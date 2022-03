Parrilli: “Proyecto de capital aéreo permitirá cobrar impuesto a la evasión”

“Se estima que hay $350.000 a 400.000 millones sin declarar fuera del país”, dijo la senadora neuquina.

los Senador por el frente de todos (Adelante), parrilla de óscarI, estoy considerando este Martes que el proyecto presentado por su bloque en la Cámara Alta para crear un fondo nacional con dinero de la evasión fiscal “no es un impuesto a la riqueza” sino un “impuesto a la evasión” para ayudar a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



“Los dólares no faltan en la Argentina, los dólares se escaparon. este el proyecto crea un fondo destinado exclusivamente al pago de la deuda con el FMI. Se establecerá con el aporte lo vamos a exigir a los que se han quedado sin dinero y no lo han denunciado”planteó el senador en declaraciones a la radio AM530.



los el proyecto de ley fue presentado ayer en el Senado con el apoyo del gobiernoe incluyó una solicitud de cooperación de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Cristina Fernández de Kirchner, para proporcionar a Washington información sobre la evasión fiscal.



La iniciativa contempla ampliar las facultades del banco central y permitirá a los agentes forenses solicitar la supresión del secreto bancario para poder identificar quién escapó de la moneda durante el gobierno de Mauricio Macri.



“Tuvimos 10 años de autonomía y soberanía económica, y lamentablemente Macri vino después y empezó este camino de endeudamiento”, advirtió Parrilli.



Según el legislador, el objetivo de la ley es dotar al Estado de “facultades” para recaudar dinero, pero insistió en que debe haber “voluntad política” para hacerlo.



“Estamos dejando de ser un Estado estúpido que no puede saber quién se escapa y quién se escapa de la riqueza argentina”, subrayó.



Incluso, La senadora neuquina llamó a “todos los sectores gubernamentales” a manifestarse y apoyar el proyecto, que actualmente se encuentra en la cámara alta.