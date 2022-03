A los 27 años, a Greta le diagnosticaron bipolaridad, una enfermedad que afecta a unos 45 millones de personas en todo el mundo. Foto: IG sin saberlo cierto

Greta Lapistoy, autora de Inconscientemente cierto, en el Día Mundial del Trastorno Bipolar, que conmemoramos este miércoles, dijo a Télam Radio que la bipolaridad “es un estado biológico” pero no lo condiciona.

“Yo no soy bipolar, tengo bipolaridad, es mi estado biológico, pero no me condiciona”, dijo la autora de la novela, en la que cuenta su experiencia en primera persona.

El trastorno bipolar involucra una amplia gama de enfermedades del sistema nervioso afecta a unos 45 millones de personas en todo el mundosegún la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Todos se caracterizan por la alternancia. episodios maníacos y depresivosde duración variable y no necesariamente continua, que a su vez se alternan con periodos de ánimo estable.

A la edad de 27 años, a Greta le diagnosticaron trastorno bipolar.

“Fue un momento terrible en el que lo pasé extremadamente mal: la crisis maníaca era hermosa a veces y el infierno mismo a veces. La depresión era casi sin vida y sentía que nada tenía sentido y que nunca habría nada”. Dijo de ese momento.

Sin embargo, tras la recaída, que tuvo “porque creía que no necesitaba ayuda”, recibió tratamiento y así pudo “completar muchos proyectos que en ese momento pensé que eran imposibles”.

Greta estudió Relaciones Públicas, lleva 12 años en el mismo puesto y cree que ha progresado “profesional y económicamente”.

Además, registró otros éxitos.

“Crié a mi hija, que tiene más de 20 años y se convirtió en una mujer maravillosa. Pude acompañar a mis amigos en los malos momentos de sus vidas y a mis amigos en los momentos de enfermedad”, explicó.

También consiguió “crear una pareja estable” con la que acompaña desde hace cinco años y publicar su novela, un proyecto que “muchos decían que era un delirio de manía y nunca pensaba publicar nada”.



“Siento que el diagnóstico no me define, que soy mucho más que el diagnóstico. Soy madre, soy hija, soy egresada, jefa de práctica en la Universidad Católica, soy amiga, una pareja, muchas cosas”.el Señaló.

Concluyó: “No soy bipolar, tengo bipolaridad. Y eso es muy diferente”.

La Asociación Argentina de Psiquiatría (AAP) y la Fundación Bipolar Argentina (Fubipa), en el marco del Día Mundial del Trastorno Bipolar, que conmemoramos cada 30 de marzo, han llamado a, además de la inclusión de la sociedad en su conjunto, a erradicar el estigma que recae sobre la enfermedad mental.