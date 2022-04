Brasil y Uruguay eliminan el requisito de prueba de Covid-19 para pasajeros vacunados

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, emitió un decreto ordenando la eliminación de una prueba negativa a las personas vacunadas que ingresan al país.

Brasil y Uruguay han flexibilizado recientemente las restricciones sanitarias a los pasajeros internacionales debido a la pandemia de coronavirus, entre otras cosas, eliminando los requisitos para presentar una prueba negativa de Covid-19 para los pasajeros vacunados.

Los viajeros que crucen la frontera desde Brasil y Uruguay ahora solo deberán presentar un comprobante de vacunación al llegar a estos países.

En el caso brasileño, la nueva normativa fue publicada esta noche en el Diario Oficial siguiendo una recomendación emitida la semana pasada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el regulador federal de salud.

No se requerirán vacunas para brasileños o extranjeros residentes en Brasil.

Para los pasajeros no vacunados, deben presentar una prueba negativa de Covid-19 no más de un día antes de la salida. Sin embargo, bajo estas nuevas reglas, ya no tendrán que cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días.

Además, el gobierno brasileño eliminó el cuestionario de salud pandémico de Anvisa para viajeros, que se exige desde diciembre de 2020.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, por su parte, emitió un decreto ordenando la eliminación de la prueba negativa a las personas vacunadas que ingresen al país y señalando que las medidas del texto correspondían a la reevaluación. “Sobre las medidas tomadas y el desarrollo de una pandemia motivadora de la crisis sanitaria nacional” en Uruguay.

De acuerdo con el decreto, a partir de ahora se exigirá una prueba PCR o de antígeno negativa solo “a quienes no hayan contraído la Covid-19 en los últimos 10 a 90 días antes de embarcar o arribar al país y no hayan demostrado tenerla”. recibido una o ambas dosis”.

Si bien estos requisitos no se aplican a los niños menores de 6 años, no pueden ingresar al país aquellos diagnosticados con Covid-19 o que hayan presentado síntomas de la enfermedad dentro de los siete días anteriores al ingreso.

Mientras tanto, los vacunados que no registren síntomas recientes no tendrán que someterse a un frotis de coronavirus, se mantendrá la obligación de llevar velo durante el viaje y la llegada, o de tener un seguro médico a la entrada, además de otras disposiciones formales. fijado por la Autoridad de Pandemia.

Brasil estuvo entre los países más afectados por la pandemia, que se ha cobrado más de 660.000 vidas hasta la fecha, una cifra justo por delante de Estados Unidos, pero el número de contagios y muertes ha disminuido considerablemente a medida que el país ha aumentado la cobertura de vacunación, casi 75. % de sus 212 millones de habitantes, ahora está completamente vacunado.

El promedio diario de muertes por coronavirus en el país se ha reducido a unas 200, desde más de 3.000 en el punto álgido de la crisis sanitaria hace un año.

En tanto, Uruguay, que ha recibido 704 nuevos contagios en el último tramo, está lejos del pico de nuevos casos registrado en enero de este año, y según la última actualización del Ministerio de Salud Pública (MSP), el 83,96% y El 80,38% de su población se ha vacunado una y dos veces los beneficios contra el Covid-19.