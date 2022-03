Señalan que la sentencia Higui analizó primero un ensayo con perspectiva de género

El caso de Higui De Jesús. Juicio y absolución. Por primera vez se analiza la sentencia desde una perspectiva de género (archivo fotográfico Egurza Victoria)

Las abogadas Indiana Guereño y Sabrina Cartabia, quienes brindaron defensa apoyo Higui De Jesúscomo integrantes del programa del Ministerio de la Mujer de Buenos Aires, destacaron que la absolución “es muy relevante por la forma en que se analizan las pruebas”, por primera vez en todo el proceso se aplica una perspectiva de género.

“La fiscalía dijo que ‘ella estaba armada, él se defendió’, mientras que la perspectiva de género (de los jueces) pone todo en contexto: No fue un enfrentamiento de igual a igual, pero Higui estaba en el piso, lo patearon, quedó solo contra varios hombres.dijo Télam Guereño, quien junto a Cartabia forma parte del equipo de Apoyo al Ministerio de la Defensa de la Mujer, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.

Este análisis contextual implica también “no leer un hecho específico, aislado de todo lo que vivio higuiPero tenlos en cuenta múltiples infracciones y casos anteriores en que el agresor la violó a ella y a otras personas.

En ese sentido, señaló que la sentencia TOC 7 de San Martín, cuyas bases fueron publicadas este martes, “analiza la prueba a la luz de la versión presentada por Higui” y que hasta ahora esto no se ha previstoPor eso llegó a los tribunales acusada de homicidio simple.

Juicio de Higui De Jesus y absolución. Una decisión muy relevante, porque la prueba se analiza desde -por primera vez en todo el proceso- una perspectiva de género (foto de archivo de Julián Álvarez)

Así, los jueces “percibieron que la versión presentada por el Ministerio Público con base en el testimonio de los familiares y amigos del occiso era improbable y dijeron: “Pues no puede pasar”, como el hecho de que el agresor atacó a Higua sólo después de que ella lo lastimara o le diera una patada en el hombro de su amigo, quien es 18 pulgadas más alto que ella.

“La otra cosa importante que hace la decisión es decir todo lo que no ha sido investigado: golpes quien tenia a Higui en su cuerpo, su ropa desgarradatodo lo que dijo o no pudo decir en ese momento miedocomo era. Algo tan básico como analizar la ropa o el lugar de Higui donde ocurrió el eventoNo se hizo”, dijo.

Cartabia, a su vez, enfatizó la importancia de “visibilizar este tipo de decisiones”, porque cuanto más se conozcan este tipo de argumentos, “más mujeres, lesbianas, travestis y personas trans sabrán que la autodefensa es legal y no tomará la palabra de un abogado o procurador”.

“Buena frase, frase que se aplica estándares internacionales derechos humanossiempre sirve para crear conciencia, porque muchas veces nos pasa que hay muchas herramientas y avances que no se conocen”, dijo.

“Y cuando este tipo de casos se hagan públicos, también nos ayudará a hacerlo”. encontrar mejores formas de acceder y comunicarse con el poder judicial llevar la perspectiva de género y el acceso a la justicia donde debe estar”, agregó.

Juicio de Higui De Jesus y absolución. El veredicto apunta a todo lo que no ha sido investigado: las heridas que tenía Higui en el cuerpo, las ropas desgarradas o el lugar donde ocurrió el hecho. (Foto de archivo de Julián Álvarez)

Por otro lado, lo enfatizó El Ministerio “hace un trabajo concreto” para trabajar con abogados de mujeres imputadas en condiciones de vulnerabilidadpero que necesita más visibilidad para que podamos “llegar a esos casos” y así trabajar juntos para que “los tribunales, las sentencias y las condenas ya no se basen en estereotipos, sino en hechos, pruebas y leyes”.

“Encontramos casos porque nos llegan muchas veces, pero también porque los buscamos, porque vemos noticias en algunos medios y hacemos todo lo posible para comunicarnos con la defensa de las acusadas transexuales o lesbianas. brindarle apoyo“él dijo.