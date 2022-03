Sebastián Carassai: “El optimismo sobre Malvín no cuestiona a la sociedad con la misma fuerza que antes”

Sebastián Carasai. Foto impresa.

El sociólogo y médico historiador Sebastián Carassai acaba de publicar el libro “Lo que no sabemos de Malvinas. Las islas, su gente y nosotros antes de la guerra” (Editorial Siglo XXI), en el que revela lo que aún no sabemos. sepamos o no Hemos abordado las islas. ¿Qué hay detrás de la “comunidad emocional” que afirma que las Malvinas fueron, son y serán argentinas? ¿O cómo se formó y creció este sentido común?, son algunas de las preguntas que el autor busca responder en la búsqueda y examina también la heterogénea y próspera sociedad que habita hoy en las islas y la extensión de la guerra.

-Usted escribió un libro anterior sobre la década de 1970 y la violencia política y decidió trabajar en Malvinas por su cuenta. ¿por qué decidiste eso? ¿Qué continuidades y grietas has encontrado?

-El tema de “Malvinas” en Argentina tiene dos historias. Una historia corta que corona la fase decadente del régimen militar que comenzó en 1976 y una historia más larga que se remonta al siglo XX y puede remontarse al siglo XVIII, cuando las tres potencias imperiales, Francia, Gran Bretaña y España, se peleaban sobre eso. . área. Si incluyera a Malvin en mi libro de la década de 1970, me vería obligado a referirme a un cuento. Pero lo que encontré en la prensa de finales de los años 60 y 70 me pareció que merecía una mayor elaboración de una parte de esta historia más larga. Eso es lo que hice en este libro, que en sus diversos capítulos abarca el período que va desde mediados de la década de 1930 hasta la guerra.

En términos de continuidad y grietas, diría que lo que persiste, al menos desde la década de 1940 hasta la guerra, es lo que llamo la “comunidad emocional” alrededor de las islas. En el corazón de esta comunidad emocional está la creencia de que las Malvinas “fueron, son y serán argentinas”. Con distinta intensidad y modulación, las canciones que se han compuesto sobre las islas a lo largo de cuatro décadas y que forman parte de los materiales que analizo en mi libro demuestran que esta comunidad emocional siempre ha estado presente. Muchos otros elementos, sin ruptura, muestran cambios. Por ejemplo: la entrada del tema Malvinas en la agenda internacional cuando la ONU adoptó la Resolución 2065 a mediados de la década de 1960. El desarrollo del problema Malvín en la sociedad argentina es inseparable de este tipo de noticias, que de por sí alentaban el nacionalismo, sin necesidad de que nadie encabezara la agitación.

-En el libro dices que en la década de 1970, Malvíny estaba al frente del debate público, en las encuestas, en los libros de texto escolares. ¿Por qué crees que perdió el trabajo hoy?

-En la segunda mitad de la década de 1960, esencialmente después de que se hizo evidente que Argentina y el Reino Unido estaban negociando islas, el tema comenzó a ocupar un lugar sin precedentes en la opinión pública. Malvinas se está convirtiendo en tema y portada de revistas de gran circulación y prestigio. Al medir las opiniones de los ciudadanos comunes sobre el desarrollo del entonces régimen militar, encabezado por el general Onganía, los entrevistadores comienzan a incluir una elaboración oficial del tema malvinista. Este entusiasmo no ha desaparecido por completo, aunque se sabe que el Memorándum de Entendimiento de 1968, que establecía el principio de un acuerdo entre el Reino Unido y Argentina, no fue aprobado a nivel de gobierno.

De todos modos, cuando la prensa y la opinión pública argentinas hablaban de “Malvinas” en las décadas de 1960 y 1970, el horizonte parecía prometedor, todo estaba por ganar, “Malvinas” era parte del futuro. La guerra perdida y sus secuelas cambiaron este panorama. No es que hoy no haya voces optimistas; existen tanto a nivel como en las oficinas públicas. Pero este optimismo no desafía a la sociedad con la misma fuerza que antes. No tengo estadísticas al respecto, pero tengo la intuición de que las “Malvinas” de hoy, para mucha, si no la mayoría, de la sociedad argentina, se refieren en principio al pasado, a la guerra, y no al futuro.

-¿Qué cree que está en el centro de “lo que no sabemos de Malvinas” hoy y por qué cree que está ocurriendo este desconocimiento?

-El título que mis editores le dieron al libro, “Lo que no sabemos de Malvinas”, capta bien que en un tema en el que tenemos miles de libros escritos desde diversas disciplinas, además de numerosas producciones artísticas , todavía hay preguntas que hacer. En el libro respondo a las que hice, por ejemplo: ¿qué sabían los argentinos de la comunidad que habitaba las islas antes de la guerra? ¿Qué sabían los isleños de los argentinos? ¿Qué pasó en la década de 1970, cuando el Acuerdo de Comunicación permitió a isleños y argentinos interactuar y conocerse de una manera sin precedentes, tanto en las islas como en el continente? En otras palabras, creo que lo que ignoramos de Malvinas, al menos en el sentido mencionado en el título de mi libro, no es tanto una difusión de lo que ya sabemos sobre las islas, sino lo que se quiso extender a un mucho conocimiento de unos pocos, pero la necesidad de hacer nuevas preguntas, sinceramente. Me refiero a hacer preguntas cuyas respuestas realmente no sabemos, preguntas motivadas por el deseo de descubrir y aprender más que por la misión o el impulso de probar lo que ya sabemos.