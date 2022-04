Yamir Antiman canta su canción de autismo desde la cárcel de Buenos Aires

Yamir Antiman, rapero y poeta que desde la cárcel compuso una canción inspirada en las vivencias de padres y madres de niños con trastornos del espectro autista (TEA), estará presente de manera virtual en el evento, que se realizará este sábado a las 14:00 horas. . en la Plaza de Mayo en el Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo.

TTras la negativa de la justicia a una solicitud de un viaje extraordinario, acompañado de familiares, un músico de Bolonia detenido en la prisión de máxima seguridad de Campana entregará un obsequio a través de su teléfono móvil. -el mismo que utiliza para componer y grabar sus canciones- para abrazar a sus padres e interpretar su tema “Abrazar a la Marea”.

Abraza la marea, Yamir Antiman VER VIDEO

En diálogo con Télam, Antiman cree que existen puntos de contacto entre las personas privadas de libertad y las luchas de sus familias: “La sociedad es dura no solo con los presos que son invisibles, innecesarios, los que realmente nos molestan. A ellos les pasa lo mismo porque los consideran diferentes a la gente común. No les importa, no quieren verlos”.

“Son libres y disfrutan de todos sus derechos y no son respetados como los demás. Lo mismo les sucederá a ellos que a mí, porque yo soy el que quebró la ley. A partir de ahí sentí una gran empatía porque son tan despreciados e ignorados por la sociedad como presos”, agregó.

En ese sentido, lo pensó. “La empresa solo te acepta si cumples con sus parámetros”. pero “si tienes epilepsia, autismo, síndrome de Down, alguna discapacidad, te ignora y te tira”, entonces la canción intenta poner “una voz a esa gente que no tiene voz” y seguir luchando por ella”. autointegración”.

“Física y mentalmente, me transformo en otra persona para entenderlo y acercarme a los sentimientos de los demás, y así los entiende. Así escribo; Es mi método de inspiración”señaló una canción que conmovió a muchos padres de niños con PAS hasta las lágrimas.

El abordaje de Antiman a este problema se basa en talleres organizados por TEA Padres en cárceles de Buenos Aires, donde se elaboran materiales de estimulación temprana para niños.

Al respecto, Vera Vera, coordinadora de la red federal Padres TEA, se refirió a un proyecto que inició en 2019 y ya está presente en diez cárceles de la provincia de Buenos Aires: “Ahora nuestra intención específica es lograr que salgan en libertad. cooperativas y les enseña el oficio de producir estos primeros materiales de estímulo al aire libre como trabajo remunerado”:

Lo que se produce, que es “inaccesible” para toda familia por tratarse de productos importados a precio de dólar, se destina a aquellas familias que no pueden pagarlo y que son vitales para la comunicación y el desarrollo diario de sus hijos.

“Yamir es un gran artista que rápidamente se conmovió con nuestra lucha y que entendió que puede aportar arte a un tema muy fuerte con letras muy impactantes que nos cuentan lo que vivimos todos los días. Somos dos poblaciones que el Estado discrimina y olvida. Ni siquiera tendrán una primera oportunidad”.añadió.

En tanto, Ana Rodríguez, coordinadora y facilitadora del proyecto “ayudarTEAayuda”, dijo que con su letra, Antiman “contaba nuestra realidad” mientras llamaba a acompañar el acto de mañana en la Plaza de Mayo, donde “todo el trabajo” de familiares y de Yamir “elemento básico” para reflexionar sobre las vivencias de familias con espectro autista.

Yamir Antiman, quien ha trabajado con algunos artistas urbanos establecidos desde su encarcelamiento, como Fili Wey y El Doctor, aún espera una salida extraordinaria para presentarse en vivo por primera vez, luego del rechazo previo de Justice, para su debut en el escenario en el Teatro Colonial de Avellaneda. .