El Cura Pérez, un violador que fue corresponsal del penal de Devoto

Cura Pérez, ilustración de Osvaldo Revora.

Acabó en la prisión de Rawson con un extraño plan de turismo penitenciario. Desde allí, el 12 de septiembre de 1989 envió una carta al diario Nuevo Sur. Lo primero que me intrigó fue su excelente prosa.

El tipo aseguró que otro preso le había dicho dónde estarían los restos de Rudolf ClutterbuckDirector de Alpargatas secuestrado el 16 de octubre de 1988.

Cacho Novoa, mi jefe en la sección de policía, sonrió porque sabía que habían sucedido las presuntas coordenadas de este funeral secreto. una excusa para cada convicto encarcelado en una prisión remota que desea ser trasladado a un lugar de detención más cosmopolita.

Sin embargo, no dudó en enviar la información en cuestión al juez Nelson Varaz, quien estaba a cargo del caso. Y se apresuró a arreglar que el reo se presentara en su oficina, no sin antes meterlo en la cárcel de la capital.

La noticia de este paso nos llegó en una segunda carta, esta vez entregada por su pareja, una mujer pequeña y aún joven llamada Celia. Cuando lo leí, nuevamente me sorprendió un poco cómo maneja la escritura. Y Nova también. La verdad es que nos bastó decidirnos: convertir al hombre en nuestro reportero en la cárcel de Villa Devoto.

Aunque -como era de esperarse- las excavaciones realizadas a raíz de su testimonio arrojaron resultados negativos, él no fue devuelto a Rawson. Así comenzó a desarrollar su nuevo oficio, ahora instalado permanentemente en la cárcel de la calle Bermúdez.

Y desde entonces con un comienzo prometedor gracias a ella pudimos quemar varios campeonatos; entre ellos la existencia de una red de funcionarios del Servicio Penitenciario dedicados a la venta de armas robadas del arsenal de Devot.

también logramos acceder a la palabra de los presos más buscados en la prensa, además de obtener datos sobre casos de los que otros medios solo tenían una versión policial. Publicamos en paralelo todos los martes su propia columna titulada “Desde mi celda”.

En este sentido, recuerdo uno en particular. Se trataba de un presidiario que se quejaba amargamente de que sus familiares no lo visitaban; Este comentario, que tocaba el tema de la salida de prisión, contenía un último detalle: El tipo estaba en la cárcel por el asesinato de toda su familia.

Inicialmente, la comunicación con el autor de estos relatos era únicamente epistolar. Hasta que fui a su residencia una lluviosa mañana de octubre. Los guardias revisaron cuidadosamente los cigarrillos que le había traído. Mientras caminaba por el pasillo que conducía a la tribuna, temí por un momento no reconocerlo. Sin embargo, la figura que me encontró emergió del fondo. Era Juan Carlos Pérez, a quien todos llamaban “El Cura”. Más tarde supe que llevaba el apodo desde que robó una casa de bolsa disfrazado de sotana.

Una de las muchas notas que escribió El Cura desde su celda.

laberinto de soledad

Cárcel de Villa Devoto, donde El Cura inició su carrera periodística.

Mucho antes de que Pérez se convirtiera en El Cura, exactamente durante temprano el 30 de julio de 1964entraron tres chicos Pusycat, un cabaret ubicado en la zona del Bajo. El era uno de ellos.

Su Smith & Wesson le pesaba en la cintura. Pero dudó en dibujarlo. El más destacado de los recién llegados -llamado el “Pájaro”- ya había apuntado a la taquilla; el otro, un tal Tito, lo cubrió desde una pequeña plataforma. Y Juan Carlos parecía inmóvil. Fue su bautismo de fuego en el crimen.

La verdad es que el trío planeó cuidadosamente este golpe; Esto incluyó inteligencia preliminar detallada y el robo del Chevrolet 400 para evacuar el sitio. Ahora todo parecía ir sobre ruedas. Pero de repente el aditivo trató de resistir. Fue el primer golpe de un trágico fracaso: el pájaro le dio en la cabeza con un tope con tan mala suerte que le dio un golpe; el proyectil golpeó a Tito directamente en la frenteque murió antes de caer sobre una pequeña mesa. Luego hubo gritos, más disparos y una retirada salvaje. Se cruzaron con un coche patrulla en la esquina. El Pájaro terminó acribillado a balazos y Pérez en el antiguo penal de Caseros. Fue su viaje iniciático al país de los bares.

– En ese momento estuve preso durante seis años, un mes y tres días.

