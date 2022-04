Efemérides del 1 de abril

historia actual VER VIDEO

1801 – TELEGRAFO COMERCIAL. Se publica en Buenos Aires el primer número del Telégrafo Mercantil, fundado por Francisco Cabello y Mesa a pedido del abogado Manuel Belgrano, entonces secretario del Consulado de Comercio del Virreinato del Río de La Plata.

1908 – SAN LORENZO DE ALMAGRO. El sacerdote Lorenzo Massa fundó el Club San Lorenzo en el barrio porteño de Almagro. El “Ciclón” ha ganado 15 campeonatos locales y las copas Mercosur 2001, Sudamericana 2002 y Libertadores de América 2014.

1928 – SELECCIÓN ARGENTINA. La selección argentina de fútbol empató con Portugal -0: 0 en el Estadio Luminar de Lisboa en el primer partido de la selección ‘albiceleste’ en territorio europeo.

1939 – GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. Después de tres años, finaliza la Guerra Civil Española

con un apartado militar en el que el General Francisco Franco declara la victoria del Partido “Nacional” e instaura una dictadura militar que se prolongó hasta el 20 de noviembre de 1975.

1948 – NACIÓ JIMMY CLIFF. El músico de reggae jamaicano Jimmy Cliff (James Chambers), autor de canciones como You Can Get It If You Really Want, Sitting in Limbo y Samba Reggae, nació en Saint James, Jamaica.

1960 – NACIÓ MARCELO TINELLI Periodista, Conductor y Empresario Marcelo TINELLI nació en Bolívar y se hizo popular con el programa Videomatch en la década de los 90.

1967 – Nace GUSTAVO NÁPOLI. El músico Gustavo Nápoli, guitarrista, cantante y líder de la banda de hard rock La Renga, nació en el barrio de Mataderos de Buenos Aires. Es considerado uno de los diez mejores guitarristas argentinos.

1976 – COMPUTADORA APPLE. Los empresarios Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne han creado el gigante informático Apple Computer Company, que ha revolucionado el uso de los ordenadores al introducirlos en el mundo personal. Apple es uno de los mayores fabricantes de teléfonos móviles del mundo.

1976 – MARIA PAZ FERREYRA. La cantante Miss Bolivia (María Paz Ferreyra) nació en Buenos Aires, la cual ha ganado popularidad debido a temas de contenido social, en los que combina géneros musicales como la cumbia, hip hop, dance y reggae.

1985 – DISTRIBUIDO POR SUERTE. Se lanzó el álbum “Dividido por la felicidad”, que marcó el debut discográfico de la banda post-punk Sumo. El disco contiene temas como “Mejor no hablar de ciertas cosas”, “Reggae de paz y amor” y “La rubia tarada”.