotos, videos, canciones, para mostrar conocimiento y experiencia. Es un proyecto que surge como respuesta a la obsolescencia provocada por el sistema social y político, que determina que las personas mayores no tengan cabida en la sociedad moderna. Una obra que interviene en “Existir la vejez”, que se presentará esta semana en el Teatro Colón como parte de la bienal de espectáculos.

Los cuerpos también reflejan una ausencia en “Krapp Group Requiem”, el consumo excesivo en “Inflation” de Diego Bianchi, el estado del instrumento en el caso de Ivan Haidar en “Soy tu performer” o diversos insultos a una mujer. en “Yegua, yeta. Yuta” Mercedes Azpilicueta, todas ellas manifestaciones enmarcadas en la Bienal, que finaliza el 16 de abril.