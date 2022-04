Reflexiones de la vida cotidiana: Una tira de malas rayas

Carril de malos carriles

Todo comienza con un pequeño accidente, casi imperceptible: agarras un plato, te rompes un clavo, se te cae un botón, Las pilas del mando a distancia se descargarán a las 12 de la noche… algo absolutamente insignificante. Pero si quieres recordar, es el pequeño accidente el que inicia la serie equivocada. Porque cuando vienen los malos, los malos se juntan.

Debes imprimir varias hojas antes de salir. Y la impresora se quedó sin tinta. Ya sabes lo que viene: conseguir un repuesto, aunque no sea el original, costará una cantidad que incluye la frase “miles de pesos”. Quiere enviar el archivo por correo electrónico, pero mientras está en la impresora,¡Windows se ha reiniciado! Y te sale una señal fatídica: “No apagues la computadora. Windows se está actualizando. 1%… 1%… 1%” y así sucesivamente durante 4 horas.

Lo atribuyes a problemas informáticos, le das onda positiva, pero vas a tomar algo a la nevera y compruebas que la gaseosa no está tan fría como de costumbre. Y abre el freezer o freezer y en medio de la laguna, donde flotan dos salchichasrestos de unas lentejas o lo que eran unos chorizos a la pomarola, puede que incluso surja un monstruo del lago Ness.

Y tienes que llamar a un técnico. Y no sólo eso: hay que rogarle que venga cuanto antes, porque No puedes vivir sin la nevera. Y lo llamas así. Pero solo estás al comienzo de una serie de pérdidas. Y cuando coges el móvil… ¡no hay señal! Ni un cuarto de línea de cabello que le permita enviar al menos SOS

Estás tratando de calmarte. no es facil. Vas al cajón de los medicamentos. Aquí está, lo ves, La caja de la ansiedad te está esperando… ¡pero está vacía! Y el médico está de vacaciones y no tienes a nadie que te haga una receta y no te la van a dar en una farmacia sin receta, porque ya le debes una receta del mes pasado, que se te olvidó dar él, porque ahora te das cuenta que te equivocaste en tu agenda celular el día que tuviste que pedirle recetas a tu médico.

Tranquilo. No es fácil, pero estás tratando de calmarte. “Vamos con naturalidad”, te dices a ti mismo, dirigiéndote a la caja de té de tilo. Lo abres, con cierto miedo de que no haya nada ahí, y… ¡Queda la última bolsa! Oh… La felicidad parece estar cambiando.

Colocas la tetera al fuego y te das cuenta de que la señal del celular ha regresado. Y llamas a un técnico frigorífico que te dice que irá al día siguiente, así que no te preocupes, te puede salir un número máximo que siempre contiene la palabra “miles de pesos”.

Una rinitis pasa por tu espalda, lo que podría congelar las salchichas que aún se estaban derritiendo y flotando en tu congelador. Dile que sí, que venga.

Y el agua hierve, pero da igual: coges una taza, la metes en una bolsa, tiras el agua… ¡Y la bolsita de té de tilo se romperá!

Con el calor, cuando no puedes creer lo que está pasando, golpeas una taza, se cae al piso, se rompe en mil pedazos y te quemas el dedo del pie. No se le puede poner hielo porque la heladera no funciona. Vas al baño, al botiquín de primeros auxilios a buscar alguna crema. Entras al baño, buscas crema, te sientas en el váter para pintarlo, y en ese mismo momento sientes que algo te cae sobre la cabeza. no te importa Me duele mucho el dedo del pie. Pero algo volverá a caer sobre tu cabeza. Levantas la vista y junto a tu infierno de vida ya parece un spa holístico: ¡una gotera en el techo! Cae agua del apartamento de arriba. Mucho. Y el dueño del piso de arriba no está y volverá la semana que viene…

Te calmas y decides salir de tu casa. Lo que Dios quiera. Vas a trabajar. Llegar un poco antes no te matará. Arrancas el coche. Bah… pruébalo… porque no arranca. No hay caso. Le pegas y le pegas, pero no… obviamente es una batería. El mecánico te dijo que tenías que cambiarlo, pero no tenías el monto que viene acompañado de la frase “miles de pesos” para cambiarlo en ese momento.

Decides tomar el autobús. Pero cuando saliste de tu casa, no te diste cuenta que iba a llover. Y está empezando a llover. Y no tienes paraguas. Y el viento se levantará. Y se irá con todo y el autobús que pasa te redimirá de pies a cabeza. Decides tomar un taxi. Uno viene, para. El conductor le dice que no tiene intención de impedirle hacer un viaje por radio.

El equipo está llegando. “Mamá, sí. Voy al bono”. subes Gracias al chofer, pero si buscas… no encuentras un SUBE. Porque no estaba previsto que tuvieras que usar SUBE. Mientras te ves loco, grábalootras personas se suben al autobús y el hombre con el palo te sostiene justo en el dedo gordo del pie que te quemaste.

Sales y sigue lloviendo. Te cubres con lo que puedes, pero de repente sientes que algo más grueso que una gota de agua acaba de caer sobre tu hombro. Y si… la paloma hizo lo suyo. Y la prenda es de cuero. Y se moja. Y te costó un número en su momento que contenía la frase “miles de pesos”, así que imagina que si arreglas eso, escucharás otra frase que dice “miles de pesos”.

Regresa a tu casa. Entras, te secas, tratas de calmarte. Vierta un vaso de agua y abra un paquete de galletas para calmar la ansiedad. Morderás… y tu diente comienza a doler. Y sabes que es un diente que el dentista te dijo que si te lastimas, tienes que hacerte una endodoncia, un alfiler y una corona. Y el tubo, tornillo y corona son muchos “miles de pesos”.

Y tu cabeza cuenta miles y miles de pesos y marca prioridades: ¿Qué arreglar: heladera o “comedor con tornillo y corona”? ¿Batería de coche, ropa de cuero? Y no puedes creer la mala serie que estás pasando.

Tanto como agarras un elefante indio con un billete de un dólar y lo tiras a la canasta, tiras una cinta roja, un atrapasueños, una pata de conejo, una herradura, una ristra de ajos, un gatito chino que saluda, el ojo de Horus, todo , todo, en la canasta.

Porque No hay nada que ayude a romper esta serie de pérdidas… y ya cansada te calmas. Te relajas, te rindes a una serie de pérdidas y piensas: “Estas son cosas materiales. Todo se solucionará de alguna manera. El mío no tiene mala suerte. El material no es importante. Es el amor a la familia, a la pareja que te ama, el saber que todo está bien en tu relación. cuando de repente escuchas a tu pareja desde el fondo de la sala diciéndote: en un tono bastante imperativo “Tenemos que hablar”.

Y lo único que puedes hacer, lo único es agarrar la planta macho de paso e ir a comerte hoja por hoja. En total, Windows actualiza constantemente 23%… 23%… 23%… 23%…