Pronunció esta oración levantando una ceja gruesa antes de hacer una pausa. Nos sentamos en la esquina de una habitación llena de prisioneros y visitantes. Mi anfitrión parecía estar concentrado en el agua que vertía sobre la hierba; en realidad estaba adivinando sus próximas palabras. Luego soltó:

– Estar en prisión por primera vez fue como entrar al reino al revés. Porque cuando estaba libre pensaba que ser ladrón era algo que se decía muy bajito, en un círculo íntimo. Pero lo que se admite calladamente en la calle se dice abiertamente en la cárcel. Y hasta con orgullo. En mi caso, alivié las horas muertas de prisión escuchando a los presos más viejos.; por supuesto, no hablaban más que de crímenes. Y poco a poco fui aprendiendo. Entré en la tumba como un pequeño ladrón y obtuve la libertad como un ladrón. Salí el 5 de septiembre de 1970.

Después de recuperar la fecha, el Sacerdote volvió a guardar silencio. Luego agregó:

– Estuve en el extranjero durante trece meses y seis días en ese momento.

Y, según su relato, ese período sería intenso. En una palabra, el ex convicto no tardó en poner en práctica las lecciones aprendidas tras los muros. Tanto es así que, tras hacer equipo con dos viejos conocidos de la prisión, se embarcó en una meteórica carrera contra la propiedad privada. Sus objetivos preferidos eran los bienes inmuebles, las fábricas y las empresas. Fue en los días en que hubo un episodio de sotana. En el momento en que se presentó la oportunidad, El Cura también cometió ataques de un hombre.

-Una vez me dijeron que había un agente de aduanas en la casa con tres libras de oro. El tipo vivía en Palermo. Lo observé durante días. Y una tarde mandé. Pero en medio de mi distracción, el tipo me silbó; vino hacia mí con una espada. Era mi vida para él.

Por este hecho, Pérez fue nuevamente encarcelado y condenado por “homicidio con motivo de robo”. Era una pena que todavía estuviera limpiando.

Ahora, esa mañana de octubre, estaba sirviendo al último oficial justo cuando el guardia anunciaba el final de la visita. Todavía estaba lloviendo afuera.

En “El otro lado”, El Cura Pérez aparece con barba postiza VER VIDEO

espíritu de libertad

Nuestro devoto siguió escribiendo sus columnas hasta finales de 1990, cuando dejaron de publicarse periódicos. Desde entonces -gracias a la gestión de Novoa- ha comenzado a publicar en “Esto”, una mítica revista policiaca dirigida por Pancho Loiacon.

Pérez, en la foto de sus publicaciones

Lo visitaba de vez en cuando. Posteriormente fue trasladado a la colonia penal de Ezeiza. Fue puesto en libertad en febrero de 1993. Mi reencuentro con él tuvo lugar en un piso de la calle Piedras, que le prestó su amigo. El cura vivía allí con Celia. Su actitud no se parecía a la de quien había pasado 23 años seguidos en las sombras. En esa ocasión comimos un asado que se prolongó hasta el amanecer.

Unos meses después fui llamado por Fabián Polosecký -a quien todos llamábamos “Polito”- como investigador para su programa “Druhá strana”. Y El Cura fue uno de los encuestados.

El diálogo entre Polit y él tuvo lugar en una mesa de un bar británico.

Estoy libre durante tres meses y una semana. Antes contaba los días que necesitaba para salir; ahora estoy contando los días que me quedan – dijo al principio.

Entonces Polito preguntó:

-¿No crees que dejarás de contar algún día?

-Si. Pero la libertad no es una fantasía que se tenía en la cárcel. Ahí uno piensa: “Cuando yo esté fuera, se acabarán los problemas”. De hecho, todos los problemas con la cerca terminarán. Y comienzan otros; porque a final de mes hay que pagar el teléfono, la luz y los gastos. Tengo que mantener a mi familia y las tentaciones son muy grandes. A veces me siento como los chicos que van a Alcohólicos Anónimos: prometen no beber durante las próximas 24 horas. Yo hago lo mismo: Intento que dure 24 horas sin salir del oleoducto.

Por alguna razón, El cura no quiso ir a la televisión con el rostro expuesto. Posteriormente, le pusimos una barba falsa. Aunque nos costó unos 100 dólares, fue muy bizarro; con ella, La Cura Parecía un villano de las películas de Chaplin. Al final de la conversación, después de saludar a todos con un apretón de manos, llamó un taxi y se fue… con barba.

Fue la última vez que lo tuve frente a mis ojos.

Durante la mañana del 4 de diciembre de 1995, tras un allanamiento a la ferretería de Almagro, los dos autores del crimen se dieron a la fuga vertiginosamente a bordo de una motocicleta. El dueño del complejo -un policía retirado- trató de detenerlos a balazos. Uno de los pistoleros recibió un balazo en la espalda. Y poco después, estaba sangrando.

Cura Pérez dejó de contar los días para siempre.