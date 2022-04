Las series más distintivas que llegarán en abril

Los últimos episodios de “Ozark”.

Varias plataformas y señales anunciaron los estrenos de sus series en abril, incluidos los episodios finales “ozarks” y la primera tanda de episodios de la temporada pasada Será mejor que llames a Saúl.“. La siguiente es una lista de los más importantes:

07/04 – TOKIO VICE (Estreno) – HBO Max



De manos de un reconocido cineasta miguel mann (“The Last Mohican”) llega esta serie de ocho partes basada en la novela del mismo nombre de jake adelstein. El joven Ansel Elgort asume el papel principal de un periodista estadounidense que se muda a Tokio para trabajar en un importante periódico local.

Con la protección de un detective experimentado (juega Ken Watanabe), el protagonista comienza a explorar el peligroso mundo de la mafia japonesa conocida como la yakuza, reconociendo de primera mano la corrupción y el fraude del crimen organizado.

Tráiler “Tokyo Vice” VER VIDEO

13/04 – CASI FELIZ (Temporada 2)-Netflix

El estreno de la segunda temporada de la serie argentina protagonizada y guionizada Sebastián Wainraichen la que da vida -con una mirada semiautobiográfica- a un locutor de radio neurótico e inseguro que intenta encontrarse a sí mismo en su vida adulta.

Dirigido por Hernán Guerschuny y con el tono de humor obsesivo y algo dramático que caracteriza a la presentadora, el nuevo episodio se sumerge en los conflictos laborales y familiares que atraviesa la protagonista con Pilar (Natalia Pérez), su expareja y madre de sus dos hijos, que empiezan a crecer y enfrentarse a su padre.

Tráiler “Casi feliz” VER VIDEO

15/04 – ANATOMÍA DEL ESCÁNDALO (Estreno) – Netflix



Sienna MillerMichelle Dockery y amigo de ruperto encabeza el elenco de este diseño de Netflix creado por david e kelley (“Pequeñas mentiras grandes”). Una serie en formato de antología basada en la novela homónima que escribió Sara Vaughn trae a la pantalla varios escándalos entre las élites británicas privilegiadas y, a menudo, inmorales.

En un estilo muy cercano al thriller psicológico, sus episodios están dirigidos por el cineasta SJ Clarkson y participa en el reparto Naomi Scott, Ben Radcliffe, Josette Simon y jonathan coy.

Tráiler “Anatomía del escándalo” VER VIDEO

15/04 – GAMA EXTERNA (Estreno) – Amazon Prime Video

Seguir a Royal Abbott (jose brolin), un ranchero que lucha por su tierra y su familia, que descubre un misterioso fenómeno en las afueras de su rancho en Wyoming. producido Brad Pitt es una mezcla muy interesante de secretos occidentales y sobrenaturales que sigue la saga de la familia Abbott.

Mientras lidian con la desaparición de un miembro del clan y la disputa intergeneracional con sus vecinos Tillerson, la aparición de un enorme agujero oscuro en medio del campo desencadena una serie de eventos con final desconocido.

Tráiler “Rango exterior” VER VIDEO

18/04 – PRIMERA DAMA (Estreno) – Paramount +

Gillian AndersonMichelle Pfeiffer y Viola Davis Da vida Eleanor RooseveltBetty Ford y Michelle Obamatres famosas primeras damas de la historia estadounidense que sirven como testimonio tras bambalinas de la Casa Blanca y el papel de las esposas presidenciales en este ambiente.

Una serie de diez capítulos creada desde el punto de vista de sus protagonistas Aaron Cooley (“Best. Worst. Weekend. Ever.”) Traza las actividades y el poder oculto de la influencia de mujeres carismáticas que acompañaron a algunos de los jefes de estado más famosos del país del norte.

Tráiler de la primera dama VER VIDEO

19/04 – MEJOR LLAMA SAUL (Primera parte de la última temporada) – Netflix



Serie spin-off memorable “Breaking Bad” comienza los primeros pasos de su última temporada. Tras los retrasos provocados por la pandemia, a los que luego se sumaron los derivados de un infarto, que su protagonista, Bob Odenkirksufriendo en el set, tendrá una historia sobre cómo Jimmy McGill se convirtió en abogado de Saul Goodman, finalmente una conclusión.

Creado por Vince Gilligany con el regreso de Odenkirk, Rhea SeehornJonathan Banks y Giancarlo Espositoel drama criminal, que logró atraer a viejos y nuevos fans de la tira original, estrenará un episodio a la semana.

