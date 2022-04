La cruzada vegana de Paul McCartney llega a Starbucks

Paul McCartney y la nueva campaña. Foto: Archivo

Músico británico legendario Pablo McCartney, un ferviente partidario de los animales y el veganismo envió una carta al CEO de Starbucks, kevin johnsonque la cafetería se abstenga de cobrar un recargo por el consumo de las llamadas “leches vegetales”.

“Recientemente noté que Starbucks en los EE. UU. tiene tarifas adicionales para la leche vegetal en lugar de la leche de vaca. Debo decir que me sorprendió porque entendí que en otros países, como Reino Unido e India, existe la misma tarifa para ambos tipos de leche, y me gustaría pedirles que consideren esta política en Starbucks USA. “ está escrito en una carta del ex Beatl.

En una carta publicada por el sitio web de Billboard en inglés, Sir Paul también declaró: “Mis amigos de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) están haciendo campaña por esto. Espero sinceramente que pueda implementar esta política para el futuro del planeta y el bienestar animal”.

La carta del Caballero de la Reina llega antes de su presentación en Seattle los días 2 y 3 de mayo, ciudad del oeste americano donde la cadena tiene su oficina principal.

McCartney ha sido vegano desde 1975 y ha estado promoviendo Meatless Monday desde 2009. declarado de “interés ambiental” por la legislatura porteña el año pasado.

PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) es la principal organización activista por los derechos de los animales en el mundo con millones de miembros a través de sus afiliados.