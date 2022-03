La diputada abandonó el Congreso tras impulsar una orden judicial

Silveira decidió atrincherarse luego de que el juez Alexandre de Moraes le ordenara ponerse una caja de zapatos electrónica

Un diputado oficialista brasileño acusado de promover actos antidemocráticos y ataques verbales a jueces accedió el miércoles a colocar una caja de zapatos electrónica y regresó a su casa tras atrincherarse en el Congreso brasileño.

La decisión del diputado Daniel Silveira se produjo después de que un juez de la Corte Suprema de Brasil reaccionara a su atrincheramiento con un embargo de su propiedad y una multa de unos 3.000 dólares diarios por no llevar una caja de zapatos electrónica.

“Me pongo un pañuelo electrónico para el decomiso de bienes (…) Me voy a la casa a dormir y espero a que me vengan (la policía)”, dijo un miembro del Estado de Río de Janeiro. Janeiro, ex policía, en Radio Joven Pan antes de salir del Congreso.

El martes, Silveira decidió atracar en el Congreso luego de que el juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF) le ordenara usar una caja de zapatos electrónica.

Llevó el colchón al parlamento por la noche y también aseguró a la prensa brasileña que se quedaría “vivo” en la Cámara de Diputados hasta que el pleno decidiera la decisión de Moraes.

Elementos de la Policía Federal (PF) y de la Policía Criminal del Distrito Federal se presentaron en la tarde del miércoles en el Congreso para acatar la orden del juez, pero Silveira no la aceptó.

Poco después, agentes que no contaban con el consentimiento del presidente de la Cámara, Arthur Lira, que viajaban hacia el noreste, abandonaron el recinto.

Sin embargo, tras nuevas medidas de De Moraese, que incluyen el inicio de una investigación por desobediencia, el diputado renunció.

De Moraes “no tiene límites, es un tren descontrolado, es el enemigo común de la nación”, dijo a la AFP el diputado Jovem Pan.

Silveira fue arrestada el año pasado por publicar un video con ataques verbales a los árbitros del STF.

Fue liberado en noviembre con la condición de que no se comunique con otros investigadores y que no se ciña a las redes sociales, pero según la fiscalía, Silveira sigue participando en acciones que atentan contra la democracia.

En medio de este episodio, el STF decidió el miércoles trasladar el juicio del diputado de mayo al 20 de abril. Se le acusa de incitar a actos antidemocráticos y de atentar contra las instituciones del Estado.

En un comunicado, el presidente de la Sala defendió la observancia de las órdenes judiciales, pero también afirmó que “debe preservarse la inviolabilidad de la Sala”.

Al mismo tiempo, condenó el “uso mediático de las adicciones” del legislador.

en su decisión el juez prohibió a Silveira asistir a cualquier evento público en todo Brasil y ausentarse de Río de Janeirodonde tenga su domicilio, y sólo podrá trasladarse a la capital para el desempeño de sus funciones parlamentarias.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo en diciembre que “le dolía el corazón cuando vio a su colega encarcelado”. y citó el caso de Silveira como un supuesto ejemplo de autoritarismo del STF, que es blanco habitual de críticas por parte del líder ultraderechista.

Silveira fue mencionada en la prensa como posible candidata a senadora por Río de Janeiro en 2022.

La diputada saltó a la fama en 2018 tras romper públicamente un cartel en honor a Marielle Franco, exconcejala de izquierdas de Río de Janeiro baleada en 2018.