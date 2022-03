Tenso y tardío debate de la moción de acusación contra Castilla en el Congreso

Castillo compareció en el Congreso durante el debate de la propuesta. Foto: AFP

El Congreso unicameral de Perú discutió este martes una nueva propuesta para destituir al presidente Pedro Castillo, que analistas consideran un éxito improbable, en un contexto de tensiones por incidentes al interior de la cámara y la presencia de cientos de oficialistas. y manifestantes de la oposición, separados solo por un cordón policial cerca del parlamento.



El debate ha adquirido características inéditas por varias razones, empezando por la presencia de Castilla, que habló un cuarto de hora y luego pidió permiso para salir a cumplir con sus obligacionesque fue concedido como “excepción” por la Presidenta del Congreso María del Carmen Alva.



“La propuesta de vacante es por incapacidad moral persistente, pero no contiene un solo elemento que la sustente válidamente, es una compilación de comunicados de prensa”, dijo Castillo.



El mandatario compareció con el sherpa presidencial y acompañado de media docena de ministros, dos hechos que han sido calificados como inéditos en debates similares, informó la televisora ​​local RPP.



Otra novedad fue la presencia de tres representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que presenciaron el debatelo cual fue autorizado esta mañana por autoridades del Congreso a pedido del Departamento de Estado, según un documento al que tuvo acceso Télam.



Apenas salió Castillo, su abogado, José Félix Palomino, comenzó a hablar, pero minutos después se levantó la reunión porque la diputada Vivian Olivos, de Fuerza Popular Fujimori, colocó una pancarta de “Vacancia Ya” en su escritorio y se negó a retirarla.



Alva convocó a una reunión de liderazgo de 40 minutos, luego de la cual Palomino respondió a cada una de las “siete suposiciones hechas en la propuesta de vacante”.



El hecho fue condenado por la vicepresidenta Dina Boluarte y la legisladora Susel Paredes del Partido Morado, el partido central de la oposición.



El Congreso peruano discute una moción de censura a Castillo. Foto: Archivo



“El país nos exige espíritu democrático aún en el conflicto político, rechazamos el impasse que se generó en el debate sobre la vacante en el Congreso por la falta de respeto a la investidura presidencial por parte de Fuerza Popular”, dijo Boluarte en Twitter. .



“Por estos hechos la ciudadanía rechaza al Congreso, a la oposición provocadora y al oficialismo”, dijo Paredes en la misma red social.



En tanto, la vicepresidenta tercera del parlamento, Patricia Chirinos, del derechista Avanza País, y una de las principales impulsoras de la destitución del presidente, dijo a periodistas que se disponía a entregar “el(los) expediente(s) de corrupción de Pedro Castilla”. a los miembros de la OEA.



Chirinos agregó que cuando Castillo llegó al Congreso y saludó a sus autoridades, le dijo que “por el bien del país, renuncie y entregue a la justicia para que la democracia en el Perú continúe”.



La televisión, en tanto, mostró imágenes de la avenida Abancay junto al Congreso, cuyo camino compartían cientos de oficialistas y opositores, apenas separados por un cordón policial, y los cronistas no descartaron disturbios.





Las tensiones no han disminuido desde la presentación de Palomín, cuando debía comenzar el debate de los legisladores.



Hubo entonces dos votaciones, la primera para permitir la participación de los ministros de Castillo en el debate -les otorgaron dos minutos por reglamento- y la segunda para reducir el tiempo asignado a la bancada del oficialista Perú Libre. por funcionarios ejecutivos.



Tras la votación, la última medida fue impugnada por algunos miembros del Congreso y la sesión volvió al cuarto trimestre.



Finalmente, poco después de las 18:00 (20:00 en Argentina), comenzó el debate de los congresistas.



Castillo había expresado previamente la creencia de que este segundo intento de juicio político en su contra fracasaría y que “cerraría” la fase para que el Ejecutivo y el Legislativo pudieran “seguir trabajando juntos”.



“Fuimos elegidos democráticamente por voluntad del pueblo en las elecciones y no los vamos a defraudar, esperamos que este sitio sea cerrado hoy y seguiremos cooperando”, dijo Castillo en el acto escolar.



Dijo que su función educativa continuaría hasta el último día de su mandato y, en caso de que la propuesta de vacante no tuviera éxito, dijo que el último día sería el 28 de julio de 2026.



Todo indicaba que no se obtendrían los votos necesarios para destituir al Presidente de la jefatura del Estado (87 de un total de 130 escaños).



Se esperaba que los nueve líderes de banco hicieran una declaración (cada 10 minutos) y luego comenzaran un debate libre, que puede durar varias horas.



La oposición cuenta con 80 diputados, pero no todos parecían apoyar la salida de Castilla, quien además sigue contando con el apoyo de unos 50 escaños entre el oficialista Perú Libre y los Aliados.



Si Castillo es destituido, lo reemplazará el vicepresidente Boluarte, aunque si se retira, le tocará tomar posesión el miércoles al opositor Alva del Centro de Acción Popular.



La propuesta de hoy es la segunda vacante de Castillo, que asumió la presidencia en julio de 2021 tras ganar una reñida votación a Keiko Fujimori porque el Congreso rechazó tal medida en diciembre pasado, aunque fue rechazada antes de ser discutida en pleno.



A este nuevo debate se llegó porque hace dos semanas el Congreso decidió llevar a Castilla al impeachment blitzkrieg por 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención.



El presidente ya ha tenido que cambiar tres veces de gabinete, lo que el legislador cuestiona mucho.



La posibilidad de destituir al Presidente de la República por la causa constitucional de incapacidad moral permanente tiene varios antecedentes cercanos.



El presidente Pedro Pablo Kuczynski elaboró ​​con éxito una propuesta en diciembre de 2017 y renunció en marzo de 2018 para evitar su destitución de un cargo similar.



Su sucesor, Martín Vizcarra, enfrentó dos propuestas de vacantes en septiembre y noviembre de 2020. La primera pasó y la segunda fue desestimada.