Tráiler “Mejor llama a Saul” VER VIDEO

21 de abril – Azafata (Temporada 2) – HBO Max

La trama dirigida por Kaley Cuoco como una azafata traumatizada, Cassie Bowden tendrá su secuela después de una exitosa primera entrega, que logró ganar con un buen número de nominaciones la temporada pasada en los premios de la televisión estadounidense.

Gracias a una mezcla especial de comedia, drama y suspenso, los nuevos episodios de la tira ahondarán en los problemas con la ley y el alcohol de la protagonista, quien en esta ocasión tendrá que lidiar con su madre, quien interpreta a la legendaria Sharon Stone.

Tráiler “Azafata” VER VIDEO







24 – BARRIO (Temporada 3) – HBO y HBO Max



Una serie de comedia negra protagonizada por el actor y el comediante. bill hader llega con su tercera tanda de ocho episodios, en los que Barry, un ex asesino que viaja a Los Ángeles para hacer uno de sus trabajos sucios, intentará definitivamente escapar de este mundo criminal para incursionar en la actuación, su nueva pasión.



Stephen RootSarah GoldbergAnthony Carrigan y henry arrugador Participa en la temporada de casting, que también incluirá un regreso Sarah Burns, D’Arcy Carden y miguel irby.





Tráiler de ‘Barry’ VER VIDEO

24/04 – GASLIT (Estreno) – Starzplay



Julia Roberts y sean Penn protagoniza esta serie dirigida por rosa mate (“Captain Fantastic”), que llega a Starzplay con una adaptación de un aclamado podcast “Combustión lenta” – de un león Neyfakh-, que actualiza la historia de una mujer que expuso públicamente el escándalo Watergate desde sus entrañas políticas a principios de los años setenta.



El ganador del Óscar es marta mitchellla esposa del entonces Fiscal General de los Estados Unidos, quien fue víctima de gravísimos malos tratos, abusos y presiones inusitadas para impedir que se detectara un episodio que derivó en una polémica renuncia ricardo nixon.





Tráiler “Gaslit” VER VIDEO

25/04 – LA CIUDAD ES NUESTRA (ESTA CIUDAD ES DE NOSOTROS) (Estreno) – HBO y HBO Max

Creado por Jorge Pelecanos y David Simónla mente como base “Cable”, “Somos dueños de esta ciudad” es una miniserie basada en el libro del reportero Baltimore Sun. justin fentony cuenta el ascenso y la caída de policías de la ciudad para rastrear armas especiales acusadas de corrupción.

Dirigido por Reinaldo Marcus Verdeserie conduce Jon Bernthaly un elenco compuesto por Wunmi Mosaku, Jamie Hector, McKinley Belcher III, Darrell Britt-Gibson, Josh Charles, Dagmara Domińczyk, Rob Brown, Don Harvey, David Corenswet, Larry Mitchell, Ian Duff, Delaney Williams y Lucas VanEngen.

Tráiler “La ciudad es nuestra” VER VIDEO

29.04. – OZARK (Últimos episodios de la última temporada) – Netflix



El final de la dramática y emocionante banda que creó. Bill Dubuque y marca williams sobre la familia Byrde y su peligrosa participación en el lavado de dinero. Esta vez, tendrán que decidir si continúan dentro del sistema penal o se alejan definitivamente del delito.



Desde su estreno, la serie ha ganado millones de fans gracias a una historia cautivadora y actuaciones de renombre. Jason Bateman y Laura Linney como Marty y Wendy, la pareja protagonista, y la joven Julia Garner en el papel de Ruth, una astuta criminal que les ayuda en sus turbulentos negocios.





Tráiler de “Ozarks” VER VIDEO







29/04 – OFERTA (Estreno) – Paramount +



A poco de cumplirse medio siglo desde su estreno “Padrino”Paramount+ lanza esta serie biográfica, que muestra el detrás de cámaras de este clásico indiscutible en la historia de la dirección cinematográfica Francisco Ford Coppola. La trama se desarrollará desde la perspectiva de su productor, Alberto Rudy, encarnado Miles Teller.



Sus diez episodios que creó. Michael Tolkín (“Escape at Dannemora”), también cuentan con personajes como Matthew Goode, Dan Fogler, Patrick Gallo, Giovanni Ribisi, Templo de Juno y colin madeja.





Tráiler “Oferta” VER VIDEO







La lista podría complementarse con un retorno “Élite” (temporada 5, 8 de abril en Netflix), “Fear the Walking Dead” (segunda mitad del séptimo episodio, episodio 18 en AMC), “Russian Doll” (temporada 2, episodio 20 en Netflix), serie de ciencia ficción “The Man Who Fell to Earth” con Chiwetel Ejiofor (día 25, de Paramount+) y la serie animada “Undone” (Temporada 2, 29 en Amazon Prime Video).