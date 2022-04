Firma, dos chalecos antibalas y segundos para decidir

Un fuerte ruido, se podría decir, retumbó con fuerza el 23 de febrero en Maidan Nezaleshnosti, la plaza central de la independencia de Kiev, la capital de Ucrania. Era el preludio de la claudicación: una señal irrazonable de que algo iba a pasar.

Nadie lo dijo de inmediato, pero muchos lo sabían: el ruido, en realidad causado por el choque en cadena de varios autos en un cruce de la calle Chreščatyk, nos congeló a todos los que caminábamos cerca en silencio y quietud. Era un cuadrado entero que pareció desconfiar del ruido por unos segundos, y se paró a ver qué era, si no podía ser una explosión.

No fue así. Poco después de las nueve de la noche, en el momento del accidente automovilístico, Kiev era una ciudad normal llena de vida. La lucha, que existió y comenzó hace ocho años, se centró en el este del país, en la disputada región de Donbass, a cientos de kilómetros de distancia. Es allí, como han asegurado numerosos analistas, que la lucha seguirá concentrada, que se podrá intensificar.

Tuvimos que esperar unas horas más hasta que el sonido de las sirenas antiaéreas y una voz en el teléfono de Álvaro Sierra, mi jefe en France24, y mi pareja Leticia Álvarez salieron alrededor de las cinco de la mañana. molesto -casi al mismo tiempo, casi al unísono- en mis oídos cuando aún estaba en la cama. “La guerra… ya está en Kiev”, alcancé a escuchar, todavía medio dormido.

“Estoy mirando por la ventana”, respondí. El cielo estaba gris y las sirenas seguían aullando. Un puñado de personas esperaba en la esquina de la Plaza de la Independencia, otros corrían hacia la parada del autobús, un grupo de militares caminaba hacia los que iban al frente. Casi no había tráfico. Me vestí rápidamente y me paré frente a la cámara; no había tiempo para el café. ¿Estás bien?”, preguntó alguien de la redacción.

Todo era real. La paz se ha evaporado. Vladimir Putin, el presidente ruso, ha decidido invadir Ucrania. El aeropuerto de Gostomel, a pocos kilómetros de Kiev, fue atacado. Y como si fuera una pesadilla, las sirenas antiaéreas también sonaron enloquecidas en otras ciudades del oriente y sur del país, como una letanía que se apresura.

La crónica de las horas siguientes de ese primer día, las horas cero de la invasión rusa a Ucrania, fue una serie de decisiones en tiempo real para saber cómo informar a quién contactar, dónde esconderse, qué llevar y qué hacer. salir. por.

Primero, dejamos el apartamento que alquilamos hace unos días -por cobertura, que se suponía que era relativamente tranquilo- y buscamos un lugar con un búnker subterráneo.

Aunque teníamos una lista de refugios proporcionada por algunos activistas ucranianos, teníamos que elegir el más adecuado para nosotros, y como el propietario se volvió inestable y no respondía a nuestras llamadas, decidimos bajar rápidamente. calle para ir al hotel., que ya sabíamos de noticias anteriores en Kiev.

Hemos estado allí varias veces desde 2014, cuando Rusia anexó Crimea por primera vez y luego comenzó un levantamiento prorruso en el Donbas.

A su llegada, solicitamos una habitación en la planta baja de acuerdo con los protocolos de seguridad. Y tuvimos suerte. Había un lugar, una gran noticia.

El hotel, cuyo nombre omitiré para proteger la seguridad de los colegas que todavía están allí, es un edificio bastante decadente, pero con una muy buena ubicación en Maidan. Desde aquí se puede ver toda la plaza y a lo lejos el Consejo Ucraniano (Parlamento). El ayuntamiento y otros edificios emblemáticos de la ciudad también están cerca.

Hicimos la mudanza en un tiempo récord. Leticia metió todo en el baúl y yo lo metí en el mío. A partir de ese día -y mientras dure el apareamiento- nunca los anularíamos del todo si tuviéramos que huir en cualquier momento y sin previo aviso.

Allí, en ese hotel, pasaríamos otros 10 días, en el lugar que se convirtió en nuestro hogar, un lugar para grabar programas de televisión en vivo y un lugar de cautiverio forzado, cuando en los días siguientes el liderazgo de la ciudad introdujo Dos días continuos que los civiles eran no se permite salir a la calle.

En un siglo en el que las redes sociales y los medios de comunicación transmiten información a velocidades impensables en otras épocas, a partir de este momento también empezaron a surgir datos curiosos, como decenas de mensajes que empezaron a inundar nuestros teléfonos de familiares y amigos en Europa. y América Latina.

Todo ello, mientras empezaban a llegar las primeras noticias, que miles de personas empezaban a huir de Kiev, una ciudad de 2,8 millones. Incluso, muchos de los intérpretes y conductores que habitualmente trabajaban con la prensa desaparecieron y no pudieron ser localizados.

En los días siguientes se sucedieron tiroteos en las calles, ocasionalmente explosiones y sirenas antiaéreas, mientras Kiev comenzaba a parecerse a una ciudad abandonada, privada -cada vez más- de sus habitantes habituales.

Los ataques, que a menudo ocurrieron en horas de la tarde y la madrugada, también descartaron cualquier posibilidad de parpadeos prolongados. Durante las alarmas, tenías que bajar al refugio subterráneo o esconderte donde puedas, lejos de las ventanas y esconderte en lugares donde al menos dos paredes separen del exterior.

Aun así, durante el día los periodistas pudimos salir a la calle a informar. Y también nos protegimos, no todos, por supuesto.

Con algunos ejemplos excelentes por encima de otros, como -en nuestro caso- Lluís y Roberto, dos compañeros de la televisión catalana, que nos prestaron los chalecos antibalas extra que traían. O Víctor, quien compartió contactos en momentos de gran tensión, y quien sin dudarlo accedió a evacuar a un colega chileno de Kiev en un vehículo que alquiló para su equipo.

Porque una semana y media después ocurrió el conflicto en Kiev. Debido a la gran incertidumbre sobre la situación de seguridad en la ciudad, muchas grandes cadenas de televisión han decidido evacuar a su personal.

France 24, el medio para el que Leticia y yo trabajamos, fue uno de ellos. Escuchó las opiniones de tres misiones diplomáticas y otras fuentes occidentales y dispuso que nos fuéramos de Kiev en menos de dos horas.

Sin embargo, el viaje no significó el fin de nuestra cobertura. Al contrario, a partir de entonces comenzó otra etapa: un largo periplo por zonas rurales de Ucrania hasta casi una semana después Lviv.