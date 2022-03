Ucrania ha condenado a Rusia que prepara un referéndum en Kherson

Las autoridades ucranianas temen que Kherson decida salir definitivamente de Kiev antes del referéndum. Foto: Archivo

Las fuerzas armadas de Ucrania confirmaron el miércoles que Rusia había comenzado los preparativos para un referéndum de Kherson que se realizaría este mes para declarar al país una república independiente, y que el presidente Volodimir Zelensky anticipó: posibles nuevos ataques rusos”.



“Para controlar los territorios temporalmente ocupados del sur de Ucrania, el enemigo está tratando de establecer administraciones militares y civiles y ha comenzado los preparativos para un referéndum sobre una entidad cuasi estatal en la región de Kherson, la llamada República Popular de Kherson”.dijeron las fuerzas armadas en su informe vespertino.



Kherson se encuentra en el sur de Ucrania, tiene acceso al Mar Negro y unas 280.000 personas vivían allí antes de la guerra.



Además, precisaron que las tropas rusas no tenían “acción activa” en el norte.



“En un futuro cercano, se espera que se intensifique el fuego contra las tropas ucranianas para asegurar el movimiento de sus tropas, con la tarea adicional de bloquear la ciudad de Chernigov”, dijeron.



Por otro lado, la ciudad de Kharkov, en el noreste de Ucrania, continuó siendo bombardeada, según Europa Press.



Las tropas rusas “realizaron el movimiento de unidades de artillería” en la ciudad de Izium, dijeron las Fuerzas Armadas de Ucrania.



En la región de Donetsk, “el principal esfuerzo siguió siendo tomar el control de los asentamientos de Popasna, Rubizhne y la conquista de Mariupol”, agregaron.



Además, indicaron que las tropas rusas “fracasaron” en las operaciones ofensivas en las áreas de Popasna, Rubizhne, Novobahmutivka, Marinka y Zolota Niva.



Las milicias de Donetsk, junto con el ejército ruso, continúan avanzando sobre Donbas. Foto: Xinhua



“Las fuerzas de defensa han restablecido el control de los asentamientos de Orlove, Zagradivka y Kochubejevka”, dijeron en un informe que también informó sobre los altos mandos “caídos” en las fuerzas armadas de Rusia.



por su parte Zelensky afirmó que las tropas rusas se habían acumulado para posibles nuevos ataques en el área de Donbas y calificó la jornada de contactos con socios y aliados como “difícil”.



Por lo tanto, El presidente ucraniano dijo que no confiaba en “nadie” y no creía en “ninguna estructura de palabra hermosa“Porque se ha presentado la “situación real en el campo de batalla”.



También recordó que las restricciones a las operaciones militares anunciadas por Rusia en Kiev y Chernigov “no son una retirada” sino “las consecuencias del exilio”.



“Hoy ha sido un día diplomático muy activo para mí, difícil; las prioridades son conocidas, son tres: armas para Ucrania, nuevas sanciones contra Rusia y apoyo financiero a nuestro Estado”. dijo, señalando que “la libertad no debe estar menos armada que la tiranía”.



Recordó las conversaciones que mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como su discurso ante el parlamento noruego, y los contactos con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, y el príncipe heredero. de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohamed Bin Zayed.



“En los próximos días, espero resultados concretos de nuestros representantes en América Latina, Medio Oriente, Sudeste Asiático y África”, dijo en un comunicado de la presidencia ucraniana.