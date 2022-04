Compañía de Teatro Periplo estrenó “Carniceros de Poesía”

Cazabat: “Puedo encontrar Carniceria de ‘Carniceros de la Lírica’ como metáfora del país y parte de su historia”.

los Compañía de Teatro Periplo Celebra 27 años de experiencia en marketing “Carniceros de Lyric”la obra de un poeta y un musico alberto muñoz que con la dirección diego cazabattuvo su estreno y lo podrás ver en el Teatro del Pueblo el viernes a las 20 hs.



Originalmente programada para el 25 aniversario de la compañía en 2020, la obra tuvo que posponer su estreno hasta 2022, para una obra que juega en una variedad de registros, incluido el grotesco, el atractivo poético y el dilema existencial.



“El texto nos atrajo porque presenta una situación con una historia muy reconocible y concreta que desborda ‘la cotidianidad’ entrelazada con otros conflictos aparentemente inmateriales, que, sin embargo, atraviesan los cuerpos y mantienen el comportamiento de los personajes”.Cazabat contó a Télam el interés que le había despertado la escritura de Muñoz y la llevó a escena Hugo De Bernardi, Andrea Ojeda y Manuel Longueira.



“En nuestro desarrollo productivo a lo largo de 27 años, cada espectáculo puede verse como un terreno conquistado que también genera nuevos problemas estéticos, desafíos y necesidades”. diego cazabat



“Es sugerente que, agregó, en un universo definido y organizado como el de la carnicería, las preguntas existenciales o metafísicas se abren y encuentran su lugar. Alberto Muñoz es una obra de gran poética, desencadenante de imágenes fuertes y de estructura abierta, texto/territorio que nos ofrecía una “lectura” y una intensa labor creativa desde la dirección, actuación, producción escénica y diseño sonoro.





“Era muy importante crear un espacio de carnicería bien materializado”, dice Cazabal.



Télam: En un tono poético, la obra utiliza ciertas cuestiones de lo absurdo y lo grotesco, ¿cómo combinaste estos lenguajes y cómo influyeron en el trabajo escénico con actrices y actores?

Diego Cazabat: Por un lado, era muy importante crear un espacio de carnicería bien materializado. Con milanesas que se pueden rebanar, con carne saliendo de la picadora, con media res que cuelga, chorizos, vaciados, pollos y más. En este lugar tan específico, y con la minuciosa rutina que realiza esta pareja de carniceros, es allí donde aparecen deseos y preguntas que chocan con la realidad o comienzan a quebrarla.



Así que estar con un cuchillo frente a una novia es algo completamente diferente a estar con el mismo cuchillo frente a una pregunta que no se puede encontrar. O hablar de vacío significa simplemente referirse a un “trozo de carne”, pero también puede ser un problema real que nos despierte y nos atraviese. Hablar de carne es también de nuestra disputa histórica, de quién tiene y quién no. .



Al trabajar con actores y actrices, buscamos comportamientos con cuerpos que puedan reaccionar de manera única y desmoronarse frente a estos conflictos. Relaciones y “lógicas”, donde las palabras acaban como consecuencia de la situación en la que son protagonistas, y donde las soluciones que buscan para los conflictos que les abruman, son tragicómicas o absurdas, porque al final no resuelven nada.



Era necesario articular la actuación, basada en el realismo, con elementos de lo grotesco y lo absurdo, que nos permitan mantener las situaciones establecidas y desarrollar un “sentido del humor” que las traspase y nos permita escuchar y ver lo doloroso. .

“Había que articular una actuación basada en el realismo, con elementos de esperpento y absurdo”.



T: ¿En qué momento crees que está el trabajo hoy?

CORRIENTE CONTINUA: Puedo encontrar Carnicería de “Carniceros de la Lírica” ​​como metáfora del país y parte de su historia. También, como espejo de un sistema que, en su búsqueda frenética de lo que se define como “lo productivo”, acabamos silenciando preguntas abrumadoras que no encuentran lugar. Un deseo que no se desarrolla porque debe continuar lo heredado y sus mandatos.



T: ¿Cómo se relaciona la historia de la Compañía, que tiene 27 años, y cuál es su línea con Carniceros de la lírica?

CORRIENTE CONTINUA: En nuestro desarrollo productivo de los últimos 27 años, cada espectáculo puede verse como un terreno conquistado, que también genera nuevos cuestionamientos estéticos, desafíos y necesidades. El trabajo nos lo trajo Alberto Muñoz para que pudiéramos leerlo y posiblemente compilarlo. Dio la casualidad de que en Periplo llevábamos tiempo hablando de invitar a otros artistas a trabajar con nosotros. Necesitábamos sumar más cuerpos, distintas voces y armar un equipo de trabajo que esté conectado a nuestras dinámicas de producción y elaboración.