E-sports: quiénes son los deportistas de los deportes electrónicos

Deportes electrónicos, más conocidos como “e-sports”ha ganado masa en los últimos años gracias a profesionalización de videojuegos como Counter Strike, League of Legends, Dota 2 y Valorant. Esta profesionalización vino de la mano de clubes que, mediante la contratación de los mejores jugadores, intentaron (y lo intentan) triunfar en las competiciones. En diálogo con Télam, los jugadores y directores de equipo explicaron cual es tu dia en este mundo.

Nicolás Miozziconocido en la comunidad como “NikoM”Está atleta profesional de Counter Strike jugando actualmente en Juego River Plate, franquicia millonaria. Así como los futbolistas de hoy adoran a personajes como Ronaldinho o Juan Román Riquelme, Nicolás señaló en diálogo con Télam que una de sus influencias fue el sueco “f0rest” (Patrik Lindbgerg), quien tocaba en el club Fnatic en ese momento.

“He estado en la cibernética desde que era un niño, jugando Counter Strike. “Obtuve muchos videojuegos de allí”, dijo. Sin embargo, el deportista explicó que al inicio de su carrera, su familia estaba “preocupada” porque el trabajo no le daba “suficiente dinero para vivir”. “Más tarde, cuando les mostré que podía ganarme la vida, me pusieron mucho más”, dijo.

Florencia Ferrer, conocido en la comunidad como “Fluido”además Ella es una jugadora profesional de Counter Strike.y pasó por clubes como Maycam Evolve y Nuevas Pampas. “Disfruté mucho viendo a los niños de Isurus (otro club famoso en Sudamérica). No podía irme sin sentir que quería estar del lado de las pantallas”, dijo sobre sus inicios.

Como en el caso de NikoM, el apoyo que recibió fue bastante mixto, pues en sus propias palabras: “Algunos me felicitaron y otros me temieron. Quizá alguien que no conozca este mundo lo ve desde fuera y no cree que se pueda ganar dinero jugando ”pequeños juegos”.

como entrenan

Diego Foresi es el CEO de Infinity Esports, club con sede en Costa Rica con jugadores de varios países latinoamericanos. Reconociendo que los deportes electrónicos están en una etapa temprana en la región, enfatizó que “los clubes necesitan desarrollar talento a través de los casinos y los entrenadores deportivos”.

“Tienes que entender que ser un atleta de deportes electrónicos es como ser un atleta en un deporte tradicional. Si bien hay un menor desarrollo energético en la parte física, no olvidemos que la energía que consume una persona al concentrarse o leer también es alta”, dijo Foresi.

La profesionalización de videojuegos como Counter Strike, League of Legends, Dota 2 y Valorant ha potenciado el “deporte”

Respecto a la rutina de un jugador profesional, NikoM, que vino a jugar a Europa y Estados Unidos, donde los e-sports están mucho más arraigados en la cultura deportiva, explicó: “Me levanto temprano, veo muchos partidos. teoría, en la práctica lo planteé en el entrenamiento. Intento comer bien para tener energía para la tarde, pero todo varía según el jugador”.

En ese sentido, Flowy dijo, “La rutina en el mostrador es bastante variada, y hay que separar los tiempos para tener tiempo para cada cosa; por ejemplo, practique apuntar, rastrear a otros jugadores y explorar mapas. Y en cuanto al grupo, puedes mirar a los otros equipos para entender por qué juegan como lo hacen”.

¿Se puede vivir de los deportes electrónicos?

Para fichar por un club profesional de e-sports, Foresi explicó que se trata de un “proceso relativamente largo” en el que hay que “identificar primero las propiedades mecánicas del jugador” y luego continuar. Y en caso de fichaje, el jugador primero deberá adaptarse al equipo en el que jugará para poder servir en las mejores condiciones.

Comer deportes electrónicos es como un sueño jugar en primera, es posible, pero difícil. Para NikoM, “un buen jugador hoy en día puede vivir mucho tiempo”, aunque Flowy señaló que “hay pocas oportunidades para ganarse la vida con los deportes electrónicos”.

Grandes clubes como G2 Esports pueden permitirse firmas de alrededor de 600.000 dólares, como fue el caso de m0NESY, un jugador ruso de 16 años que ya es una superpotencia en Counter Strike.

Aunque el caso es diferente en Argentina, según fuentes de Télam, los jugadores electrónicos pueden darse el lujo de vivir del deporte electrónico si fichan a clubes como 9z, Leviathan, River Plate Gaming o Isurus, los que predominan en el panorama argentino. Y los que triunfan a nivel local, como NikoM, se atreven a mostrar el nivel del Río de la Plata a nivel mundial, donde los clubes argentinos cada vez se presentan más.