En protesta por los movimientos de izquierda, “claramente hay una motivación política”.

El viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, afirmó este jueves que “la Argentina va a salir adelante con una generación de trabajo y producción”, dijo, “claramente hay una motivación política” en las protestas y campamentos de los sectores. vinculado a organizaciones sociales y de izquierda, y subrayó que el Gobierno insistirá en “el diálogo y los acuerdos para resolver los temas pendientes”.

“No tengo ninguna duda de que vamos a avanzar por este camino que nos indica el gobierno y este ministerio (de desarrollo social) para recuperar lo que hemos perdido los argentinos, de una manera específica: crear un nuevo empleo en todo el país”, dijo Aguilera en un comunicado a Télam. .

-Télam: ¿Cuál es la respuesta del gobierno a este campamento de protesta en la avenida 9 de julio?

–Aguilera: Básicamente, nosotros decimos que desde el gobierno nacional tenemos un diálogo con todos los sectores sociales. Esto incluye alcaldes, gobernadores, iglesias y, por supuesto, movimientos sociales y manifestantes. Estaremos de acuerdo con la gran mayoría; lo hemos logrado en el peor momento de la pandemia del coronavirus, un momento muy difícil para el país y para el pueblo. Nos hemos articulado mucho y juntos garantizamos la ayuda alimentaria, la paz social y la dignidad en uno de los momentos más difíciles del país. En Argentina estamos en una etapa crucial, cuando comienza el cambio y cuando salimos de la salud.

-T: ¿Pero estos sectores, que están acampados ante el desarrollo social, no están de acuerdo con la visión que tiene el gobierno de cómo se manejan estas diferencias?

–EN: Sugerimos que acuerden y formulen principios relacionados con la fabricación, el suministro de maquinaria, herramientas y consumibles, y lo que quieren es el registro del plan de trabajo. Este ministro (Juan Zabaleta) ha tomado medidas que se enfocan en orientar los recursos del ministerio (desarrollo social) a la política productiva y la creación de empleo, no a nuevos planes sociales. Esa es nuestra decisión, y la gran mayoría de los movimientos sociales están de acuerdo.

-T: Pero los manifestantes argumentan que exigen nuevos puestos de trabajo…

–EN: No, piden cosas diferentes. El lunes pasado, el Ministro (Juan) Zabalet y yo y parte de su equipo propusimos cosas concretas durante dos horas. Y hemos acordado, por un lado, garantizar la política alimentaria, a pesar de la actual crisis alimentaria mundial. También propusimos fortalecer algunas unidades productivas y acordamos. Y discrepamos en dos cosas: quieren nuevos planes para apoyar la obra y sus despidos, y también quieren que este beneficio vuelva a las personas que hace unos días tiraron piedras al Congreso Nacional y por quienes el ministro decidió no activar el huelgas. Y nuevamente, este gobierno y este Ministerio de Desarrollo Social seguirán trabajando para vincular los planes sociales con el trabajo real.

-T: ¿Es posible que haya otra motivación para estos sectores protestantes de los movimientos de izquierda?

–EN: Polo Obrero (PO), quien encabeza el conflicto, aprobó hace un mes en Plaza de Mayo un plan de lucha donde se contemplaba el campamento de hoy. Y este plan requería reuniones. Tuvimos reuniones y, sin embargo, no fue suficiente. Claramente hay una motivación política; de no ser así, no se entiende el exceso de la pretensión. La línea manifestatoria nació en Argentina de gobiernos que desobedecieron, fueron insensibles y miraron para otro lado. Bueno, nos reunimos todo el tiempo y seguiremos instando al diálogo como salida a los problemas.

-T: Entonces, ¿por qué cree que estos sectores se mantienen en esta posición?

–EN: En algunos casos, cuanto peor parece, mejor. También sucede que en Argentina no digo que todo esté en orden, pero también hay que decir que los indicadores económicos hoy muestran que la situación socioeconómica está mejorando. Si profundizamos y nos enfocamos en el trabajo real y la producción nacional, recuperaremos todo lo que hemos perdido en el campo del trabajo. El país saldrá adelante con la creación de empleo; no con planes sociales. Ese es el debate que estamos teniendo y ahí nos enfocaremos en el nuevo trabajo argentino.

-T: ¿Hay algún dato nuevo de empresarios que hayan llevado a parados con planes sociales a sus fábricas?

–EN: Ya hay empresarios que contratan trabajadores que han estado desempleados. Por supuesto con su formación adecuada. Existe un vínculo entre el Ministerio de Desarrollo Social, cámaras de comercio como la de la construcción, textil, gastronómica, automotriz y gremiales con el mismo fin de generar trabajo. Y un ejemplo es lo que le pasó a Toyota, que lleva a sus plantas a los empleados que se benefician de un plan de trabajo potencial. Las personas que antes cobraban 16.500 pesos comenzarán a cobrar 90.000 pesos. Todavía hay pocos de estos casos, pero están sucediendo sistemáticamente en todo el país, y ese es el camino correcto: vincular el plan social con el trabajo nuevo en todo el país.

-T: ¿Y en qué etapa está el diálogo con otros movimientos sociales del país?

-EN: Trabajamos duro, como dije, y hablamos con todos los sectores sociales. Estamos siguiendo el camino trazado por este ministro (Juan Zabaleta) para trabajar también con todo lo relacionado con la urbanización de los barrios populares de todo el país. Este ministerio y sus funcionarios han hablado y hablan con todas las organizaciones sociales, y la gran mayoría expresa y acompaña nuestras iniciativas.