Una foto icónica de Télam, que se convirtió en testimonio de vida

Foto: Eduardo Farré

“Esa foto les hizo saber a nuestras familias que estábamos vivos”.recuerda al exguerrero Malvin saul perezpoco después del 40 aniversario de la guerra, en una de las fotografías más icónicas del conflicto, en una fotografía de un grupo de soldados leyendo un periódico Crónicapublicado por la Agencia Télam.

Una imagen de varios soldados sentados mientras leen una crónica en un área cercana a la isla de las islas – tomada por un fotógrafo Eduardo Farré-quien murió el año pasado- es uno de los más recordados de la guerra entre Argentina y Reino Unido en 1982.

Con las restricciones impuestas por el estricto control del gobierno militar encabezado por el dictador Leopold Galtieri y sin la tecnología actual, el equipo fotográfico de esta agencia pública de noticias fue el único autorizado para realizar la tarea periodística desde el desembarco hasta la entrega de las tropas, y por ello la mayoría publicó las fotos de la guerra pertenecen a fotoperiodistas: “Pollo” Farré, Roman “Polaco” von Eckstein y Eduardo Navone.

Uno de ellos se convirtió en un ícono de la guerra del Atlántico Sur, porque captura la vida de los soldados antes de la llegada del ejército británico y en ese momento era una especie de prueba de la vida de muchas familias de reclutas fotografiados. No. Tenían una comunicación fluida con ellos, y las cartas entre el continente y las islas tardaban varios días en llegar o nunca llegaban a su destino.

“Gracias a esa foto, mi familia y mis compañeros supieron que estábamos vivos. Yo estaba mirando en el periódico y no le di mucha importancia al fotógrafo, pero mis compañeros se dieron cuenta y gritaron con entusiasmo”.recuerda hoy el veterano de guerra Pérez en diálogo con Télam desde su casa en Merlo, Buenos Aires.

Un miembro de la unidad del Regimiento de Artillería Mercedes Pérez recordó el contexto en el que se tomó la foto: “Estábamos ahí al lado del aeropuerto y esperábamos la llegada de Galtieri, que llegó con varias personalidades y varios periodistas, diarios y revistas. “

“Empecé a leer la Crónica porque me recordaba a mi viejo. Durante toda mi niñez, mi papá trabajaba de 6 a. m. a 10 p. m. y compraba el periódico”. recordó emocionado.

Y continuó: “Cuando cogí la Crónica, me puse a leer la sección de Deportes porque los periódicos no me podían decir por lo que estaba pasando y lo que decía en portada: ‘¡Basta, piratas: cuando nos atacan, se van a la pantalla! “- Ni siquiera lo vi”.

Impresionado por todos los recuerdos, Pérez reflexionó sobre los medios y las noticias sobre la guerra: “Me parece que los medios jugaron un papel importante, pasó que había un gobierno de facto y en una guerra en una dictadura la primera victima es la verdadcomentó.

Al igual que el testimonio de los fotógrafos de Télam, coincidió en que “las Fuerzas Armadas revisaron todo y dijeron qué tipo de fotografía y qué nota se podía publicar”.

Y agregó: “Mira, si tuviéramos celulares en Malvinas, serviría para demostrar las condiciones en las que luchamos, y serviría para levantar el ánimo, porque no es lo mismo estar sin que nos enteremos”. Tu familia.”

El ex guerrero advirtió con voz entrecortada que algunos de los compañeros de la foto ya habían muerto. “El que está a mi lado, Roberto Rizini, murió de Covid”, dijo.

En varias entrevistas, el fotógrafo Farré recordó que los soldados habían tomado sus papeles de fotografías: “Solo nos dejaban transmitir lo que creían que les servía. Solo nos dejaban ir a los lugares que ellos querían. Tomé muchas fotos, pero me las quitaron. Más tarde me enteré de que las fotos se cuidaron y luego se vendieron los originales.“.

Los fotógrafos de la época recuerdan que “había un deseo fenomenal de fotos” en la prensa internacional y “el hotel Sheraton estaba lleno de corresponsales extranjeros” que venían “a pagar cualquier cosa por unas fotos”.