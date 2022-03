“Paz, pan y trabajo, dictadura abajo”

A cuatro décadas de la histórica protesta nacional encabezada por Saúl Ubaldini, días después de iniciada la Guerra de las Malvinas, varios dirigentes sindicales consultados por Radio Telem coincidieron en que esta masiva movilización -en la que miles de trabajadores gritaban al ejército “Paz, pan, trabajo, dictadura abajo” – marcó la culminación de la resistencia de la clase obrera, que comenzó el día del golpe.

Unas 15.000 personas se concentraron ese día en la Plaza de Mayo en abierto desafío a la junta militar, que no solo prohibió la concentración sino que desplegó fuertes mecanismos represivos, con las 2.000 restantes detenidas. El Secretario General de la Federación Gráfica de Buenos Aires ha protestado, Héctor Amichettino dudó en afirmar que era una clara demostración de ello “La dictadura ya no tuvo paz” y comenzó a “contar los días” más allá de las fronteras “La mañana de Malvín”.

Luego de que Amichetti recordara el primer paro contra la dictadura en 1979, organizado por el llamado grupo “Los 25”, Amichetti enfatizó que estas luchas “crecieron como resultado de la devastación que vino de la política económica, la desindustrialización y la apertura de importaciones”. y otras medidas que empeoraron los recursos laborales y generaron desempleo y pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

“La dictadura ya no estaba en paz”, reiteró el dirigente gráfico y vocero de la Corriente Federal de Trabajadores (CTA).

Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA) carlos frigerioelogió la participación del “querido camarada Saúl” (Ubaldini) y concluyó que esta protesta en medio de la dictadura cívico-militar “fue efectivamente un punto de inflexión en su carrera como dirigente sindical”.

“La marcha fue el puntapié final a una postura política dictatorial que ya viene con manifestaciones previas del movimiento obrero”, dijo Frigerio a radio Télam.

“La represión -añadió- fue violenta, no olvidemos que llevamos el rancho a la dictadura“.

Uno de los escribanos de los funcionarios de aquellos años. Víctor De Genaroconsideró que la protesta del 30 de marzo materializó “la lucha que se viene dando desde el paro nacional del 27 de abril de 1979, cuando comenzó la resistencia de los trabajadores para nacionalizar y que se prolongó al año siguiente con la marcha de San Cayetano, continuó la construcción de la CGT Brasil y continuó la huelga en 1981”.

“Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces – resaltó De Gennaro – donde claramente sentí que la dictadura militar había terminado, que habían sido derrotados”.

De Gennaro también reconoció que el movimiento obrero fue “uno de dos brazos” junto con el movimiento de derechos humanos, “abuelas, madres, ex presos y Adolf Pérez Esquivel, que recibió el Premio Nobel en 1980”, que fueron “capaces de unirnos y derrocar esta dictadura genocida”.

“Honrar a Benedicto Ortiz, el mártir del día, ya todos los mártires que dieron su vida durante esos años”, concluyó.

Ficha técnica del especial de Télam Radio “Paz, pan y trabajo, dictadura abajo”

Producción: Daniel Glancszpigel – Votos: Soledad Cyrulnik – Edición: Alejandro Sanz